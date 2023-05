BE OPEN Art gratuliert den Gewinnern des Kunstwettbewerbs des östlichen Mittelmeerraums

LONDON, 4. Mai 2023 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art, eine Online-Kunstgalerie, die von der Denkfabrik BE OPEN, einer von der internationalen Unternehmerin und Philanthropin Elena Baturina gegründeten humanitären Initiative, ins Leben gerufen wurde, führt einen neuen Wettbewerb für aufstrebende Künstler durch, mit dem diejenigen unterstützt werden sollen, deren Kunst ihre regionale, kulturelle und ethnische Identität am besten repräsentiert – BE OPEN Regional Art.

Mit Beginn des Jahres 2023 hat das Expertenteam von BE OPEN damit begonnen, die jungen Künstler auszuwählen, die die künstlerische Tradition des östlichen Mittelmeerraums am besten repräsentieren, um sie in der Galerie zu präsentieren und ihnen eine größere Sichtbarkeit zu bieten.

Jeden Monat wurden Werke von 20 aufstrebenden Künstlern aus Zypern, der Türkei, den griechischen Dodekanes-Inseln, dem Libanon, Syrien, Palästina, Israel, Jordanien und Ägypten in der Online-Galerie veröffentlicht, aus denen die Öffentlichkeit den regionalen Künstler des Monats wählen konnte. Im Januar, Februar und März wurde der Titel an Christina Kyriacou (Zypern), Jovanna Theodosiou (Vereinigtes Königreich, Zypern) und Abdelrahman Mahmoud (Ägypten) verliehen.

Basierend auf der Anzahl der Stimmen der Öffentlichkeit und der Mitglieder der BE OPEN Art Community wurde Jovanna Theodosiou zur Künstlerin der Region für den östlichen Mittelmeerraum gewählt. Jovanna studierte Fine Art an der Kingston University, Vereinigtes Königreich, und lebt und arbeitet derzeit in Nikosia, Zypern. Als regionale Gewinnerin erhält sie einen Geldpreis von 500 EUR.

Die Gründerin von BE OPEN, Elena Baturina, kommentierte die ersten Ergebnisse des Programms: „So viele junge Künstler auf der ganzen Welt verdienen es, gesehen zu werden, und BE OPEN freut sich, zu ihrem zukünftigen Erfolg beitragen zu können. BE OPEN Regional Art wird es ihnen erleichtern, die verdiente Aufmerksamkeit zu erhalten und die Möglichkeit zu haben, die Kunst mitzugestalten und damit das Leben der Menschen zu beeinflussen, die sie schätzen. Glückwunsch an Jovanna Theodosiou, deren Werke den Kern unserer ersten Ausstellung bilden werden, die die erstaunliche Kunst des östlichen Mittelmeerraums feiert. Mein persönlicher Favorit wird ebenfalls auf der Ausstellung vertreten sein – ein Werk von Aya Abu Hawash, einer palästinensischen Multimedia-Künstlerin, die sich mit Intimität, zensierter Geschichte und Erinnerung im Nahen Osten auseinandersetzt."

Einige weitere Werke anderer Wettbewerbsteilnehmer, die durch die Ergebnisse der monatlichen öffentlichen Abstimmungen ausgewählt wurden, werden im Juni 2023 in einem Kulturzentrum in Nikosia, Zypern, ausgestellt.

Die laufende Phase des Regionalprogramms findet in der Karibik statt, und danach wird BE OPEN Regional Art nach Südostasien und Zentralafrika reisen.

SOURCE BE OPEN Foundation