BE OPEN Art gratuliert den Gewinnern des regionalen Kunstwettbewerbs in Zentralamerika

LONDON, 19. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art, eine Online-Kunstgalerie, die vom Think-Tank BE OPEN ins Leben gerufen wurde – einer humanitären Initiative, gegründet von der in Österreich ansässigen internationalen Geschäftsfrau und Philanthropin Elena Baturina – führt einen neuen Wettbewerb für aufstrebende Künstler durch, mit dem diejenigen unterstützt werden sollen, deren Kunst ihre regionalen, kulturellen und ethnischen Identitäten am besten repräsentiert: BE OPEN Regional Art.

Während des gesamten Jahres 2024 wählt die Expertengemeinschaft von BE OPEN weiterhin Künstler aus, um sie in der BE OPEN Art Galerie zu präsentieren und ihnen mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Die dritte Phase des zweiten Jahres der Programmlaufzeit betraf die Länder Mittelamerikas: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua und Panama.

Raúl Cárcamo, ein freiberuflicher Künstler und Illustrator aus El Salvador, der derzeit in Dublin, Irland, lebt, wurde zum regionalen Künstler des Monats Juli gewählt. Die bildende Künstlerin Isabella González aus Honduras, Absolventin des Savannah College of Art and Design, wurde im August die zweite Kandidatin. Im September wurde Wilson Ilama, ein bildender Künstler aus Costa Rica, zum regionalen Künstler des Monats gewählt, da er die meisten Stimmen der Besucher der Online-Galerie BE OPEN Art erhielt. Durch seine einzigartige Verwendung von Farbe und Form präsentiert Ilama eine heitere Vision von Landschaften und schafft eine naive Darstellung, in der nichts um Aufmerksamkeit konkurriert.

Aufgrund der Anzahl der Stimmen wurde Isabella González zur Künstlerin der Region für Zentralamerika gewählt. Isabella González wurde in Tegucigalpa, Honduras, geboren. Im Jahr 2020 erhielt sie ihren doppelten B.F.A. in Malerei und Fasern am Savannah College of Art and Design (SCAD). Ihre Kunstwerke bestehen aus verschiedenen Stofflagen, die sie bestickt, um sich selbst zu heilen. Während ihre künstlerische Produktion tief im Handgemachten verwurzelt ist, bezieht sich Isabellas Arbeit auf die Akzeptanz des Lebens zwischen zwei Extremen, physisch und emotional. BE OPEN wird Isabella nun ein Stipendium in Höhe von 500 € gewähren.

Die Gründerin von BE OPEN, Elena Baturina, hat ihren Favoriten unter den mittelamerikanischen Künstlern ausgewählt: Aziel Barrientos ist ein Künstler aus Tegucigalpa, Absolvent der Universidad Católica de Honduras.

Im Oktober verlagerte sich der Schwerpunkt des Wettbewerbs auf das südliche Afrika. Der regionale Wettbewerb läuft parallel zur regulären Arbeit von BE OPEN Art, deren Experten jeden Monat 20 neue Künstler für die Galerie auswählen, und das Publikum wählt den Künstler des Monats und des Jahres.