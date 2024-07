Erste TIME-Liste der nachhaltigsten Unternehmen weltweit: Beko auf Platz 44

Beko unter den 500 weltweit führenden Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit

Anerkennung für Umwelt-Engagement und Netto-Null-Ziele

Höchstplatzierter Haushaltsgerätehersteller auf der Liste

ISTANBUL, 4. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Für sein Engagement im Bereich der Nachhaltigkeit wurde der weltweit tätige Haushaltsgerätehersteller Beko auf Platz 44 der vom TIME Magazine und Statista erstmals erstellten Liste der World's Most Sustainable Companies, der nachhaltigsten Unternehmen der Welt, gewählt. Diese Platzierung unterstreicht das Engagement von Beko für umweltfreundliche Initiativen und positioniert das Unternehmen als führend bei der nachhaltigen Produktion.

Beko erhielt eine Bewertung von 75,68 von 100 Punkten und belegte damit den vierten Platz unter allen Unternehmen im Segment „Verarbeitendes Gewerbe und Industrieproduktion". Es ist damit das am besten bewertete Haushaltsgeräteunternehmen.

„Unsere Platzierung ist ein Beweis für das hohe Engagement unseres gesamten Teams", sagte Hakan Bulgurlu, CEO von Beko. „Wir bei Beko sind der festen Überzeugung, dass eine nachhaltige Zukunft zuhause beginnt, bei jedem einzelnen von uns. Diese Anerkennung durch TIME und Statista bestärkt uns in unserem Bestreben, innovativ zu sein und die Möglichkeiten in unserer Branche neu zu definieren. Es ist unser Ziel, Produkte zu entwickeln, die nicht nur das tägliche Leben erleichtern, sondern auch zu einem gesünderen Planeten für heutige und künftige Generationen beitragen."

Das von TIME und Statista erstellte Ranking bewertete über 5.000 globale Unternehmen anhand einer umfassenden vierstufigen Methodik:

Ausschluss von nicht nachhaltigen Unternehmen: Unternehmen, die in umweltschädlichen Branchen tätig sind oder mit erheblichen Nachhaltigkeitsproblemen konfrontiert sind, wurden ausgeschlossen. Engagement und Ratings: Unternehmen wurden auf der Grundlage ihrer Teilnahme an anerkannten Nachhaltigkeitsinitiativen wie der Science Based Targets Initiative (SBTi) und ihrer Ergebnisse bei Bewertungen wie den CDP Scores evaluiert. Berichterstattung und Transparenz: Die Nachhaltigkeitsberichte der Unternehmen wurden auf ihre Verfügbarkeit, Qualität und die Einhaltung internationaler Standards hin überprüft. Ökologisches und soziales Verantwortungsbewusstsein: Die wichtigsten Leistungsindikatoren in Bezug auf Umweltauswirkungen (Emissionen, Energieverbrauch, Einsatz erneuerbarer Energien) und soziale Verantwortung (Geschlechtervielfalt, Sicherheit der Mitarbeiter:innen) wurden analysiert.

Das Engagement von Beko im Bereich Nachhaltigkeit wird in dem kürzlich vom Unternehmen veröffentlichten 2023 Sustainability Report unter dem Motto „Feels Like Home" ausführlich dargestellt. Dieser 16. Jahresbericht beschreibt die Fortschritte des Unternehmens auf dem Weg zu seinem ehrgeizigen Ziel, bis 2050 ein Netto-Null-Unternehmen zu werden.

Der Bericht hebt die wichtigsten Erfolge hervor:

Geringere Umweltbelastung: Beko erreichte eine 64-prozentige Nutzung erneuerbarer Energien in seinen Produktionsbetrieben, sparte und recycelte 288.973 Kubikmeter Wasser und verhinderte 6.983 Tonnen CO 2 -Äquivalent-Emissionen durch Energieeffizienzprojekte. Darüber hinaus hat das Unternehmen seit 2014 rund 1,75 Millionen entsorgte Elektrogeräte recycelt.

-Äquivalent-Emissionen durch Energieeffizienzprojekte. Darüber hinaus hat das Unternehmen seit 2014 rund 1,75 Millionen entsorgte Elektrogeräte recycelt. Einnahmen aus Produkten mit geringerem ökologischem Fußabdruck: Auf energieeffiziente Produkte entfallen 50,2 Prozent des Umsatzes von Beko im Jahr 2023, während kohlenstoffarme Produkte 62,4 Prozent ausmachen.

Soziale Verantwortung: Durch Initiativen wie das Projekt „Her Business Her Power", das 108 Händlerinnen unterstützte, und das „500 Women Technicians Project", in dessen Rahmen 2023 insgesamt 644 Technikerinnen ausgebildet wurden, hat Beko sein Engagement für Geschlechtervielfalt und Inklusion gezeigt.

Die Anerkennung von Beko durch TIME und Statista ist ein bedeutender Meilenstein, der die Leistungen des Unternehmens würdigt und sein Engagement für einen nachhaltigen Wandel bekräftigt. Da Beko weiterhin innovativ und führend im Bereich der Nachhaltigkeit ist, setzt es ein starkes Beispiel für die Branche und inspiriert zu gemeinsamen Bemühungen für eine grünere, nachhaltigere Welt.

Informationen zu Beko

Beko beschäftigt 55.000 Mitarbeitende und ist über seine Tochtergesellschaften in 58 Ländern und 45 Produktionsstätten in 13 Ländern (in der Türkei, Großbritannien, Italien, Rumänien, der Slowakei, Polen, Südafrika, Russland, Pakistan, Indien, Bangladesch, Thailand und China) weltweit tätig. Beko hat 22 Marken im Besitz oder mit eingeschränkter Lizenz (Arçelik, Beko, Whirlpool*, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston*, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi*, Voltas Beko, Singer*, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis, Polar). Beko wurde mit seinem Marktanteil (basierend auf dem Volumen) zum größten Unternehmen für elektrische Küchen- und Haushaltsgeräte in Europa und erreichte im Jahr 2023 einen konsolidierten Umsatz von 8 Mrd. Euro. In den weltweit 31 Forschungs- und Entwicklungszentren und -büros von Beko sind über 2.300 wissenschaftliche Mitarbeitende beschäftigt, und bis heute hat Beko mehr als 3.500 internationale Patentanmeldungen eingereicht. Zum fünften Mal in Folge wurde die höchste Punktzahl in der DHP Household Durables-Industrie (basierend auf den Ergebnissen vom 27. Oktober 2023) im Dow Jones Sustainability Index des S&P Global Corporate Sustainability Assessment erreicht.** Die Vision von Beko lautet „Respecting the World, Respected Worldwide."

*Lizenznehmer beschränkt auf bestimmte Länder/Regionen.

**Die dargestellten Daten sind Eigentum der Arçelik A.Ş., einer Muttergesellschaft von Beko.

