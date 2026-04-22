Beko presenta el futuro de la vida en la cocina en EuroCucina 2026, uniendo legado, diseño y propósito

EuroCucina 2026 marca un momento clave en el que los pilares estratégicos de Beko —Legado, Diseño y Propósito— se hacen visibles a través de cuatro marcas distintas. Juntas demuestran que una visión compartida puede generar resultados verdaderamente diferentes y que la cocina sigue siendo el espacio donde la innovación cobra mayor importancia.

En la feria, Beko muestra la fuerza conjunta de su portafolio multimarca —liderado por Whirlpool y Beko, junto con Hotpoint y Bauknecht— cada una con un rol distinto pero apoyadas en una base industrial común. Desde refrigeración impulsada con IA hasta sistemas inteligendtes de conservación de alimentos y la integración perfecta, EuroCucina refleja el compromiso de Beko con un estilo de vida sostenible, intuitivo, atractivo y accesible. En todo el pabellón, el enfoque está en electrodomésticos que se integran a la perfección en la cocina —superficies lisas, bisagras invisibles, puertas sin tiradores—, mejorando la vida cotidiana sin añadir complejidad.

Can Dinçer, consejero delegado, Beko comentó: "La cocina ya no es solo un espacio para cocinar, sino el corazón del hogar, donde la innovación, el diseño y la sostenibilidad convergen para dar forma a nuestro estilo de vida. En EuroCucina 2026, demostramos que el futuro de la cocina nace de la intersección entrela innovación centrada en las personas , el diseño con propósito y el herencia cultural. Los electrodomésticos integrados son donde estas ideas encuentran su máxima expresión y donde nuestras ambiciones estratégicas más claras están tomando forma en Europa y a nivel global".

HomeWhiz: El hilo conductor entre marcas

HomeWhiz es el eje central de la propuesta de Beko: un ecosistema digital unificado que proporciona conectividad total entre todos los electrodomésticos. HomeWhiz actúa como el hilo inteligente que une la filosofía única de cada marca. Al ofrecer a los usuarios una forma sencilla de controlar todo su hogar a través de sus dispositivos móviles, HomeWhiz transforma los datos complejos de consumo en información clara y práctica, registrando el uso de recursos diario, semanal y mensual ,ayudando a los hogares a crear rutinas más inteligentes y eficientes.

Whirlpool: Sensing what matters

La propuesta de Whirlpool en Eurocucina pone a las personas y su bienestar en el centro de cada decisión tecnológica, guiada por un propósito claro: mejorar la vida el día a día a través de la innovación con propósito y un rendimiento intuitivo. En el corazón de la experiencia Whirlpool está la visión de una cocina integrada como un espacio donde la estética refinada y el diseño inteligente son inseparables: electrodomésticos premium que se integran de forma natural en la arquitectura del hogar, formando un entorno inteligente y conectado impulsado por la tecnología 6TH SENSE. Whirlpool muestra cómo los electrodomésticos pueden adaptarse al estilo de vida de las personas . Entre las novedades destaca el horno WCollection , concebido bajo la idea de que la precisión debe ser sencilla. Con una cavidad de 73 L y la tecnología Cook4, se pueden cocinar hasta cuatro platos simultáneamente sin que se mezclen sabores ni aromas, lo que puede reducir significativamente tanto el tiempo de cocción como el consumo de energía en comparación conunapreparación secuencial de los platos. 1 Aprovechando esta capacidad, la función Pizza Party extiende Cook4 también a uno de los tipos de comidas más compartidas. Permite cocinar hasta cuatro pizzas frescas simultáneamente en tan solo 15 minutos, logrando un dorado uniforme tanto en la parte superior como en la inferior y en todos los niveles2. En refrigeración, AI AdaptiveCool utiliza algoritmos de aprendizaje basados en la IA para analizar los hábitos de uso y las condiciones ambientales, manteniendo siempre la temperatura óptima para la conservación de los alimentos. El sistema puede ofrecer hasta un 20 % de ahorro energético en condiciones óptimas, una mejora significativa gracias al control adaptativo en tiempo real en lugar de ciclos fijos3.

Beko: Innovación fiable para el día a día

Con la fiabilidad como pilar fundamental de su filosofía de marca, Beko presenta en EuroCucina soluciones orientadas a ayudar a los hogares a gestionar mejor su consumo de energía y agua mediante tecnología inteligente y conectada, diseñada para durar. En este contexto, Beko presenta Homewhiz Energy & Water management una solución que permite visualizar y comprender el consumo de recursos de forma clara e intuitiva. A diferencia de las clasificaciones de eficiencia tradicionales, HomeWhiz ofrece a los usuarios información en tiempo real sobre el consumo exacto de energía y agua de sus electrodomésticos, por programa, por día y a lo largo del tiempo. En el caso de los lavavajillas de libre instalación con tecnología PowerIntense, donde HomeWhiz monitoriza el consumo de energía y agua en cada ciclo. Con un consumo de agua de tan solo 5,9 litros por ciclo y la tecnología PowerIntense, que ofrece un rendimiento de limpieza hasta cinco veces superior4, el lavavajillas refleja el compromiso de Beko con un rendimiento duradero para el uso diario.

