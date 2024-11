Beko obtient la validation SBTi (Science-Based Targets Initiative) de ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à court terme (2030) et de zéro émission nette (2050), alignés sur la trajectoire 1,5 °C.

Les objectifs de Beko, alignés sur la limitation du réchauffement de la planète à 1 , 5 ° C, à court terme à horizon 2030 et le zéro net, sont approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi)*.

ISTANBUL, 27 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Beko, un leader mondial de l'électroménager, a annoncé aujourd'hui qu'il avait reçu la validation de l'initiative Science Based Targets (SBTi) pour ses objectifs scientifiques à court et à long terme pour atteindre zéro émission nette. Ces objectifs, conçus pour garantir des actions ambitieuses et mesurables en matière de lutte contre le changement climatique dans tous les secteurs, représentent une avancée environnementale majeure pour Beko et, plus largement, pour l'industrie de l'électroménager. Signé en 2016, l'Accord de Paris sur le changement climatique vise à limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Créée en 2015, la SBTi accélère la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de cet Accord.. Grâce à des trajectoires claires de réduction des émissions de carbone, les entreprises ayant des objectifs validés par la SBTi ont réussi à réduire leurs émissions totales de 29 % entre 2015 et 2020.

Beko manufacturing plant - Egypt Beko Eskişehir plant Hakan Bulgurlu, Beko, CEO

" Chaque secteur a la responsabilité de contribuer à l'atteinte des objectifs mondiaux de réduction des émissions, nécessaires pour garantir un avenir durable à notre planète.. Nous sommes fiers d'avoir reçu aujourd'hui la validation de la SBTi, après quinze années d'efforts pour intégrer nos objectifs de réduction des émissions dans l'ensemble de notre modèle d'entreprise. Cependant, il reste encore beaucoup à faire ", a déclaré Hakan Bulgurlu, PDG de Beko. " Atteindre la neutralité carbone exige de s'attaquer aux émissions des Scopes 1, 2 et, surtout, du Scope 3, qui représentent 99 % de nos émissions totales. Étant donné que 82 % des émissions de Scope 3 proviennent de l'utilisation des produits vendus, nous devons prioriser les produits à haute efficacité énergétique. Cela rend essentiel le développement de produits particulièrement économes en énergie, contribuant à un avenir durable à tous les niveaux de la chaîne de valeur. ".

La durabilité environnementale est au cœur du modèle d'entreprise de Beko, avec des innovations et des initiatives visant à améliorer les processus de fabrication, les produits et les emballages, ainsi que l'approvisionnement en matériaux et la gestion des produits en fin de vie. Avec ses objectifs scientifiques approuvés, Beko s'engage à atteindre zéro émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'ici à 2050. À court terme, l'entreprise vise une réduction absolue de 42 % de ses émissions de Scope 1 et 2 d'ici 2030 par rapport à 2022, ainsi qu'une réduction de 42 % des émissions de Scope 3 provenant de l'utilisation des produits vendus pour la même période. Pour ses objectifs à long terme, Beko prévoit de réduire ses émissions absolues des scopes 1 et 2 de 90 %, et ses émissions absolues du scope 3 de 90 % en 2050, toujours par rapport à l'année de référence 2022.

Hakan Bulgurlu conclut : "Ces objectifs ne peuvent être atteints seuls. Il est essentiel que notre industrie, ainsi que l'ensemble du monde des affaires, collabore étroitement avec les gouvernements, les organismes publics, les scientifiques, les universitaires et tous les acteurs de la chaîne de valeur. Cette coopération est indispensable pour transformer en réalité les objectifs ambitieux, mais cruciaux, que nous nous sommes fixés".

Pour plus d'informations sur le parcours net-zéro de Beko, veuillez consulter le site : https://www.bekocorporate.com/sustainability-report-2023/overview/

*Beko est listé dans les tableaux de bord de SBTi sous le nom de Arçelik A.Ş. (Beko est la marque commerciale d'Arçelik A.Ş.)

À propos de Beko

Beko est une entreprise internationale d'électroménager qui emploie 55 000 collaborateurs dans le monde et exerce ses activités à l'échelle mondiale par l'intermédiaire de ses filiales dans 58 pays et de 46 sites de production dans 14 pays (Türkiye, Royaume-Uni, Italie, Roumanie, Slovaquie, Pologne, Afrique du Sud, Russie, Pakistan, Inde, Bangladesh, Thaïlande, Chine et Égypte). Beko possède 22 marques, certaines utilisées avec une licence limitée (Arçelik, Beko, Whirlpool*, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston*, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi*, Voltas Beko, Singer*, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis, Polar). Beko est devenue la plus grande entreprise de produits blancs en Europe avec sa part de marché (basée sur les volumes) et a atteint un chiffre d'affaires consolidé de 8 milliards d'euros en 2023. Les 31 centres et bureaux de R&D et de design de Beko répartis dans le monde comptent plus de 2 300 chercheurs et détiennent plus de 3 500 demandes de brevets internationaux enregistrés à ce jour. Pour la cinquième année consécutive, , le groupe a atteint le score le plus élevé de l'industrie des biens d'équipements durables DHP (sur la base des résultats en date du 27 octobre 2023) dans les indices du Dow Jones Sustainability - évaluation mondiale de la durabilité des entreprises réalisée par S&P..** La vision de Beko est " Respectueux de la planète, respecté dans le monde ".

*Le titulaire de la licence est limité à certaines juridictions.

**Les données présentées appartiennent à Arçelik A.Ş., la société mère de Beko.

