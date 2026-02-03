Baromètre de la confiance VivaTech 2026: Un paradoxe révélateur des tensions entre adoption technologique, souveraineté et cybersécurité dans un contexte géopolitique fragmenté

Troisième édition du baromètre de la confiance des dirigeants dans la Tech VivaTech conduit par

OpinionWay (en France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Pays-Bas et aux (États-Unis)

PARIS, 3 février 2026 /PRNewswire/ -- VivaTech dévoile la troisième édition de son Baromètre de la Confiance des dirigeants en la Tech, réalisé par OpinionWay. Au programme : enjeux de souveraineté, adoption de l'IA, et investissements, les dirigeants témoignent de leur confiance solide dans les nouvelles technologies et partagent leurs perspectives.

Souveraineté technologique : une fracture atlantique se dessine

Au moment d'adopter un nouvel outil technologique, 92 % des dirigeants favoriseraient un futur partenaire partageant leur nationalité, un critère qualifié d'indispensable pour 47%.

Cet aspect est particulièrement évoqué par les pays anglosaxons interrogés (57% aux États-Unis et au Royaume-Uni), tandis que la majorité des Européens considère qu'il s'agit d'un « plus».

63% des dirigeants se disent préoccupés par la perte de souveraineté pouvant accompagner les progrès technologiques.

La géographie de la confiance : des blocs se forment

L'origine géographique des solutions tech influence la confiance qui leur est accordée (86%). Près d'un dirigeant sur deux (47%) cite son pays comme l'une des régions à laquelle il fait le plus confiance :

Les États-Unis : confiants dans leur pays (51%), ils valorisent encore davantage le continent nord-américain dans son ensemble (62%).

L'Europe continentale fait bloc : 43% des dirigeants européens privilégient les solutions de leur continent.

Le Royaume-Uni, entre deux mondes : particulièrement confiant en ses propres capacités (56%), il place l'Europe à égalité (53%)

Le paradoxe de l'IA : Confiance maximale, pratiques à risque

89% des dirigeants font confiance à l'IA pour orienter les décisions de leur entreprise.

83% ont confiance dans une évolution durable et maîtrisée des investissements dans l'intelligence artificielle. Seulement 17% craignent une bulle spéculative.

Malgré l'intégration de l'intelligence artificielle, 92% des dirigeants sont confiants quant à leur capacité à préserver le niveau d'emploi dans les 12 prochains mois.

Cependant, 4 dirigeants sur 10 ont déjà partagé des informations sur leur entreprise à un outil IA en lequel ils n'avaient pas tout à fait confiance.

Investissements : une intensité record portée par l'IA et la cybersécurité

Au cours des 12 prochains mois, 87% des dirigeants annoncent augmenter leurs investissements en intelligence artificielle et 77% en cybersécurité.