También se presenta el Beko Modular Refrigerator Concept, un prototipo en fase de preproducción que replantea una nueva pregunta sobre lo que puede ser un frigorífico. En lugar de un único electrodoméstico fijo, el sistema se compone de módulos de refrigeración independientes que se pueden apilar, separar o reconfigurar según cambien las necesidades del hogar. Cada módulo puede funcionar como una unidad compacta independiente o combinarse para formar un sistema de refrigeración completo. Más allá de su función, están diseñados para integrarse en el espacio como si fueran muebles: como superficies, como almacenamiento, como elementos que realmente elegirías tener en casa. Este concepto responde a una realidad cada vez más evidente: a medida que los espacios habitables se reducen y las necesidades del hogar cambian con mayor frecuencia, crece la demanda de electrodomésticos que puedan adaptarse a estos cambios.

Hotpoint: Basado en la confianza, diseñado para cuidar

Hotpoint lleva siendo un aliado de confianza en el hogar desde 1911, gracias a su profundo conocimiento de las necesidades reales de los hogares. En EuroCucina, esta filosofía cobra vida a través de Caring Solutions: una gama de electrodomésticos diseñados para ayudar a las personas a cuidar mejor de sus hogares, sus seres queridos y de todo lo que importa. En refrigeración, la tecnología VitalCare™ utiliza tres tonos de luz cuidadosamente seleccionados para preservar los antioxidantes de frutas y verduras hasta por siete días5, mientras que FreshShield™ mantiene un nivel de humedad óptimo que permite conservar los alimentos frescos hasta cuatro veces más tiempo6. En la cocina, VitaCare™ Steam ayuda a preservar las vitaminas A y C, manteniendo la jugosidad7, demostrando que cocinar al vapor no tiene por qué ser aburrido y puede ofrecer resultados deliciosamente jugosos. El cuidado conectado va más allá de la cocina: SmartProtect monitoriza el estado de los electrodomésticos para detectar posibles incidencias de forma anticipada, mientras que DirectSupport brinda a los usuarios acceso directo al servicio de atención al cliente a través de la aplicación HomeWhiz, eliminando las tiempos de espera y proporcionando una experiencia de asistencia más personalizada y eficiente.

Bauknecht: Excelencia en ingeniería, hasta el último detalle

Bauknecht presenta su gama premium de electrodomésticos integrables en EuroCucina, con un enfoque en la ingeniería de precisión y el diseño refinado. Con profundas raíces en la tradición alemana, la marca ha forjado su identidad en torno a mejorar la vida cotidiana mediante tecnología innovadora, una filosofía que impregna cada electrodoméstico expuesto. El sistema de control de temperatura HeatControl en las placas de inducción garantiza una cocción estable y uniforme en una amplia variedad de platos, mientras que el microondas con tecnología Pure Steam ofrece cocción al vapor al 100%, conservando los nutrientes, la humedad y los sabores naturales para obtener resultados más saludables.⁸ En refrigeración, la tecnología Invisible Rail patentada de Bauknecht oculta el sistema de rieles deslizantes tras el frontal del mueble, logrando una integración perfecta sin comprometer el acabado.

El Pabellón: Un espacio diseñado en torno a la cocina

El pabellón de Beko en EuroCucina 2026, diseñado por MCA – Mario Cucinella Architects, se concibe como un paisaje habitable: un espacio continuo y fluido que conecta cuatro universos de marca diferenciados bajo una misma identidad arquitectónica.

En el centro del pabellón, el Food Tech Lab ofrece un espacio práctico de demostración culinaria a cargo de ingenieros de Beko del Centro de I+D de Cassinetta. Este laboratorio aúna la ciencia culinaria y la experiencia del consumidor,analizando aspectos como el dorado, la textura, la retención de humedad o el punto de cocción para mostrar cómo se valida el rendimiento antes de que el producto llegue a la cocina. Las demostraciones en vivo ilustran cómo las tecnologías inteligentes de todo el catálogo funcionan conjuntamente en la práctica.

Cada área de marca también cuenta con una Zona de Color: una selección de electrodomésticos de cocina en un color distintivo que presentael color como un lenguaje de diseño intencionado más allá de una simple especificación, y demuestra cómo los electrodomésticos integrados pueden contribuir a la estética global del espacio.

