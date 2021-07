Barings anuncia meta de carbono zero para 2030 em operações globais

A Barings está comprometida em atingir as metas operacionais ambientais e sociais há muitos anos. Com este anúncio, a empresa está estabelecendo o caminho para atingir o carbono zero em suas operações globais até 2030.

"Embora precisemos utilizar os contratempos de carbono para alcançar a neutralidade em 2021, nosso verdadeiro foco é mudar os comportamentos de nossos funcionários e parceiros que nos permitirão atingir nossa meta de carbono zero", disse Sarah Munday, Diretora de Sustentabilidade da Barings. "Por exemplo, pretendemos estabelecer um imposto interno sobre o carbono para viagens aéreas até o terceiro trimestre deste ano e esperamos expandir isso para outras áreas de geração de carbono de nossos negócios nos próximos anos."

Munday disse que a Barings adota a transparência como um valor essencial e publicará o progresso em sua jornada para o carbono zero, trabalhando a partir de uma linha de base de 2019 de 21.688 toneladas de gás do efeito estufa em geral, ou 10,83 toneladas por funcionário. "Somente por meio de medição e relatórios rigorosos alcançaremos responsabilidade que impulsiona mudanças reais", disse ela.

Outros marcos no caminho para a redução incluem a transferência de todas as instalações que conseguimos para fontes de energia renovável, visando a 100% de redução nas emissões de escopo 1 e 2 até 2022.

O progresso em direção às suas metas de redução de gases do efeito estufa será monitorado e comunicado por meio de relatórios públicos anuais alinhados com os padrões de relatórios globais. Os compromissos da empresa foram desenvolvidos em coordenação com a controladora MassMutual, que publicou suas metas líquidas Zero no início deste ano, e se alinhou com o artigo 4.9 do Acordo de Paris. A Barings está trabalhando ativamente para apoiar os compromissos climáticos da MassMutual de zero carbono operacional até 2030 e zero GIA líquido até 2050.

A Barings é signatária dos princípios da ONU para investimentos responsáveis (PRI) desde 2014, membro da Climate Action 100+ desde 2019, e é apoiadora pública da TCFD e membro do Pacto Global da ONU.

Esses compromissos expandem as atividades de sustentabilidade existentes da empresa. Por exemplo, a Equipe Global de Tecnologia e Operações da Barings já reduziu a pegada no centro de dados europeu da empresa em 74% e o escritório da Barings em Londres opera com energia 100% renovável e gás ecológico. Além disso:

O escritório de Londres da Barings recebeu o prêmio IWFM Positive Climate Action em 2020 por sua aplicação baseada em evidências, apresentando 11 iniciativas de impacto ambiental que foram implementadas desde a mudança para o escritório em 20 Old Bailey em 2018. O escritório recebeu uma classificação BREEAM Excelente para os estágios de pré-projeto e ajuste do processo de construção, e recebeu a certificação ISO 14001 em 2021.

Na cidade de Nova York , o edifício de escritórios da Barings, localizado na 340 Madison, é certificado pela Energy Star e Fitwel, e foi o vencedor do prêmio 2021 Fitwel Best em Integridade de Edifícios.

A sede global da Barings em Charlotte, Carolina do Norte, é certificada pela LEED Gold para projeto e construção interna. O edifício, em 300 South Tryon, também tem a certificação LEED Gold para Estrutura e Edificação, é certificado pela Energy Star Certified e está buscando a certificação Fitwel e LEED Gold para operações e manutenção.

Saiba mais sobre a política de sustentabilidade e a prática da Barings em https://www.barings.com/about-us/investing-responsibly/ . Você pode assistir a um vídeo da Diretora de Sustentabilidade da Barings, Sarah Munday, discutindo o compromisso operacional de carbono zero da Barings em https://www.barings.com/viewpoints/the-road-to-net-zero.

