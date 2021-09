BeNext, uma plataforma de ensino digital com base em coortes para a comunidade de RH, agora oferece cursos de inglês e espanhol

A BeNext é uma plataforma exclusiva de ensino digital com base em coortes que oferece programas de cinco semanas que combinam experiência ao vivo e assíncrona para um grupo fechado de alunos. A BeNext oferece desenvolvimento de habilidades ativas e em tempo real com lições e tarefas práticas e já certificou mais de quatro mil profissionais de 32 países.

A partir de julho de 2021, a plataforma BeNext estará disponível tanto em inglês quanto em espanhol. "Nosso primeiro ano desde nosso lançamento tem sido uma enorme descoberta sobre como a comunidade, o desenvolvimento e a transformação são tão interconectados", afirma Prakash Shahi, chefe de produtos da BeNext. "Agora queremos oferecer a experiência da BeNext aos líderes de RH em países que falam espanhol."

A jornada da BeNext torna o aprendizado bidirecional, fazendo com que tanto os participantes quanto os instrutores especializados sejam responsáveis. Além disso, o foco da experiência não é um conteúdo passivo, mas um conteúdo ativo, interativo e com resultados práticos e, finalmente, a comunidade de participantes da coorte cria um vínculo e estabelece relacionamentos duradouros que tornam a jornada de aprendizado social, diversificada e divertida. É isso que fez com que a BeNext tivesse sucesso em seu primeiro ano de operações. Agora, ela está pronta para captar uma maior parcela do mercado, oferecendo programas multilíngues.

O que destaca os cursos da BeNext é sua mistura de experiência ao vivo e assíncrona, juntamente com a estrutura de coortes orientada por comunidades. Sobre sua jornada com o programa, Kristin Strunk, diretor de experiência de talentos e funcionários da Harley Davidson (EUA), disse: "A experiência com a BeNext me permitiu aprender com líderes globais de pensamento. A plataforma e o conceito dos programas tornam o aprendizado conveniente e valioso. Os programas me forçam a reavaliar como penso sobre o trabalho e me ajudaram a fazer mudanças em minha equipe. Gosto muito de participar da comunidade on-line e da reflexão que fazemos como parte do programa. Sinto como se, ao concluir um programa, eu tivesse algo tangível para levar para minha empresa e implementar."

A estrutura de cinco semanas orientada por comunidades dos programas faz com que o aluno realmente se concentre no impacto para a empresa e para os resultados. "Após o programa BeNext, fizemos uma experiência com um novo cronograma de relatórios para equipes distribuídas; essa experiência tem ajudado nossa empresa a reduzir 34% das reclamações. O que aprendemos no curso foi se concentrar na mentalidade e nos valores antes de partir para a mudança de processos e ferramentas", compartilhou Amit Verma, diretor de segurança do Sudeste da Ásia da Varun Beverages (Índia).

Dinath Kim, do marketplace imobiliário Zillennium (Camboja), afirmou: "O curso da BeNext me ajudou a promover mudanças dentro de minha equipe e impulsionar novos valores e princípios. No geral, o programa me ajudou a ter a mente aberta e a ser mais resiliente ao enfrentar desafios."

Prakash Shahi da BeNext acrescentou: "Nosso objetivo é tornar essa plataforma impactante para todos os participantes. Por isso, é tão importante manter a experiência diversificada, inclusiva e orientada por comunidades. Para nós, é fundamental oferecer acesso a quaisquer soluções de busca profissional para problemas que sejam realmente importantes para os participantes e para seus negócios."

Considerando que estima-se que 20% da população mundial vive com alguma forma de deficiência, a BeNext está ampliando seus esforços de inclusão incorporando um widget de acessibilidade para os participantes com diferentes necessidades de aprendizado. Ao comentar sobre o widget de acessibilidade da plataforma BeNext, Sana Samad, uma executiva de RH com deficiência visual da ONGC (Índia) compartilhou a seguinte declaração: "A plataforma é acessível para pessoas com necessidades especiais e levou em consideração várias delas, como dislexia, dificuldades de leitura e deficiência física. As pessoas com deficiência visual utilizam softwares de leitura de tela ou lupas, portanto, a solução é compatível com ambos os softwares."

Agora, em seu segundo ano de crescimento, com novos cursos, a BeNext continua seu compromisso de fornecer aprendizado impactante baseado em comunidades para líderes de RH que enfrentem os crescentes desafios de gerenciar talentos. Entre eles está o "Parceiro de Negócios de RH: Impulsionar o Impacto do Talento de Forma Híbrida", "Construir uma Cultura de Empatia para Produtividade, Inovação e Resiliência" e "Transformação Digital e Mudança de Liderança".

A partir de setembro, a BeNext lançará versões de coortes em língua espanhola de todos os programas para atender ao mercado global de RH falante da língua espanhola. Esse desenvolvimento mais recente permitirá que a BeNext atraia mais alunos do mundo todo e torne os programas acessíveis e mais inclusivos.

Sobre a BeNext

Para mais informações sobre programas de inglês, acesse www.BeNext.club/eng

Para mais informações sobre programas de espanhol, acesse www.BeNext.club/esp

