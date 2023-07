BE OPEN gratuliert den ersten Gewinnern des Wettbewerbs Better Energy by Design mit Schwerpunkt auf SDG#7

LONDON, Vereinigtes Königreich, 4. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Better Energy by Design ist der neueste Designwettbewerb, der von der philanthropischen Initiative BE OPEN entwickelt wurde. Diese Wettbewerbe stehen Studenten, Absolventen und jungen Fachleuten aus den Bereichen Kunst, Design, Architektur und Medien offen. Das Programm zielt darauf ab, junge kreative Menschen zur Entwicklung innovativer Lösungen zu ermutigen, um eine wohlhabendere und nachhaltigere Zukunft zu schaffen.

BE OPEN ist fest davon überzeugt, dass Kreativität für den Übergang zu nachhaltiger Existenz entscheidend ist. Design spielt eine entscheidende Rolle als Instrument oder Träger für die Umsetzung der SDGs.

Die Erzielung von SDG7 ist nur möglich, wenn sichergestellt wird, dass eine wachsende Zahl von Haushalten, Gemeinden und Produktionsunternehmen umweltfreundliche Energietechnologien nutzen. Daher wurden die Teilnehmer aufgefordert, darüber nachzudenken, was getan werden kann, um den Durchbruch sauberer Energietechnologien in unserem Leben zu fördern.

Elena Baturina, Gründerin von BE OPEN über den Abschluss des Projekts: ,,Ich bin mir sicher, dass die Einbeziehung junger kreativer Menschen in die Entwicklung von Lösungen, die sich an der SDG-Agenda orientieren, ein sehr guter Weg ist, um das Bewusstsein für die Grundsätze der Nachhaltigkeit zu schärfen und die Entwicklung von vielversprechenden innovativer Ideen zu fördern, die zur Erreichung dieser Ziele beitragen können."

„Wir sind immer wieder beeindruckt von den Einsendungen, die wir jedes Jahr für die SDG-orientierten Wettbewerbe erhalten. Sie demonstrieren nicht nur die harte Arbeit, das Engagement und die Kreativität, sondern auch die tatsächliche Fähigkeit, Lösungen zu erforschen und zu entwickeln, die einen wirklichen Unterschied machen und Veränderungen für eine nachhaltigere Zukunft für uns alle inspirieren können."

Die Gewinner des ersten, zweiten und dritten Preises wurden von einer internationalen Jury ausgewählt:

Der erste Preis in Höhe von 5.000 Euro geht an Miguel Acebron, einen jungen Architekten von der Universität Navarra in Spanien, für den Prototyp von BOTIJO: ein Kühlschrank, der mit Wasser und Wind funktioniert und eine neue Variante eines spanischen porösen Tongefäßes darstellt, das traditionell zur Kühlung von Wasser verwendet wurde. Miguels Prototyp ermöglicht es, den Inhalt des Botijo auf unter 5 ºC abzukühlen, indem die Trocknung der Außenfläche durch einen Luftstrom verstärkt wird. Der BOTIJO ist der erste passive Kühlschrank, der Medikamente und frische Lebensmittel unter stabilen thermischen Bedingungen aufbewahrt.

Der zweite Preis in Höhe von 3.000 Euro geht an Qin Zhou von der School of Design, Zhejiang Sci-tech University, China, für Engershe: Let Heartbeats Generate Electricity. Das Projekt erforscht die Möglichkeit, menschliche Bewegungsenergie in nutzbare elektrische Energie umzuwandeln, indem der piezoelektrische Effekt von Nanofasern aus 2D-Materialien wie MoS2 in Kleidung genutzt wird.

Der dritte Preis in Höhe von 2.000 Euro geht an Naama Nicotra, eine Industriedesignerin, die kürzlich ihren Bachelor in Industriedesign am Holon Institute of Technology in Israel gemacht hat. Naama's NakedPak ist eine Konzeptreihe von „unverpackten" Lebensmitteln, die in algenbasierten Biokunststoffen eingewickelt werden, die mit Gewürzen angereichert und mit ihrem Inhalt gekocht und gegessen werden können.

Der Founder's Choice Prize (in Höhe von 3.000 Euro) wird in Kürze von der Gründerin von BE OPEN Elena Baturina vergeben, und das Schicksal des Public Vote Prize (in Höhe von 2.000 Euro) wird im Rahmen einer laufenden Online-Abstimmung bestimmt werden.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2146091/Better_Energy_by_Design_Logo.jpg

SOURCE BE OPEN Foundation