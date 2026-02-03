Baromètre de la confiance VivaTech 2026: Un paradoxe révélateur des tensions entre adoption technologique, souveraineté et cybersécurité dans un contexte géopolitique fragmenté
News provided byVivaTech
Feb 03, 2026, 03:00 ET
Troisième édition du baromètre de la confiance des dirigeants dans la Tech VivaTech conduit par
OpinionWay (en France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Pays-Bas et aux (États-Unis)
PARIS, 3 février 2026 /PRNewswire/ -- VivaTech dévoile la troisième édition de son Baromètre de la Confiance des dirigeants en la Tech, réalisé par OpinionWay. Au programme : enjeux de souveraineté, adoption de l'IA, et investissements, les dirigeants témoignent de leur confiance solide dans les nouvelles technologies et partagent leurs perspectives.
Souveraineté technologique : une fracture atlantique se dessine
Au moment d'adopter un nouvel outil technologique, 92% des dirigeants favoriseraient un futur partenaire partageant leur nationalité, un critère qualifié d'indispensable pour 47%.
Cet aspect est particulièrement évoqué par les pays anglosaxons interrogés (57% aux États-Unis et au Royaume-Uni), tandis que la majorité des Européens considère qu'il s'agit d'un « plus».
63% des dirigeants se disent préoccupés par la perte de souveraineté pouvant accompagner les progrès technologiques.
La géographie de la confiance : des blocs se forment
L'origine géographique des solutions tech influence la confiance qui leur est accordée (86%). Près d'un dirigeant sur deux (47%) cite son pays comme l'une des régions à laquelle il fait le plus confiance :
- Les États-Unis : confiants dans leur pays (51%), ils valorisent encore davantage le continent nord-américain dans son ensemble (62%).
- L'Europe continentale fait bloc : 43% des dirigeants européens privilégient les solutions de leur continent.
- Le Royaume-Uni, entre deux mondes : particulièrement confiant en ses propres capacités (56%), il place l'Europe à égalité (53%)
Le paradoxe de l'IA : Confiance maximale, pratiques à risque
89% des dirigeants font confiance à l'IA pour orienter les décisions de leur entreprise.
83% ont confiance dans une évolution durable et maîtrisée des investissements dans l'intelligence artificielle. Seulement 17% craignent une bulle spéculative.
Malgré l'intégration de l'intelligence artificielle, 92% des dirigeants sont confiants quant à leur capacité à préserver le niveau d'emploi dans les 12 prochains mois.
Cependant, 4 dirigeants sur 10 ont déjà partagé des informations sur leur entreprise à un outil IA en lequel ils n'avaient pas tout à fait confiance.
Investissements : une intensité record portée par l'IA et la cybersécurité
Au cours des 12 prochains mois, 87% des dirigeants annoncent augmenter leurs investissements en intelligence artificielle et 77% en cybersécurité.
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2874976/VivaTech.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2874974/VivaTech_Logo_FR.jpg
Contact: [email protected]
Share this article