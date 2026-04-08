BD ofrece la tecnología TIPS para impulsar la atención de la hipertensión portal en toda la Unión Europea

-BD ofrece la innovadora tecnología TIPS de última generación para impulsar la atención de la hipertensión portal en toda la Unión Europea

La marca CE y los datos del ensayo clínico ARCH posicionan al stent de imjerto Liverty™ TIPS para ampliar las opciones de tratamiento para pacientes con enfermedad hepática avanzada.

FRANKLIN LAKES, N.J., 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- BD (Becton, Dickinson and Company) (NYSE: BDX), empresa líder mundial en tecnología médica, anunció hoy la solicitud de la marca CE para el stent de injerto Liverty™ TIPS, lo que representa una innovación en el tratamiento de la hipertensión portal en toda la Unión Europea. Diseñado para ampliar las opciones de tratamiento para pacientes con cirrosis y complicaciones de la hipertensión portal, nuestro dispositivo de última generación con diámetro ajustable representa el avance más reciente de BD en terapias intervencionistas para el tratamiento de enfermedades hepáticas complejas. Los datos de seguridad y eficacia del ensayo clínico pivotal ARCH, que evalúa el stent de injerto Liverty™ TIPS, se presentarán por primera vez en la Reunión Científica Anual de la Sociedad de Radiología Intervencionista (SIR) el 12 de abril de 2026.

BD Delivers Next‑Generation TIPS Innovation to Advance Portal Hypertension Care Across the European Union

La cirrosis sigue siendo un importante desafío para la salud mundial, con una estimación de 58 millones de personas en todo el mundo que viven con la enfermedad, según los últimos hallazgos del estudio Carga Global de la Enfermedad. 1 La cirrosis puede provocar hipertensión portal, una afección grave que puede resultar en complicaciones potencialmente mortales, como hemorragia por varices y acumulación de líquido en el abdomen o el tórax. 2 Los procedimientos de derivación portosistémica intrahepática transyugular (TIPS) ayudan a reducir los síntomas causados por la presión portal elevada al disminuir dicha presión y mejorar el flujo sanguíneo.

El stent de injerto Liverty™ TIPS está diseñado para proporcionar soporte a la gestión individualizada del paciente, ofreciendo un diámetro interno ajustable de 6 a 10 mm y la gama más amplia de longitudes de stent TIPS cubiertas disponibles actualmente. Sus características clave incluyen una estructura de nitinol flexible y autoexpandible y una encapsulación de ePTFE de doble capa con impregnación de carbono en la superficie interna, todo ello sujeto a un sistema de liberación triaxial diseñado para una colocación precisa, un control preciso y una facilidad de uso sencilla.

"Para los pacientes que viven con complicaciones de la hipertensión portal, el acceso a opciones de tratamiento seguras, eficaces y adaptables es fundamental", afirmó Rima Alameddine, presidenta mundial de Intervención Periférica de BD. "Con la Marca CE del stent de injerto Liverty™ TIPS, presentamos una solución innovadora y ajustable que ayuda a los médicos a personalizar la terapia y mejorar el potencial de resultados a largo plazo".

BD también anunció que los datos del estudio clínico ARCH, un estudio clínico global, prospectivo, multicéntrico y de un solo brazo que evalúa la seguridad y la eficacia del stent de injerto Liverty™ TIPS para el tratamiento de las complicaciones de la hipertensión portal, serán presentados por primera vez en el congreso SIR en abril por el investigador principal global, el Prof. Ziv Haskal, MD.

"El stent de injerto Liverty™ TIPS representa un avance importante en la atención a los pacientes con las graves complicaciones de la hipertensión portal", declaró el Dr. Haskal. "Su diámetro ajustable y su diseño de administración permiten a los médicos adaptar mejor la derivación a la fisiología única de cada paciente, un factor clave en la creación de TIPS para un tratamiento seguro y eficaz. El ensayo proporciona los primeros y únicos datos prospectivos que describen los resultados de TIPS calibrados de pequeño diámetro para el tratamiento de todas las complicaciones principales de la hipertensión portal. Espero con interés presentar los resultados del estudio ARCH en SIR".

En Estados Unidos, el stent de injerto Liverty™ TIPS es un dispositivo en fase de investigación, cuyo uso está restringido por la legislación estadounidense a fines exclusivamente de investigación.

Acerca de BD

BD es una de las mayores empresas de tecnología médica del mundo, cuyo propósito es impulsar el progreso de la salud™ mediante la innovación en productos médicos esenciales, atención conectada, sistemas biofarmacéuticos e intervencionismo. La empresa apoya a los profesionales sanitarios de primera línea mediante el desarrollo de tecnologías, servicios y soluciones transformadoras que optimizan las operaciones clínicas y mejoran la atención al paciente. Con presencia global y más de 60.000 empleados, BD distribuye anualmente miles de millones de productos que tienen un impacto positivo en la atención sanitaria mundial. Gracias a la estrecha colaboración con sus clientes, BD puede contribuir a mejorar los resultados, reducir los costes, aumentar la eficiencia clínica, mejorar la seguridad y ampliar el acceso a la atención sanitaria. Para obtener más información sobre BD, visite bd.com o conecte con nosotros en LinkedIn en www.linkedin.com/company/bd1/, X @BDandCo o Instagram @becton_dickinson.

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1 Duo H, You J, Du S, Yu M, Wu S, Yue P, et al. Liver cirrhosis in 2021: Global Burden of Disease study. PLOS One. 2025;20(7):e0328493. doi: 10.1371/journal.pone.032849

2 Carroll A, Boike JR. Tips for TIPS recipients: A patient-focused guidance on TIPS. Clin Liver Dis (Hoboken). 2024;23(1):e0091. doi:10.1097/CLD.0000000000000091

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