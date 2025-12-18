Beko obtient pour la septième année consécutive, le score le plus élevé à l'évaluation mondiale de la durabilité des entreprises menée par S&P dans le secteur des biens durables pour la maison (DHP)

ISTANBUL, 18 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Beko**, un leader mondial de l'électroménager, a obtenu une note de 86/100 à l'évaluation mondiale 2025 de la durabilité des entreprises réalisée par S&P, sur la base de l'examen daté du 16 octobre 2025. Cette première position de Beko parmi les 79 entreprises du secteur des biens durables pour la maison (DHP) reflète l'engagement continu de la marque en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Un engagement à long terme en faveur de la durabilité

Hakan Bulgurlu, Beko CEO Beko Factory

Cette reconnaissance de Beko s'appuie sur de nombreuses initiatives déployées dans le cadre de ses activités mondiales. En 2024, l'entreprise a mis en œuvre 332 projets d'efficacité énergétique, qui ont entraîné environ 60 000 GJ d'économies d'énergie. L'électricité verte représente désormais 60 % de la consommation des sites industriels,, et la capacité d'énergie renouvelable a augmenté pour s'établir à 90 MWc. Les initiatives d'économie circulaire ont permis le reconditionnement de plus de 114 000 produits. Les projets d'optimisation de l'usage de l'eau ont généré plus de 223 000 m3 d'eau économisés. Avec l'intégration de l'usine de lave-vaisselle d'Ankara au Global Lighthouse Network, trois sites industriels de Beko sont aujourd'hui reconnus au niveau mondial pour leur excellence opérationnelle et leur capacité d'innovation..

Ces résultats s'inscrivent pleinement dans la stratégie climatique de long terme de Beko e. L'entreprise demeure attachée à réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici à 2050. Ses objectifs à court terme comprennent une réduction de 42 % des émissions absolues des scopes 1 et 2 et une réduction de 42 % des émissions de scope 3 provenant de la phase d'utilisation des produits d'ici à 2030, par rapport à une base de référence de 2022. À long terme, l'entreprise ambitionne une réduction de 90 % de ses émissions absolues de scopes 1, 2 et 3 d'ici 2050..

Commentant cette performance durable dans les classements internationaux,, le directeur général de l'entreprise, Hakan Bulgurlu, a déclaré : Nous investissons continuellement dans des technologies de pointe afin d'améliorer l'efficacité énergétique de nos produits tout en réduisant leur empreinte carbone. Cette vision guide notre feuille de route à long terme et renforce durablement notre performance en matière de durabilité..

Grâce à une stratégie claire et des résultats mesurables, Beko continue d'élever les standards du secteur de l'électroménager en Europe et de contribuer activement à un avenir plus durable.

À PROPOS DE BEKO

Beko est un acteur mondial de l'électroménager, , qui opère par l'intermédiaire de filiales dans plus de 55 pays sur la base d'un effectif de plus de 50 000 salariés et de sites de production répartis dans plusieurs régions, dont l'Europe, l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient. Beko détient ou utilise 22 marques sous licence restreinte (Arçelik, Beko, Whirlpool*, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston*, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi*, Voltas Beko, Singer*, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis, Polar). Atteignant un chiffre d'affaires consolidé de 10,6 milliards d'euros en 2024, Beko est devenue la plus grande entreprise de produits blancs en Europe en termes de part de marché (basée sur les volumes). Répartis dans le monde entier, les 28 centres et bureaux de R & D et de conception de Beko accueillent plus de 2 300 chercheurs et ont déposé à ce jour plus de 4 500 demandes de brevets internationaux. L'entreprise a obtenu pour la septième année consécutive (sur la base des résultats datés du 16 octobre 2025) le score le plus élevé à l'évaluation mondiale de la durabilité des entreprises menée par S&P dans le secteur des biens durables pour la maison (DHP) et est incluse depuis huit ans dans les indices de durabilité du Dow Jones.** L'entreprise a également été classée 17e entreprise la plus durable au monde par le TIME Magazine et Statista dans leur liste 2025. La vision qui guide Beko : Respectueux de la planète, Respecté dans le monde. .

www.bekocorporate.com

*Licence limitée à certains territoires.

**Les données présentées appartiennent à Arçelik A.Ş., une société mère de Beko.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2845288/Hakan_Bulgurlu_Beko_CEO.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2845289/Beko_Factory.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2765641/Beko_Logo_Corporate.jpg