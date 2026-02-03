- Barómetro de confianza VivaTech 2026: Una paradoja que revela tensiones entre la adopción de tecnología, la soberanía y la ciberseguridad en un contexto geopolítico fragmentado

Tercera edición del Barómetro de Confianza de VivaTech realizado por OpinionWay entre ejecutivos tecnológicos en Europa (Francia, Alemania, Reino Unido, España, Italia, Países Bajos) y América del Norte (Estados Unidos)

PARIS, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- VivaTech presenta la tercera edición de su Barómetro de Confianza Tecnológica, realizado por OpinionWay. Ejecutivos de siete países, que abordan temas de soberanía, adopción de IA e inversiones, expresan su firme confianza en las nuevas tecnologías y comparten sus perspectivas.

Soberanía tecnológica: el surgimiento de una división atlántica

2026 VivaTech Confidence Barometer

A la hora de adoptar una nueva herramienta tecnológica, el 92 % de los ejecutivos preferiría un futuro socio que comparta su nacionalidad, y casi la mitad de ellos (47 %) haría de esta similitud un factor decisivo.

Este aspecto esencial es especialmente destacado por los países anglófonos encuestados (57 % en Estados Unidos y Reino Unido), mientras que la mayoría de los miembros de la UE lo consideran un "plus".

El 63 % de los ejecutivos dicen estar preocupados por la pérdida de soberanía que puede acompañar el progreso tecnológico.

La geografía de la confianza: se están formando nuevos bloques

El origen geográfico de las soluciones tecnológicas influye significativamente en el nivel de confianza depositado en ellas (86 %). Casi uno de cada dos ejecutivos (47 %) cita su propio país como una de las regiones en las que más confía, pero los límites de la confianza van mucho más allá:

Estados Unidos: Con confianza en su propio país (51 %), los estadounidenses valoran aún más el continente norteamericano en su conjunto (62 %).

Europa continental se mantiene unida: El 43 % de los ejecutivos europeos prefiere soluciones de su propio continente. En Francia, el 63 % confía más en las soluciones europeas.

Reino Unido, entre dos mundos: Con especial confianza (56 %) en las capacidades del Reino Unido, los encuestados sitúan a Europa en igualdad de condiciones (53 %).

La paradoja de la IA: Máxima confianza, prácticas arriesgadas

El 89 % de los ejecutivos confían en la IA para guiar las decisiones de su empresa.

El 83 % de los ejecutivos confía en el desarrollo sostenible y controlado de las inversiones financieras en inteligencia artificial. Solo el 17 % teme una burbuja especulativa.

El 92 % confía en su capacidad para mantener los niveles de empleo durante los próximos 12 meses.

Sin embargo, cuatro de cada diez ejecutivos ya han compartido información sobre su empresa con una herramienta de IA en la que no confiaban plenamente.

Inversiones: niveles récord impulsados por la IA y la ciberseguridad

Durante los próximos 12 meses, el 87 % de los ejecutivos planea aumentar sus inversiones en inteligencia artificial y el 77 % en ciberseguridad .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874973/VivaTech_EN.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2874971/VivaTech_EN_Logo.jpg

Contacto: [email protected]