BE OPEN Art félicite les lauréats du concours d'art de Méditerranée orientale

LONDRES, 4 mai 2023 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art , une galerie d'art en ligne créée par le think tank BE OPEN, une initiative humanitaire fondée par la femme d'affaires internationale et philanthrope Elena Baturina, a organisé un nouveau concours pour les artistes émergents, visant à soutenir ceux dont l'art représente le mieux leurs identités régionales, culturelles et ethniques : le BE OPEN Regional Art.

Au début de l'année 2023, l'équipe d'experts de BE OPEN a commencé à sélectionner les jeunes artistes qui représentent le mieux la tradition artistique de la Méditerranée orientale pour les présenter dans la galerie et leur offrir une plus grande visibilité.

Chaque mois, des œuvres de 20 artistes émergents de Chypre, de Turquie, des îles grecques du Dodécanèse, du Liban, de Syrie, de Palestine, d'Israël, de Jordanie et d'Égypte ont été publiées sur la galerie en ligne, afin que le public puisse sélectionner l'artiste régional du mois. En janvier, février et mars, le titre a été attribué à Christina Kyriacou (Chypre), Jovanna Theodosiou (Royaume-Uni, Chypre) et Abdelrahman Mahmoud (Égypte).

Sur la base des votes du public et des membres de la communauté artistique de BE OPEN, Jovanna Theodosiou est devenue l'artiste de la région pour la Méditerranée orientale. Jovanna a étudié les beaux-arts à l'université de Kingston, au Royaume-Uni, et vit et travaille actuellement à Nicosie, à Chypre. En tant que lauréate régionale, elle a reçu un prix de 500 euros.

La fondatrice de BE OPEN, Elena Baturina, a commenté les premiers résultats du programme : « Tant de jeunes artistes dans le monde entier méritent d'être vus, et BE OPEN est heureuse de contribuer à leur succès futur. Le programme BE OPEN Regional Art leur permettra d'obtenir l'attention qu'ils méritent et leur donnera l'occasion de s'exprimer sur l'art et ainsi d'influencer la vie des personnes qui l'apprécient. Félicitations à Jovanna Theodosiou, dont le travail sera au cœur de notre première exposition, qui célébrera l'art étonnant de la Méditerranée orientale. Mon œuvre préférée sera également présente dans l'exposition, celle d'Aya Aya Abu Hawash , une artiste multimédia palestinienne qui explore l'intimité, l'histoire censurée et la mémoire au Moyen-Orient. »

Plusieurs autres œuvres d'autres participants au concours, sélectionnées par les résultats des votes mensuels du public, seront exposées lors d'un événement sur mesure qui se tiendra en juin 2023 dans un centre culturel à Nicosie, à Chypre.

L'étape suivante du programme régional se déroulera dans les Caraïbes, puis BE OPEN Regional Art se rendra en Asie du Sud-Est et en Afrique centrale.

SOURCE BE OPEN Foundation