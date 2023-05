BE OPEN Art felicita a los ganadores del concurso de arte del Mediterráneo Oriental

LONDRES, 4 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art , una galería de arte en línea creada por el grupo de expertos BE OPEN, una iniciativa humanitaria fundada por la empresaria internacional y filántropa Elena Baturina, está organizando un nuevo concurso para artistas emergentes, con el objetivo de apoyar a aquellos cuyo arte representa mejor sus identidades regionales, culturales y étnicas, BE OPEN Regional Art.

Con el comienzo del año 2023, el equipo de la comunidad de expertos de BE OPEN comenzó a seleccionar a los artistas jóvenes que mejor representan la tradición artística del Mediterráneo oriental para presentarlos en la galería y ofrecerles una mayor visibilidad.

Cada mes, se publicaron en la galería en línea obras de 20 artistas emergentes de Chipre, Turquía, las islas griegas del Dodecaneso, Líbano, Siria, Palestina, Israel, Jordania y Egipto, para que el público seleccionara al artista regional del mes. En enero, febrero y marzo, el título fue otorgado a Christina Kyriacou (Chipre), Jovanna Theodosiou (Reino Unido, Chipre) y Abdelrahman Mahmoud (Egipto) respectivamente.

Según el número de votos del público y de los miembros de la comunidad artística de BE OPEN, Jovanna Theodosiou se ha convertido en la Artista de la región del Mediterráneo Oriental. Jovanna estudió Bellas Artes en la Universidad de Kingston, Reino Unido, y actualmente vive y trabaja en Nicosia, Chipre. Como ganadora regional, obtiene un premio en metálico de 500 euros.

La fundadora de BE OPEN, Elena Baturina, comentó sobre los primeros resultados del programa: "Tantos artistas jóvenes de todo el mundo merecen ser vistos, y BE OPEN se complace en contribuir a su éxito futuro. BE OPEN Regional Art les facilitará que obtengan la merecida atención y una oportunidad de expresar su opinión sobre el arte y, por lo tanto, generar un efecto en la vida de las personas que lo aprecian. Felicitaciones a Jovanna Theodosiou, su trabajo se convertirá en el núcleo de nuestra primera exposición que celebrará el asombroso arte del Mediterráneo oriental. Mi favorito personal también estará presente en la exposición, una obra de Aya Abu Hawash , una artista multimedia palestina, que explora la intimidad, la historia censurada y la memoria en Oriente Medio".

Varias obras de otros participantes del concurso seleccionados por los resultados de las votaciones públicas mensuales se exhibirán en un evento personalizado que se llevará a cabo en junio de 2023 en un centro cultural en Nicosia, Chipre.

La etapa en curso del programa regional se lleva a cabo en el Caribe, y luego BE OPEN Regional Art viajará al sudeste asiático y África central.

SOURCE BE OPEN Foundation