Durante EuroCucina 2026, Beko organizó una mesa redonda titulada " Puede una cocina salvar el mundo?", en la que participaron Akın Garzanlı, CEO de Beko Europa, Mario Cucinella, el reconocido arquitecto del pabellón de Beko, y Massimo Bottura, chef de renombre mundial y fundador de Food for Soul. El encuentro puso el foco en el papel de la cocina como espacio clave desde el punto de vista cultural, social y ambiental, abordando como el diseño, la tecnología y una visión de propósito pueden contribuir a construir un futuro más sostenible.

A través de sus tecnologías integradas y un diseñeo cuidadosamente pensado, Beko establece nuevos estándares en la forma en que vivimos, cocinamos e interactuamos con nuestros electrodomésticos. Al combinar de forma natural funcionalidad y estética, Beko reafirma su compromiso con la creación de un estilo de vida más sostenible y conectado, garantizando que las cocinas del futuro estén equipadas para satisfacer las necesidades cambiantes de la vida moderna.

1 Basándose en pruebas internas realizadas en laboratorio con el modelo Minerva 1.2 Wallaby, comparando los consumos de energía y tiempo al cocinar simultáneamente y por separado una menú completo (tarta, patatas asadas, lasaña, pasta con pollo).

2 Basado en una pizza estándar de 12 pulgadas, sin incluir el tiempo de precalentamiento.

3 Según el informe de pruebas de TÜV Rheinland, en el que se comparó el consumo de energía con y sin el uso de tecnología de inteligencia artificial, utilizando un método de prueba no estándar que simula el uso real del consumidor. Los resultados pueden variar según las condiciones y hábitos de uso.

4 Basado en un informe de pruebas de terceros, la tecnología PowerIntense se compara con un modelo de referencia equipado con CornerIntense , con el programa Intensive 70.

5 Pruebas realizadas por Intertek en frutas y verduras (arándanos, pimiento amarillo, tomate, perejil) expuestas directamente a la tecnología de luz, en comparación con un frigorífico sin esta tecnología (y en comparación con el Día 0) durante un período de 7 días en el cajón de verduras.

6 Pruebas realizadas por SGS, comparando la conservación de espinacas y rúcula en el cajón para verduras con control de humedad de Hotpoint frente a un cajón convencional de Hotpoint (de media).

7 Basado en pruebas internas y de terceros realizadas en Hotpoint Minerva 1.2 Wallaby, la cocción al vapor activa produjo hasta un 63 % menos de pérdida de peso y una mayor conservaciónde vitaminas A y C en zanahorias y brócoli, en comparación con la cocción con ventilador.

8 Basado en pruebas internas y de terceros realizadas en hornos de la plataforma Minerva, la cocción con vapor activo en horno produjo hasta un 63 % menos de pérdida de peso y una mayor conservación de vitaminas A y C en zanahorias y brócoli, en comparación con la cocción con ventilador.

Acerca de Beko

Beko es una empresa internacional de electrodomésticos con una sólida presencia global. Opera a través de filiales en más de 55 países, con una plantilla de aproximadamente 45.000 empleados e instalaciones de producción en diversas regiones, como Europa, Asia, África y Oriente Medio. Beko cuenta con 22 marcas propias o utilizadas con licencia limitada (Arçelik, Beko, Whirlpool*, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston*, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi*, Voltas Beko, Singer*, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis y Polar). Beko es la mayor empresa de electrodomésticos de Europa, con una cuota de mercado (basada en volúmenes) y una facturación consolidada de 10.700 millones de euros en 2025. Sus 28 centros y oficinas de I+D y Diseño en todo el mundo albergan a más de 2.300 empleados de I+D y cuentan con más de 4.500 solicitudes de patentes internacionales registradas hasta la fecha. La empresa ha obtenido la máxima puntuación en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (CSA) de S&P Global en el sector de los bienes duraderos del hogar por séptimo año consecutivo (según los resultados del 16 de octubre de 2025).** La empresa ha sido reconocida como la 17 empresa más sostenible en la lista de las empresas más sostenibles del mundo de 2025 de la revista TIME y Statista. La visión de Beko es 'Respetando al mundo, respetada en todo el mundo'.

https://www.bekocorporate.com/

* Licencia limitada a ciertas jurisdicciones.

**Los datos presentados pertenecen a Arçelik A.Ş., empresa matriz de Beko.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2962049/Beko_EuroCucina_Panel.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2962047/beko.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2962050/Whirlpool.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2962043/Bauknecht.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2962048/Hotpoint.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2452759/5830412/Beko_Logo.jpg