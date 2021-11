Barcelona lidera la adopción del humanismo tecnológico para abordar los retos de la digitalización

BARCELONA, España, 12 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Digital Future Society y el Ayuntamiento de Barcelona organizan conjuntamente la jornada "Humanism in the digital age: the urban contribution", este 15 de noviembre en Barcelona donde expertos y líderes de opinión evaluarán el impacto de la transformación digital en el entorno urbano, y debatirán cómo construir una transición digital más sostenible, equitativa e inclusiva que refuerce los Derechos Humanos en la era digital, colocando a las personas en el centro del despliegue tecnológico.