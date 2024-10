BE OPEN Art félicite les lauréats du concours régional d'art en Amérique centrale

LONDRES, 19 octobre 2024 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art, une galerie d'art en ligne créée par le groupe de réflexion BE OPEN, une initiative humanitaire fondée par Elena Baturina, femme d'affaires internationale et philanthrope basée en Autriche, organise un nouveau concours pour les artistes émergents, visant à soutenir ceux dont l'art représente le mieux leurs identités régionales, culturelles et ethniques - BE OPEN Regional Art.

Tout au long de l'année 2024, la communauté d'experts BE OPEN continue de sélectionner des artistes pour les présenter dans la galerie BE OPEN Art et leur offrir une plus grande visibilité. La troisième étape de la deuxième année du programme a couvert les pays d'Amérique centrale : Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama.

Raúl Cárcamo, artiste et illustrateur indépendant originaire du Salvador et actuellement basé à Dublin, en Irlande, a été sélectionné comme artiste régional du mois de juillet. Artiste visuelle hondurienne Isabella González, diplômée du Savannah College of Art and Design, est devenue la deuxième candidate en août. En septembre, Wilson Ilama, artiste visuel basé au Costa Rica, a été choisi comme artiste régional du mois en recevant le plus grand nombre de votes des visiteurs de la galerie en ligne BE OPEN Art. Grâce à son utilisation unique de la couleur et de la forme, Ilama présente une vision sereine des paysages, créant un portrait naïf où rien n'est en compétition pour l'attention.

Sur la base du nombre de votes, Isabella González est devenue l'artiste de la région pour l'Amérique centrale. Isabella González est née à Tegucigalpa, au Honduras. En 2020, elle a obtenu un double B.F.A. en peinture et en fibres au Savannah College of Art and Design (SCAD). Ses œuvres d'art comportent différentes couches de tissu brodées dans l'intention de se réparer. Bien que sa production artistique soit profondément ancrée dans le fait main, le travail d'Isabella porte sur l'acceptation de vivre entre deux extrêmes, physiquement et émotionnellement. BE OPEN va maintenant octroyer une bourse de 500 euros à Isabella.

La fondatrice de BE OPEN, Elena Baturina, a sélectionné ses artistes préférés parmi ceux d'Amérique centrale : Aziel Barrientos est un artiste de Tegucigalpa, diplômé de l'Universidad Católica de Honduras.

En octobre, le concours s'est déplacé vers l'Afrique australe. Le concours régional se déroule parallèlement au travail régulier de BE OPEN Art, dont les experts sélectionnent chaque mois 20 nouveaux artistes pour la galerie, et le public désigne l'artiste du mois et de l'année.