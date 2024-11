Beko sichert sich die Validierung der Science Based Targets Initiative (SBTi) für die 1,5°C-Zielvorgaben und das Netto-Null-Ziel

Bekos kurzfristige und Netto-Null-Ziele, die auf 1,5°C ausgerichtet sind, wurden von der Science Based Targets Initiative (SBTi)* genehmigt.

Da 99 % der Emissionen aus Scope 3 stammen, legt Beko den Schwerpunkt auf ressourceneffiziente, intelligente und vernetzte Produkte.

Beko verpflichtet sich, bis 2050 in der gesamten Wertschöpfungskette keine Treibhausgasemissionen mehr zu verursachen

ISTANBUL, 27. November 2024 /PRNewswire/ -- Beko, ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von der Science Based Targets initiative (SBTi) die Validierung seiner kurz- und langfristigen wissenschaftsbasierten Netto-Null-Ziele erhalten hat. Da die Ziele darauf ausgerichtet sind, ehrgeizige und messbare Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels in allen Industriezweigen zu ergreifen, stellt die Validierung durch den SBTi einen bedeutenden ökologischen Meilenstein sowohl für Beko als auch für die Haushaltsgerätebranche im Allgemeinen dar.

Das 2016 unterzeichnete Pariser Abkommen zum Klimawandel zielt darauf ab, die globale Erwärmung auf 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Das 2015 eingerichtete SBTi wirkt sich auf die Geschwindigkeit aus, mit der die Verpflichtungen aus dem Abkommen erfüllt werden. Durch die Festlegung eines klaren Weges zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen erreichten die SBTi-Unternehmen mit genehmigten Zielen eine Emissionsreduzierung, die zu einem Rückgang der Gesamtemissionen um 29 % zwischen 2015 und 2020 führte.

"Jeder Industriezweig ist dafür verantwortlich, die kritischen globalen Emissionsziele zu erreichen, um die nachhaltige Zukunft unseres Planeten zu sichern. Wir sind stolz darauf, dass wir heute vom SBTi nach den Schritten, die wir in den letzten fünfzehn Jahren unternommen haben, um unsere Emissionsminderungsziele in unser gesamtes Geschäftsmodell einzubinden, validiert wurden, aber es gibt noch mehr zu tun", sagt Hakan Bulgurlu, CEO von Beko. "Um die Netto-Null-Ziele zu erreichen, müssen die Emissionen in den Bereichen 1, 2 und insbesondere 3 berücksichtigt werden. Die Scope-3-Emissionen machen 99 % unserer Gesamtemissionen aus. Da 82 % der gesamten Scope-3-Emissionen auf die Verwendung verkaufter Produkte zurückzuführen sind, müssen energieeffiziente Produkte weiterhin im Mittelpunkt stehen. Deshalb müssen unsere Produkte besonders energieeffizient sein, um eine nachhaltige Zukunft auf jeder Ebene der Wertschöpfungskette zu unterstützen.

Ökologische Nachhaltigkeit ist ein zentrales Element des Geschäftsmodells von Beko, das Innovationen und Initiativen auf den Markt bringt, die darauf abzielen, Herstellungsverfahren, Produkte und Verpackungen sowie die Materialbeschaffung und die End-of-Life-Phasen zu verbessern. Mit seinen genehmigten, wissenschaftlich fundierten Zielen verpflichtet sich Beko, bis 2050 in der gesamten Wertschöpfungskette Netto-Treibhausgasemissionen von Null zu erreichen. Als kurzfristige Ziele strebt das Unternehmen an, seine absoluten Scope-1- und Scope-2-Emissionen bis 2030 im Vergleich zum Basisjahr 2022 um 42 % und die Scope-3-Emissionen aus der Nutzung der verkauften Produkte im gleichen Zeitraum um 42 % zu reduzieren. Für seine langfristigen Ziele plant Beko, seine absoluten Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 90 % und die absoluten Scope-3-Emissionen um 90 % im Jahr 2050 zu senken, ebenfalls im Vergleich zum Basisjahr 2022.

Bulgurlu fasst zusammen: "Diese Ziele können nicht im Alleingang erreicht werden, und es ist klar, dass unsere Industrie und die gesamte Geschäftswelt miteinander, mit Regierungsstellen, Wissenschaftlern, Akademikern und der gesamten Wertschöpfungskette zusammenarbeiten müssen, um die ehrgeizigen, aber äußerst wichtigen Ziele zu erreichen, die wir uns gesetzt haben, damit sie Wirklichkeit werden."

Weitere Informationen über Bekos Reise zum Nulltarif finden Sie im Internet: https://www.bekocorporate.com/sustainability-report-2023/overview/

*Beko ist in den Dashboards von SBTi unter dem Namen Arçelik A.Ş. aufgeführt. (Beko ist der Markenname von Arçelik A.Ş.)

Informationen zu Beko

Beko ist ein internationales Haushaltsgeräteunternehmen mit 55.000 Mitarbeitern weltweit und ist über seine Tochtergesellschaften in 58 Ländern und 46 Produktionsstätten in 14 Ländern (d. h. in der Türkei, dem Vereinigten Königreich, Italien, Rumänien, der Slowakei, Polen, Südafrika, Russland, Pakistan, Indien, Bangladesch, Thailand, China und Ägypten) weltweit tätig. Beko hat 22 Marken im Besitz oder mit eingeschränkter Lizenz (Arçelik, Beko, Whirlpool*, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston*, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi*, Voltas Beko, Singer*, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis, Polar). Beko wurde mit seinem Marktanteil (basierend auf dem Volumen) zum größten Unternehmen für elektrische Küchen- und Haushaltsgeräte in Europa und erreichte im Jahr 2023 einen konsolidierten Umsatz von 8 Mrd. Euro. Die 31 Forschungs- und Entwicklungszentren und -büros von Beko auf der ganzen Welt beschäftigen über 2.300 Forscher und umfassen bisher über 3.500 internationale Patentanmeldungen. Zum fünften Mal in Folge wurde die höchste Punktzahl in der DHP-Haushaltswarenbranche (basierend auf den Ergebnissen vom 27. Oktober 2023) im Dow Jones Sustainability Index des S&P Global Corporate Sustainability Assessment erreicht.** Die Vision von Beko lautet „Respecting the World, Respected Worldwide" (Respekt für die Welt, weltweit respektiert).

* Lizenznehmer beschränkt auf bestimmte Länder/Regionen.

**Die dargestellten Daten gehören zu Arçelik A.Ş., einer Muttergesellschaft von Beko.

