Beko dévoile sa vision de la cuisine de demain à EuroCucina 2026, entre héritage, design et Raison d'être

EuroCucina 2026 marque un temps fort où les piliers stratégiques de Beko - Héritage, Design et Raison d'être - prennent forme à travers quatre marques fortes et complémentaires. Ensemble, elles démontrent qu'une vision partagée peut donner naissance à des expressions véritablement différenciées et que la cuisine demeure l'espace où l'innovation a le plus d'impact.

Un portefeuille multimarques, une ambition partagée

À l'occasion du salon, Beko met en avant la force collective de son portefeuille multimarques — porté par Whirlpool et Beko, aux côtés de Hotpoint et Bauknecht, chacune assumant un rôle distinct, tout en s'appuyant sur une force industrielle et technologique commune.

Des solutions de réfrigération assistées par l'IA à la conservation optimisée des aliments, en passant par une intégration fluide et harmonieuse des appareils encastrables, EuroCucina illustre l'engagement de Beko en faveur d'un habitat durable, intuitif, désirable et accessible.

Dans l'ensemble du pavillon, l'accent est mis sur des appareils qui s'intègrent naturellement à la cuisine avec des surfaces affleurantes, des charnières invisibles, des façades sans poignées tout en améliorant le quotidien, sans jamais en accroître la complexité.

Une vision portée par le sens et l'usage

« La cuisine n'est plus seulement un lieu fonctionnel : elle est devenue le cœur du foyer, là où se croisent innovation, design et enjeux de durabilité », explique Can Dinçer, CEO de Beko. « À EuroCucina 2026, nous montrons comment une innovation centrée sur l'humain, un design porteur de sens et un héritage culturel fort peuvent façonner les usages de demain. L'encastrable est aujourd'hui le terrain d'expression le plus abouti de cette vision, en Europe comme ailleurs. »

HomeWhiz, l'écosystème connecté commun à l'ensemble des marques

Au cœur de l'exposition, HomeWhiz illustre le socle numérique commun qui structure l'ensemble du groupe. Cette plateforme unifiée connecte l'ensemble des appareils, toutes marques confondues, et permet de piloter la maison depuis une interface unique. Au-delà du pilotage à distance, HomeWhiz rend les données de consommation compréhensibles et exploitables : suivi de l'énergie et de l'eau, analyse des usages, aide à la mise en place de routines plus sobres et efficaces.

Whirlpool : à l'écoute de ce qui compte vraiment

À EuroCucina, Whirlpool place l'humain et le bien‑être au cœur de chaque décision technologique, guidée par une ambition claire : améliorer le quotidien grâce à une innovation utile et à des performances intuitives. Une approche fidèle à sa signature : Le Sens de l'essentiel.

Au cœur de l'expérience Whirlpool se dessine une vision de la cuisine intégrée comme un espace où l'esthétique raffinée et l'intelligence du design sont indissociables : des appareils haut de gamme qui

s'intègrent avec fluidité à l'architecture de l'habitat, pour créer un environnement intelligent et connecté, animé par l'intelligence 6e SENS. Whirlpool démontre ainsi comment les appareils peuvent s'adapter aux modes de vie de chacun.

Parmi les innovations présentées figure le four W Collection, conçu autour d'une idée simple : la précision doit rester naturelle. Doté d'une cavité de 73 litres et de la technologie Cook4, il permet de cuire jusqu'à quatre plats simultanément, sans mélange de saveurs ni d'odeurs, tout en réduisant significativement le temps de cuisson et la consommation d'énergie par rapport à une cuisson réalisée en plusieurs étapes¹.

S'appuyant sur cette technologie, la fonction PizzaQuatro étend les capacités de Cook4 à l'un des repas les plus partagés. Elle permet de cuire jusqu'à quatre pizzas fraîches en seulement 15 minutes, avec une coloration homogène sur le dessus comme sur le dessous, à tous les niveaux².

Dans le domaine du froid, la technologie AI AdaptiveCool s'appuie sur des algorithmes d'apprentissage basés sur l'intelligence artificielle pour analyser les habitudes d'utilisation et les conditions environnementales, afin de maintenir des températures idéales pour la conservation des aliments. Ce système peut générer jusqu'à 20 % d'économies d'énergie dans des conditions optimales, grâce à un pilotage adaptatif en temps réel, et non avec des cycles prédéfinis³.

Beko : une innovation fiable au service du quotidien

Fidèle à une philosophie de marque fondée sur la fiabilité, Beko met l'accent à EuroCucina sur l'accompagnement des foyers dans la maîtrise de leur consommation d'énergie et d'eau, grâce à des technologies intelligentes et connectées, conçues pour durer.

