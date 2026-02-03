Baromètre de la confiance VivaTech 2026: Un paradoxe révélateur des tensions entre adoption technologique, souveraineté et cybersécurité dans un contexte géopolitique fragmenté

News provided by

VivaTech

Feb 03, 2026, 03:00 ET

Troisième édition du baromètre de la confiance des dirigeants dans la Tech VivaTech conduit par

OpinionWay (en France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Pays-Bas et aux (États-Unis)

PARIS, 3 février 2026 /PRNewswire/ -- VivaTech dévoile la troisième édition de son Baromètre de la Confiance des dirigeants en la Tech, réalisé par OpinionWay. Au programme : enjeux de souveraineté, adoption de l'IA, et investissements, les dirigeants témoignent de leur confiance solide dans les nouvelles technologies et partagent leurs perspectives.

Souveraineté technologique : une fracture atlantique se dessine

Continue Reading
Baromètre de la confiance VivaTech 2026
Baromètre de la confiance VivaTech 2026

Au moment d'adopter un nouvel outil technologique, 92% des dirigeants favoriseraient un futur partenaire partageant leur nationalité, un critère qualifié d'indispensable pour 47%. 

Cet aspect est particulièrement évoqué par les pays anglosaxons interrogés (57% aux États-Unis et au Royaume-Uni), tandis que la majorité des Européens considère qu'il s'agit d'un « plus».

63% des dirigeants se disent préoccupés par la perte de souveraineté pouvant accompagner les progrès technologiques.

La géographie de la confiance : des blocs se forment

L'origine géographique des solutions tech influence la confiance qui leur est accordée (86%). Près d'un dirigeant sur deux (47%) cite son pays comme l'une des régions à laquelle il fait le plus confiance :

  • Les États-Unis : confiants dans leur pays (51%), ils valorisent encore davantage le continent nord-américain dans son ensemble (62%).
  • L'Europe continentale fait bloc : 43% des dirigeants européens privilégient les solutions de leur continent.
  • Le Royaume-Uni, entre deux mondes : particulièrement confiant en ses propres capacités (56%), il place l'Europe à égalité (53%)

Le paradoxe de l'IA : Confiance maximale, pratiques à risque

89% des dirigeants font confiance à l'IA pour orienter les décisions de leur entreprise.

83% ont confiance dans une évolution durable et maîtrisée des investissements dans l'intelligence artificielle. Seulement 17% craignent une bulle spéculative.

Malgré l'intégration de l'intelligence artificielle, 92% des dirigeants sont confiants quant à leur capacité à préserver le niveau d'emploi dans les 12 prochains mois.

Cependant, 4 dirigeants sur 10 ont déjà partagé des informations sur leur entreprise à un outil IA en lequel ils n'avaient pas tout à fait confiance.

Investissements : une intensité record portée par l'IA et la cybersécurité

Au cours des 12 prochains mois, 87% des dirigeants annoncent augmenter leurs investissements en intelligence artificielle et 77% en cybersécurité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2874976/VivaTech.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2874974/VivaTech_Logo_FR.jpg

Contact:  [email protected]

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Barómetro de confianza VivaTech 2026

Barómetro de confianza VivaTech 2026

VivaTech presenta la tercera edición de su Barómetro de Confianza Tecnológica, realizado por OpinionWay. Ejecutivos de siete países, que abordan...
VivaTech 2026 Confidence Barometer: A paradox revealing tensions between technology adoption, sovereignty, and cybersecurity in a fragmented geopolitical context

VivaTech 2026 Confidence Barometer: A paradox revealing tensions between technology adoption, sovereignty, and cybersecurity in a fragmented geopolitical context

ivaTech unveils the third edition of its Tech Confidence Barometer, conducted by OpinionWay. Covering sovereignty issues, AI adoption, and...
More Releases From This Source

Explore

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

The Latest Artificial Intelligence News

The Latest Artificial Intelligence News

Computer & Electronics

Computer & Electronics

High Tech Security

High Tech Security

News Releases in Similar Topics