BD propose une innovation TIPS de nouvelle génération pour faire progresser les soins de l'hypertension portale dans l'Union européenne

Grâce au marquage CE et aux données issues de l'essai clinique ARCH, l'endoprothèse Liverty™ TIPS vient élargir les options thérapeutiques pour les patients atteints d'une maladie hépatique avancée

FRANKLIN LAKES, N.J., 8 avril 2026 /PRNewswire/ -- BD (Becton, Dickinson and Company) (NYSE : BDX), l'une des principales sociétés mondiales de technologie médicale, a annoncé aujourd'hui la demande de marquage CE pour l'endoprothèse Liverty™ TIPS, apportant une innovation aux soins de l'hypertension portale dans toute l'Union européenne. Conçu pour élargir les options de traitement pour les patients atteints de cirrhose et de complications de l'hypertension portale, notre dispositif de nouvelle génération à diamètre réglable représente la dernière avancée de BD dans les thérapies interventionnelles pour les maladies hépatiques complexes. Les données d'innocuité et d'efficacité de l'essai clinique pivot ARCH évaluant l'endoprothèse Liverty™ TIPS seront présentées pour la première fois lors de la réunion scientifique annuelle de la Society of Interventional Radiology (SIR) le 12 avril 2026.

BD Delivers Next‑Generation TIPS Innovation to Advance Portal Hypertension Care Across the European Union

La cirrhose est un problème de santé mondial important, puisqu'on estime à 58 millions le nombre de personnes vivant avec cette maladie dans le monde, selon les dernières conclusions de l'étude Global Burden of Disease.1 La cirrhose peut conduire à une hypertension portale, une affection grave qui peut entraîner des complications potentiellement mortelles telles que des hémorragies variqueuses et une accumulation de liquide dans l'abdomen ou la poitrine. 2 Les procédures de shunt portosystémique intrahépatique par voie transjugulaire (TIPS) aident à réduire les symptômes causés par une pression portale élevée en abaissant cette pression et en améliorant le flux sanguin.

L'endoprothèse Liverty™ TIPS est conçue pour favoriser une prise en charge individualisée des patients, offrant un diamètre intérieur réglable de 6 à 10 mm et la plus large gamme de longueurs d'endoprothèses TIPS couvertes actuellement disponible. Parmi ses principales caractéristiques, on trouve une armature en nitinol flexible et auto-expansible, ainsi qu'un revêtement en ePTFE double couche imprégné de carbone sur la surface interne. Le dispositif est livré entièrement maintenu en place sur un système de mise en place triaxial conçu pour garantir la précision de la mise en place, un bon contrôle et une grande facilité d'utilisation.

« Pour les patients souffrant de complications liées à l'hypertension portale, il est essentiel de disposer d'options thérapeutiques sûres, efficaces et adaptables », a déclaré Rima Alameddine, présidente internationale de Peripheral Intervention chez BD. « Avec le marquage CE de l'endoprothèse Liverty™ TIPS, nous introduisons une solution innovante et ajustable qui aide les médecins à personnaliser la thérapie et à améliorer le potentiel de résultats à long terme. »

BD a également annoncé que les résultats de l'étude clinique ARCH, une étude clinique internationale, prospective, multicentrique et à bras‑unique visant à évaluer l'innocuité et l'efficacité de l'endoprothèse Liverty™ TIPS dans le cadre du traitement des complications liées à l'hypertension portale, seront présentés pour la première fois lors d'une conférence par le chercheur principal international, le professeur Ziv Haskal, MD, lors du congrès de la SIR en avril.

« L'endoprothèse Liverty™ TIPS représente une avancée importante dans la manière dont nous soignons les patients souffrant des graves complications de l'hypertension portale », a déclaré le Dr Haskal. « Son diamètre ajustable et sa conception permettent aux médecins de mieux adapter le shunt à la physiologie unique du patient, ce qui est un facteur clé pour la création de TIPS sûrs et efficaces. Cet essai fournit les premières et seules données prospectives décrivant les résultats obtenus avec des TIPS calibrés de petit diamètre dans le traitement de toutes les complications majeures de l'hypertension portale. Je me réjouis de présenter les résultats de l'étude ARCH lors du congrès de la SIR. »

Aux États-Unis, l'endoprothèse Liverty™ TIPS est un dispositif expérimental limité par la loi américaine à un usage expérimental uniquement.

À propos de BD

BD est l'une des plus grandes entreprises au monde exclusivement dédiées aux technologies médicales avec pour objectif de faire progresser le monde de la santé (Advancing the world of health™) en stimulant l'innovation dans les domaines des dispositifs médicaux essentiels, des soins connectés, des systèmes biopharmaceutiques et des technologies interventionnelles. L'entreprise apporte son soutien aux professionnels de santé en première ligne en développant des technologies, des solutions et des services transformateurs qui optimisent les opérations cliniques et améliorent les soins prodigués aux patients. Présente dans le monde entier et employant plus de 60 000 personnes, BD fournit chaque année des milliards de produits qui ont un impact positif sur la santé à l'échelle mondiale. En travaillant en étroite collaboration avec ses clients, BD peut contribuer à améliorer les résultats, à réduire les coûts, à accroître l'efficacité clinique, à améliorer la sécurité et à élargir l'accès aux soins de santé. Pour plus d'informations sur BD, veuillez visiter bd.com ou vous connecter avec nous sur LinkedIn à www.linkedin.com/company/bd1/, X @BDandCo ou Instagram @becton_dickinson.

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1 Duo H, You J, Du S, Yu M, Wu S, Yue P, et al. Liver cirrhosis in 2021: Global Burden of Disease study. PLOS One. 2025;20(7):e0328493. doi: 10.1371/journal.pone.032849

2 Carroll A, Boike JR. Conseils pour les bénéficiaires de TIPS : Un guide sur les TIPS axé sur le patient. Clin Liver Dis (Hoboken). 2024;23(1):e0091. doi:10.1097/CLD.0000000000000091

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