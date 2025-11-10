Día de Beko 2025: Celebrando el 10º aniversario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU con acción colectiva y unidad global

ESTAMBUL, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Beko, líder mundial en electrodomésticos, celebró el Día de Beko con un potente evento de inclusión y sostenibilidad que unió a más de 50.000 empleados de 50 países bajo un propósito común: celebrar el décimo aniversario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas e impulsar la acción colectiva para alcanzarlos.

Con la sostenibilidad integrada en cada decisión, desde el diseño de productos hasta las operaciones y el gobierno corporativo, este evento es un ejemplo más del papel fundamental que desempeña la sostenibilidad en la cultura corporativa de Beko. La participación activa en todas las regiones garantizó que el Día de Beko reuniera a ponentes internos y externos para inspirar acciones, destacar los avances y reforzar el compromiso continuo de Beko con su visión: "Respetando al mundo, respetados en todo el mundo".

"Los ODS representan una hoja de ruta compartida hacia un futuro mejor", afirmó Zeynep Özbil, directora ejecutiva de Comunicaciones Globales de Beko. "Mediante iniciativas orientadas a la acción como el Día de Beko, garantizamos que esta hoja de ruta trascienda la mera estrategia y se integre a nuestra cultura corporativa. La increíble participación en 50 países transmite un mensaje claro: al conectar a nuestros empleados directamente con los ODS, aseguramos que la historia de sostenibilidad de Beko sea auténtica y se base en un impacto real. Este tipo de acciones colectivas son esenciales para crear un propósito compartido sólido, que es el verdadero motor de un compromiso significativo de los empleados".

Un encuentro global de ideas e inspiración

Tras las palabras de bienvenida de Hakan Bulgurlu, consejero delegado de Beko, el programa continuó con cuatro sesiones de gran impacto diseñadas para fomentar la reflexión e impulsar la acción. Los ponentes exploraron cómo pasar de la promesa a la práctica para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030, reflexionaron sobre tres décadas de cambios en materia de sostenibilidad y las perspectivas de futuro, destacaron cómo las tecnologías de Beko contribuyen al avance de los ODS y analizaron cómo la sostenibilidad está integrada en todas las actividades de la empresa.

Estas sesiones demostraron cómo la sostenibilidad en Beko va mucho más allá de la tecnología, abarcando la colaboración, la responsabilidad y la creación de valor compartido en todas las áreas. Tanto empleados como líderes compartieron perspectivas sobre el progreso colectivo hacia la Agenda 2030 y el papel en constante evolución de Beko como líder responsable del sector.

Acciones locales que generan un impacto global

El Día Beko activó a comunidades locales en todo el mundo, ya que equipos desde Turquía hasta el Reino Unido, desde Pakistán hasta Polonia, transformaron las áreas de enfoque de los ODS que habían elegido en iniciativas creativas y con propósito.

En Turquía, los empleados organizaron un animado Día de Intercambio, intercambiando juguetes, material escolar y artículos decorativos en apoyo del ODS 12: Producción y Consumo Responsables. Además, construyeron casitas para pájaros para promover la biodiversidad local, en consonancia con el ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles. En el Reino Unido, una venta de pasteles recaudó fondos y sensibilizó sobre la lucha contra el cáncer, contribuyendo al ODS 3: Salud y Bienestar, y apoyando también el ODS 2: Hambre Cero mediante donaciones benéficas. En Singapur y Polonia, los equipos organizaron sesiones de movimiento y estiramiento que fomentaron el bienestar, en línea con el ODS 3. Mientras tanto, en Tailandia, los empleados celebraron el ODS 6: Agua Limpia y Saneamiento con su campaña "Ahorra Papel, Salva la Tierra", exhibiendo carteles de concienciación y promoviendo el uso responsable de los recursos en el lugar de trabajo.

Estos fueron solo algunos ejemplos de las numerosas iniciativas creativas y con propósito que tuvieron lugar en toda la red global de Beko, mostrando cómo pequeñas acciones locales pueden generar, en conjunto, un impacto global duradero.

Participación, creatividad y compromiso

La creatividad y la colaboración de los empleados fueron el eje central de las celebraciones. Compañeros de todo el mundo participaron en el Quiz Global del Día de Beko, explorando los objetivos e iniciativas de sostenibilidad de una forma dinámica e interactiva. El Concurso de Esloganes inspiró aún más ideas originales, y las propuestas ganadoras capturaron el espíritu de igualdad, innovación y vida sostenible. Estos eslóganes ganadores contribuirán a la narrativa de sostenibilidad de Beko en futuras comunicaciones.

A través de una plataforma digital compartida, equipos de 50 países intercambiaron reflexiones, fotos e ideas, convirtiendo el día en una verdadera celebración de la conexión, el sentido de pertenencia y la creatividad que define la cultura Beko, al tiempo que da vida a los ODS de una manera significativa.

Un propósito compartido para un futuro mejor

Equipos de todo el mundo convirtieron un propósito común en acciones concretas: escuchar, aprender y reconectar en un espíritu de unidad. La jornada fue una prueba fehaciente de la convicción de Beko de que las pequeñas acciones, multiplicadas a nivel global, generan un impacto duradero.

