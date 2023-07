BE OPEN félicite les premiers lauréats du concours Better Energy by Design axé sur l'ODD 7

LONDRES, 4 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Better Energy by Design est le dernier des concours de design conçus par l'initiative philanthropique BE OPEN. Ces concours sont ouverts aux étudiants, aux diplômés et aux jeunes professionnels des domaines de l'art, du design, de l'architecture et des médias. Le programme vise à encourager la création de solutions innovantes par de jeunes créatifs, pour un avenir plus prospère et durable.

BE OPEN croit fermement que la créativité fait partie intégrante de la transition vers une existence durable. Le design a un rôle crucial à jouer en tant qu'instrument ou véhicule pour la mise en œuvre des ODD.

La réalisation de l'ODD 7 est impossible sans garantir qu'un nombre croissant de ménages, de collectivités et d'entreprises de production utilisent des technologies d'énergie verte. C'est pourquoi les participants ont été invités à réfléchir à la question « Que peut-on faire pour accélérer la percée des technologies d'énergie propre dans nos vies? »

Elena Baturina, fondatrice de BE OPEN, a déclaré à propos de la finalisation du projet : « Je suis certaine que l'implication de jeunes créatifs dans l'élaboration de solutions centrées sur la mise en œuvre des ODD est un moyen très sain de sensibiliser aux principes de durabilité et d'encourager le développement d'idées innovantes et prometteuses capables de contribuer à leur réalisation.

Nous ne cessons d'être impressionnés par le niveau des contributions que nous recevons chaque année pour les concours axés sur les ODD. Elles illustrent non seulement un travail acharné, un engagement et une créativité, mais aussi une réelle capacité de chercher et d'élaborer des solutions qui peuvent vraiment faire la différence et inspirer le changement pour un avenir plus durable pour nous tous. »

Les lauréats ayant remporté les premier, deuxième et troisième prix ont été sélectionnés par un jury international :

Le premier prix de 5 000 € revient à Miguel Acebron, un jeune architecte de l'université de Navarre en Espagne, pour le prototype du BOTIJO : un réfrigérateur qui fonctionne à l'eau et au vent, une nouvelle approche du récipient traditionnel espagnol en terre cuite poreuse utilisé pour refroidir l'eau. Le prototype de Miguel Acebron permet de refroidir le contenu du Botijo en dessous de 5ºC en augmentant le séchage de la surface extérieure avec un flux d'air. Le BOTIJO est le premier réfrigérateur passif qui permet de conserver les médicaments et les aliments frais dans des conditions thermiques stables.

Le deuxième prix de 3 000 € est décerné à Qin Zhou de l'École de Design de l'Université de science et technologie du Zhejiang en Chine, pour Engershe : Pour que les battements du cœur produisent de l'électricité. Le projet étudie la possibilité de transformer l'énergie cinétique humaine en énergie électrique utilisable en utilisant l'effet piézoélectrique de nanofibres de matériaux 2D comme le MoS2 présent dans les vêtements.

Le troisième prix de 2 000 € est attribué à Naama Nicotra, designer industriel et titulaire d'une licence en design industriel de l'Institut de technologie de Holon, en Israël. Le NakedPak de Naama est une gamme conceptuelle de plats alimentaires « nus » enveloppés dans du bioplastique à base d'algues qui peuvent être agrémentés avec des épices, cuits et consommés avec leur contenu.

Le lauréat du Prix du choix de la fondatrice (3 000 €) sera bientôt attribué par la fondatrice de BE OPEN Elena Baturina, et le Prix du vote du public (2 000 €) sera attribué après le vote en ligne qui se déroule actuellement.