La solution HomeWhiz Energy & Water Management est présentée pour rendre la consommation des ressources visible, compréhensible et actionnable. Contrairement aux indicateurs d'efficacité abstraits, HomeWhiz offre une vision en temps réel de la consommation exacte d'énergie et d'eau des appareils — par programme, par jour et dans la durée.

Cette approche prend forme notamment avec le lave‑vaisselle grande capacité équipé de la technologie PowerIntense, pour lequel HomeWhiz permet de suivre précisément la consommation d'énergie et d'eau à chaque cycle. Avec une consommation d'eau pouvant descendre jusqu'à 5,9 litres par cycle et une technologie PowerIntense offrant une performance de lavage jusqu'à cinq fois supérieure⁴, ce lave‑vaisselle illustre l'engagement de Beko en faveur de performances durables, pensées pour un usage quotidien.

Avec la technologie HarvestFresh, Beko repense la conservation des aliments frais. En reproduisant le cycle naturel de la lumière du jour à l'intérieur du réfrigérateur, HarvestFresh contribue à préserver les vitamines des fruits et légumes jusqu'à sept jours⁵, tout en maintenant leurs qualités nutritionnelles plus longtemps. Cette innovation illustre l'engagement de Beko en faveur d'une alimentation plus saine et d'un mode de vie durable, en mettant la technologie au service du quotidien, de manière simple, intuitive et accessible.

Également présenté, le concept de réfrigérateur modulaire Beko — prototype en phase de pré‑production — propose une nouvelle manière d'envisager le froid. Plutôt qu'un appareil unique et figé, le système repose sur des modules de refroidissement indépendants, pouvant être empilés, séparés ou reconfigurés au gré de l'évolution des besoins du foyer. Chaque module peut fonctionner comme une unité compacte autonome ou s'assembler pour former un système de réfrigération complet.

Au‑delà de la fonction de refroidissement, ces modules sont conçus pour trouver naturellement leur place dans l'espace de vie, à la manière d'un meuble : comme surface, comme rangement, comme objet que l'on choisit d'intégrer à son intérieur. Ce concept explore une tension bien réelle et croissante : à mesure que les espaces de vie se réduisent et que les besoins des foyers évoluent plus rapidement, la demande pour des appareils capables de s'adapter à ces transformations ne cesse de s'intensifier.

Hotpoint : une confiance construite dans la durée, un design pensé pour prendre soin

Partenaire de confiance des foyers depuis 1911, Hotpoint s'appuie sur une compréhension fine des besoins réels, dans des foyers bien réels.

À EuroCucina, cette philosophie prend vie à travers les « Caring Solutions » : des appareils conçus pour aider chacun à mieux prendre soin de son intérieur, de ses proches et de ce qui compte le plus.

Bauknecht : l'excellence de l'ingénierie, jusque dans les moindres détails

Bauknecht présente à EuroCucina sa gamme premium d'appareils encastrables, mettant l'accent sur la précision de l'ingénierie et le raffinement du design. Ancrée dans un héritage allemand solide, la marque a construit son identité autour d'une ambition claire : enrichir le quotidien grâce à des technologies intelligemment pensées, une philosophie qui traverse l'ensemble des appareils exposés.

Le pavillon : un espace pensé autour de la cuisine

Le pavillon Beko à EuroCucina 2026, conçu par MCA – Mario Cucinella Architects, se présente comme un paysage habité : un espace continu et fluide, qui relie quatre univers de marque distincts au sein d'une même identité architecturale.

Au cœur du pavillon, le Food Tech Lab propose un espace de démonstrations culinaires immersives, animé par les ingénieurs Beko du centre de R&D de Cassinetta. Ce laboratoire fait dialoguer science de la cuisson et expérience utilisateur, en analysant notamment la coloration, la texture, la rétention de l'humidité et le degré de cuisson, afin d'illustrer la manière dont les performances des appareils sont évaluées avant leur arrivée dans les cuisines. Des démonstrations en direct montrent concrètement comment les technologies intelligentes fonctionnent ensemble, en situation réelle.

Chaque espace de marque intègre également une Colour Zone : une sélection d'appareils de cuisine déclinés dans une teinte signature. La couleur y est abordée comme un véritable langage de design, et non comme une simple caractéristique produit, illustrant la façon dont les appareils encastrables participent pleinement à l'esthétique globale de l'espace de vie.

