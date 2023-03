Beacon Broadband kiest EspialTV van Enghouse Networks om hoogwaardige streaming-ervaring te leveren

Met de volledige oplossing kan Beacon Broadband breedband- en tv-diensten aanbieden

MARKHAM, ON, 22 maart 2023 /PRNewswire/ -- Enghouse Networks, wereldwijd een toonaangevende leverancier van telecommunicatietechnologie en IPTV SaaS-platformoplossingen, heeft vandaag de samenwerking bekendgemaakt met Beacon Broadband om het bedrijf in staat te stellen zijn klanten een videostreamingdienst van wereldklasse aan te bieden.

Beacon Broadband implementeert een toekomstbestendige oplossing van Enghouse om voor abonnees de beste servicekwaliteit te garanderen op een breed scala aan apparaten, waaronder Fire TV en Android™-apparaten.

"We zijn verheugd dat Beacon Broadband onze klanten verbazingwekkend snel glasvezelinternet, geavanceerde spraak en nu de beste video-ervaring biedt", aldus Bill Gerski, Vice President Marketing en Sales van Beacon Broadband.

"We zijn vastbesloten om de ervaring met het supersnelle glasvezel naar locaties te brengen waar niemand anders dat doet. Dit geldt ook voor de meest afgelegen huizen in ons landelijke gebied en voor de televisies van onze abonnees", zegt Paul Recanzone, General Manager van Beacon Broadband. "We hebben het EspialTV-platform van Enghouse geselecteerd om een unieke video-ervaring te bieden die voldoet aan de behoeften van onze oudere, traditionele video-abonnees en onze jongere streaming-abonnees. Door de samenwerking met Enghouse Networks kunnen we al onze video-abonnees de klantervaring bieden die leden van Beacon Broadband gewend zijn."

Beacon Broadband zal Enghouse EspialTV gebruiken, een volledig beheerde IPTV-oplossing die wordt gehost in de cloud, om live, inhaal-tv, NPVR en VOD-content te leveren aan hun particuliere en bulk-/commerciële abonnees.

"We zijn verheugd en dankbaar dat Beacon Broadband voor dit project EspialTV van Enghouse heeft gekozen, gebaseerd op onze bewezen staat van dienst in het leveren van uitstekende televisie-ervaringen", aldus Mick McCluskey, VP Product Management van Enghouse Networks. "Er zijn verschillende stappen die bij het aanbieden van tv-diensten doorlopen moeten worden en Beacon Broadband heeft deze met onze hulp met succes doorlopen."

EspialTV levert een bekroonde gebruikerservaring op verschillende apparaten. Met EspialTV kan Beacon Broadband eenvoudig de gebruikersinterface van hun videostreamingservice aanpassen om meerdere consumenten- en zakelijke marktsegmenten aan te spreken. Aangezien EspialTV een op de cloud gebaseerde SaaS-oplossing is, kan deze snel worden ingezet tegen lage opstartkosten.

Over Enghouse Networks

Enghouse Networks is wereldwijd een betrouwbare leverancier van technische oplossingen op het gebied van telecommunicatie. Wij streven naar het met succes leveren van oplossingen waarmee digitale transformatie mogelijk is en waarmee uiteindelijk wereldwijd de samenleving met elkaar in verbinding staat. Van edge tot cloud, onze applicaties stellen op betrouwbare wijze communicatie- en mediabedrijven van de volgende generatie, defensie, openbare veiligheidsinstanties en nutsbedrijven in staat om netwerkcomplexiteit te plannen, ontwerpen, engineeren, bewaken, beschermen en vereenvoudigen, in een leveranciersonafhankelijke 5G, IoT, Cloud, AI, NFV en SDN-ecosysteem. Het technologieportfolio van Enghouse Networks omvat netwerkinfrastructuur, Business Support Systems (BSS), Operations Support Systems (OSS) en oplossingen voor digitale transformatie. Kijk voor meer informatie op www.enghousenetworks.com. Enghouse Networks is een onderdeel van Enghouse Systems Ltd. uit Markham, Ontario.

Over Beacon Broadband

Beacon Broadband is een volledige dochteronderneming van Coos-Curry Electric Cooperative aan de zuidkust van Oregon. Ongeveer 85 jaar geleden kon Ivan Laird het energiebedrijf dat de transmissielijnen over zijn eigendom bezat niet zover krijgen om hem stroom te leveren, dus richtte hij de elektriciteitscoöperatie op. Tegenwoordig woont de kleinzoon van de heer Laird, David, in het ouderlijk huis en kan hij het bedrijf dat glasvezelkabels over zijn eigendom bezit niet zover krijgen om hem internet te bieden. Beacon Broadband zal internet en video naar David en alle inwoners van de landelijke provincies Curry en Coos brengen.

Contactpersoon Enghouse Networks, Balvinder Sandhu, Directeur, Demand Generation, Tel: +44 (0)1628 641 789, E-mail: [email protected]; Beacon Broadband Contact, Bill Gerski, Vice President of Marketing and Sales, (702) 493-6142, E-mail: [email protected]

