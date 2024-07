Beko occupe la 44e place sur la liste des entreprises les plus durables au monde établie par TIME

Classée parmi les 500 premières entreprises mondiales en matière de développement durable.

ISTANBUL, 4 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Le fabricant mondial d'appareils électroménagers Beko a été reconnue pour son engagement en matière de développement durable, obtenant la 44e place sur la toute première liste du magazine TIME et de Statista des World's Most Sustainable Companies (Entreprises les plus durables au monde). Ce classement souligne l'engagement de Beko en faveur des pratiques pour l'environnement et la positionne en tant que leader dans le domaine de la fabrication durable.

Beko a obtenu un score de 75,68 sur 100, se plaçant ainsi en quatrième position parmi toutes les entreprises appartenant aux secteurs de la fabrication et production industrielle . Elle se distingue également par le fait qu'elle est la société d'électroménager la mieux classée.

Notre classement témoigne de l'engagement passionné de toutes nos équipes, a déclaré Hakan Bulgurlu, PDG de Beko. Chez Beko, nous sommes convaincus qu'un avenir durable commence à la maison, avec chacun d'entre nous. Cette reconnaissance de TIME et de Statista alimente notre volonté d'innover et de redéfinir ce qui est possible dans notre secteur. Nous nous engageons à développer des produits qui non seulement facilitent la vie quotidienne, mais contribuent également à une planète plus saine pour les générations actuelles et futures .

Le classement de TIME et Statista a évalué plus de 5 000 entreprises mondiales à l'aide d'une méthodologie complète en quatre étapes :

Exclusion des entreprises non durables : Les entreprises opérant dans des secteurs dommageables pour l'environnement ou faisant l'objet de controverses importantes en matière de développement durable ont été exclues. Engagement et notation : Les entreprises ont été évaluées sur la base de leur participation à des initiatives reconnues en matière de développement durable, telles que l'initiative Science Based Targets, et de leurs performances dans le cadre d'évaluations telles que CDP ratings. Rapports et transparence : La disponibilité, la qualité et le respect des normes internationales des rapports de développement durable des entreprises ont été examinés. Gestion environnementale et sociale : Les principaux indicateurs de performance liés à l'impact environnemental (émissions, consommation d'énergie, adoption d'énergies renouvelables) et à la responsabilité sociale (diversité des genres, sécurité des employés, etc.) ont été analysés.

L'engagement de Beko en matière de développement durable est détaillé dans son rapport sur le développement durable 2023 récemment publié, sur le thème Feels Like Home . Ce 16e rapport annuel décrit les progrès accomplis par l'entreprise dans la réalisation de son objectif ambitieux de devenir une entreprise à consommation nette zéro d'ici 2050.

Le rapport met en évidence les principales réalisations, notamment

Réduction de l'impact sur l'environnement : Beko a atteint un taux d'utilisation d'énergie renouvelable de 64 % dans ses opérations de fabrication, a économisé et recyclé 288 973 mètres cubes d'eau et a évité l'émission de 6 983 tonnes d'équivalent CO 2 grâce à des projets d'efficacité énergétique. L'entreprise a également recyclé 1,75 million d'unités de déchets électroniques depuis 2014.

grâce à des projets d'efficacité énergétique. L'entreprise a également recyclé 1,75 million d'unités de déchets électroniques depuis 2014. Recettes provenant de produits dont l'empreinte environnementale est plus faible : Les produits à haut rendement énergétique représentaient 50,2 % du chiffre d'affaires de Beko en 2023, tandis que les produits à faible teneur en carbone en représentaient 62,4 %.

en carbone en représentaient 62,4 %. Responsabilité sociale : Beko a démontré son engagement en faveur de la diversité des genres et de l'inclusion par le biais d'initiatives telles que le projet Her Business Her Power , qui a soutenu 108 vendeuses, et le 500 Women Technicians Project , qui a permis à 644 techniciennes de s'émanciper en 2023.

La reconnaissance de Beko par TIME et Statista est une étape importante qui célèbre les réalisations de l'entreprise et renforce son engagement à conduire un changement durable. En continuant d'innover et d'être à la pointe de la durabilité, Beko donne un exemple puissant à l'industrie et inspire un effort collectif en faveur d'un monde plus vert et plus durable.

À PROPOS DE BEKO

Beko compte 55 000 employés dans le monde entier avec des opérations à travers ses filiales dans 58 pays et 45 sites de production dans 13 pays (à savoir Türkiye, Royaume-Uni, Italie, Roumanie, Slovaquie, Pologne, Afrique du Sud, Russie, Pakistan, Inde, Bangladesh, Thaïlande et Chine). Beko a 22 marques détenues ou utilisées avec une licence limitée (Arçelik, Beko, Whirlpool*, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston*, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi*, Voltas Beko, Singer*, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis, Polar). Beko est devenue la plus grande entreprise de produits blancs en Europe avec sa part de marché (basée sur les volumes) et a atteint un chiffre d'affaires consolidé de 8 milliards d'euros en 2023. Les 31 centres et bureaux de R&D et de design de Beko répartis dans le monde entier comptent plus de 2 300 chercheurs et détiennent plus de 3 100 demandes de brevets internationaux enregistrés à ce jour. Pour la cinquième année consécutive, le groupe a atteint le meilleur score de l'industrie des produits ménagers durables DHP (sur la base des résultats du 27 octobre 2023) dans l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability Index de l'évaluation mondiale de la durabilité des entreprises S&P.** La vision de Beko est Respectueux de la planète, respecté dans le monde. .

*Le titulaire de la licence est limité à certaines juridictions.

**Les données présentées appartiennent à Arçelik A.Ş., une société mère de Beko.