Lors d'EuroCucina 2026, Beko a organisé une table ronde intitulée « Et si la cuisine pouvait sauver le monde ?», réunissant Akın Garzanlı, CEO de Beko Europe ; Mario Cucinella, fondateur et directeur de la création de MCA – Mario Cucinella Architects, concepteur du pavillon Beko ; ainsi que Massimo Bottura, chef italien de renommée mondiale et fondateur de l'association Food For Soul, avec laquelle Beko entretient un partenariat de long terme depuis plus de dix ans

Les échanges ont exploré la dimension culturelle, sociale et environnementale de la cuisine, en analysant comment le design, la technologie et le sens peuvent, ensemble, contribuer à façonner un avenir plus durable.

À travers ses technologies intégrées et ses principes de conception réfléchis, Beko entend établir de nouveaux standards dans notre manière de vivre, de cuisiner et d'interagir avec les appareils électroménagers. En associant étroitement fonctionnalité et esthétique, le groupe réaffirme son engagement en faveur d'un mode de vie plus durable et plus connecté, et contribue à façonner des cuisines capables de répondre aux évolutions des usages contemporains.

¹ Basé sur des tests internes réalisés selon des protocoles de laboratoire sur le modèle Minerva 1.2 Wallaby, comparant la cuisson simultanée et la cuisson séparée d'un repas complet (tarte, pommes de terre rôties, lasagnes, pâtes au poulet). Les consommations d'énergie et les temps de cuisson ont été comparés.

² Basé sur une pizza standard de 30 cm, temps de préchauffage exclu.

³ Basé sur un rapport de test TÜV Rheinland, comparant la consommation d'énergie avec et sans l'utilisation de la technologie d'intelligence artificielle, selon une méthode de test non standard modélisant les usages consommateurs. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions et des habitudes d'utilisation.

⁴ Basé sur un rapport de test réalisé par un tiers, comparant la technologie de pulvérisation PowerIntense à un modèle de référence équipé de la technologie CornerIntense, avec le programme Intensif 70.

⁵ Testé par Intertek sur des fruits et légumes (myrtille, poivron jaune, tomate, persil) directement exposés à la technologie lumineuse, comparés à un réfrigérateur sans cette technologie (et par rapport au jour 0), sur une période de 7 jours de conservation dans le bac à légumes.

⁶ Testé par SGS, comparant la conservation des épinards et de la roquette dans un bac à humidité contrôlée Hotpoint par rapport à un bac standard Hotpoint (en moyenne).

⁷ Basé sur des tests internes et des tests réalisés par des tiers, montrant que la cuisson vapeur active Hotpoint Minerva 1.2 Wallaby permet jusqu'à 63 % de perte de poids en moins et une meilleure préservation des vitamines A et C dans les carottes et le brocoli, par rapport à une cuisson par chaleur tournante.

⁸ Basé sur des tests internes et des tests réalisés par des tiers, indiquant que la cuisson vapeur active des fours de la plateforme Minerva permet jusqu'à 63 % de perte de poids en moins et une meilleure rétention des vitamines A et C dans les carottes et le brocoli, par rapport à une cuisson par chaleur tournante.

À propos de Beko

Beko est une entreprise internationale spécialisée dans l'électroménager, disposant d'une forte présence mondiale. Le groupe opère à travers des filiales dans plus de 55 pays, emploie environ 45 000 collaborateurs et dispose de sites de production répartis dans plusieurs régions, notamment en Europe, en Asie, en Afrique et au Moyen‑Orient.

Beko détient ou utilise sous licence limitée 22 marques : Arçelik, Beko, Whirlpool*, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston*, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi*, Voltas Beko, Singer*, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis et Polar.

Beko est le premier fabricant d'électroménager en Europe en part de marché en volume et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 10,7 milliards d'euros en 2025. Les 28 centres et bureaux de R&D et de design du groupe à travers le monde rassemblent plus de 2 300 chercheurs et totalisent à ce jour plus de 4 500 demandes de brevets internationaux enregistrées.

L'entreprise a obtenu la meilleure note du secteur dans l'évaluation S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) pour l'industrie des biens durables pour la maison (DHP Household Durables) pour la septième année consécutive (sur la base des résultats datés du 16 octobre 2025).** Beko figure également au 17ᵉ rang du classement 2025 des entreprises les plus durables au monde, établi par TIME Magazine et Statista.

La vision de Beko est : « Respecting the World, Respected Worldwide ».

www.bekocorporate.com

* Licence limitée à certains territoires.

** Les données présentées concernent Arçelik A.Ş., société mère de Beko.

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