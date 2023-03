Beacon Broadband escolhe a EspialTV da Enghouse Networks para oferecer uma experiência de streaming de alta qualidade

A solução completa permite que a Beacon Broadband ofereça serviços de banda larga e TV

MARKHAM, ONTÁRIO, 21 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, a Enghouse Networks, provedora líder global de tecnologia de telecomunicações e soluções de plataforma IPTV SaaS, anunciou uma parceria com a Beacon Broadband para permitir que a empresa ofereça um serviço de streaming de vídeo de alta qualidade a seus clientes.

A Beacon Broadband está implementando uma solução à prova do futuro da Enghouse para garantir a melhor qualidade possível de serviço para assinantes em uma ampla gama de dispositivos, incluindo dispositivos Fire TV e Android™.

"Nós estamos ansiosos pela Beacon Broadband oferecer Internet de fibra extremamente rápida, voz avançada e a melhor experiência de vídeo disponível aos nossos clientes", disse Bill Gerski, vice-presidente de marketing e vendas da Beacon Broadband.

"Estamos comprometidos em oferecer a melhor experiência de fibra de alta velocidade. Isso inclui até as residências mais remotas do nosso território rural e nas televisões de nossos assinantes", disse Paul Recanzone, gerente geral da Beacon Broadband. "Nós escolhemos a plataforma EspialTV da Enghouse para oferecer uma experiência de vídeo única que atenda às necessidades de nossos assinantes de vídeo tradicionais e mais antigos, e de nossos assinantes de streaming mais jovens. Nossa parceria com a Enghouse Networks nos permitirá oferecer a experiência do cliente a todos os assinantes de vídeo, o que nossos membros já esperam da Beacon Broadband."

A Beacon Broadband utilizará a EspialTV da Enghouse, uma solução IPTV totalmente gerenciada e hospedada na nuvem, para oferecer conteúdo ao vivo, atualizado, NPVR e VOD para seus assinantes residenciais e comerciais.

"Estamos satisfeitos e agradecidos que a Beacon Broadband tenha escolhido a EspialTV da Enghouse para esse projeto, com base em nosso histórico de oferecer experiências excepcionais na televisão", disse Mick McCluskey, vice-presidente de gestão de produtos da Enghouse Networks. "Há vários passos envolvidos na oferta de serviços de TV, e a Beacon Broadband os navegou com sucesso e nossa assistência."

A EspialTV oferece uma experiência de usuário premiada em todos os dispositivos. Com a EspialTV, a Beacon Broadband pode facilmente personalizar a interface do usuário de seu serviço de streaming de vídeo para atender a vários segmentos de mercado de consumo e de negócios. Como a EspialTV é uma solução SaaS baseada em nuvem, ela pode ser implementada a um baixo custo inicial rapidamente.

Sobre a Enghouse Networks

A Enghouse Networks é uma confiável provedora global de soluções e tecnologias de telecomunicações. Nosso compromisso é oferecer soluções que permitam a transformação digital com sucesso, estabelecendo uma comunidade global conectada. Da borda à nuvem, nossos aplicativos ajudam empresas de comunicação e mídia de última geração, agências de segurança e serviços públicos a planejar, projetar, desenvolver, monitorar, proteger e simplificar a complexidade da rede em um ecossistema 5G, IoT, nuvem, IA, NFV e SDN independente de fornecedores. O portfólio de tecnologia da Enghouse Networks abrange Infraestrutura de Rede, Sistemas de Suporte de Negócios (BSS), Sistemas de Suporte de Operações (OSS) e soluções de Transformação Digital. Para mais informações, acesse www.enghousenetworks.com. A Enghouse Networks é uma unidade da Enghouse Systems Ltd. de Markham, Ontário.

Sobre a Beacon Broadband

A Beacon Broadband é uma subsidiária integral da Coos-Curry Electric Cooperative na costa sul de Oregon. Há cerca de 85 anos, Ivan Laird não conseguiu que a empresa de energia que possuía linhas de transmissão em sua propriedade lhe prestasse serviços elétricos. Portanto, ele fundou uma cooperativa de eletricidade. Hoje, o neto de Laird, David, mora na casa da família e não consegue que a empresa que possui linhas de fibra em sua propriedade lhe preste serviços de Internet. A Beacon Broadband trará internet e vídeo para David e todos os residentes das zonas rurais dos condados de Curry e Coos.

Contato da Enghouse Networks, Balvinder Sandhu, diretor, geração de demanda, telefone: +44 (0)1628 641 789, E-mail: [email protected]; Contato da Beacon Broadband, Bill Gerski, vice-presidente de marketing e vendas, (702) 493-6142, E-mail: [email protected]

FONTE Enghouse Systems Limited

