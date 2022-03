Bezplatná príručka pre skríning kolorektálneho karcinómu od združenia NCCN je teraz k dispozícii vo viac ako dvanástich jazykoch

Usmernenia NCCN pre pacientov: Skríning kolorektálneho karcinómu sa teraz prekladá do viacerých jazykov, aby pomohol ľuďom na celom svete pochopiť, prečo, kedy a ako sa dá diagnostikovať kolorektálny karcinóm.

PLYMOUTH MEETING, Pensylvánia, 28. marca 2022 /PRNewswire/ -- National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) dnes oznámila nové preklady nedávno zverejnených usmernení NCCN pre pacientov (NCCN Guidelines for Patients®): Skríning kolorektálneho karcinómu. Tento bezplatný zdroj, ktorý je možný vďaka financovaniu nadáciou NCCN Foundation®, je teraz k dispozícii pre pacientov a opatrovateľov v arabčine, čínštine, francúzštine, haitskej kreolčine, hindčine, hmongčine, taliančine, japončine, kórejčine, poľštine, portugalčine, ruštine, španielčine, somálčine, tagalčine a vietnamčine.

„Nadácia NCCN Foundation sa zaviazala rozvíjať onkologickú starostlivosť, aby všetci pacienti mohli žiť lepší život, prostredníctvom financovania dôveryhodných zdrojov lekárskych informácií založených na dôkazoch," povedal Patrick Delaney, výkonný riaditeľ nadácie NCCN Foundation. „Prekladom tejto knihy do viacerých jazykov zabezpečujeme, aby pacienti a opatrovatelia na celom svete mohli robiť spoločné rozhodnutia o tom, ktorý skríning je pre nich vhodný."

Odborníci teraz odporúčajú, aby sa skríning kolorektálneho karcinómu začal vo veku 45 rokov u ľudí s priemerným rizikom a ešte u niektorých mladších vo vyšších rizikových skupinách. Práve teraz je obzvlášť potrebný prístup k presným informáciám o skríningu rakoviny, keďže pandémia COVID-19 viedla k poklesu včasného skríningu a diagnostiky rakoviny a predpokladá sa, že povedie k ďalším prípadom v neskorších štádiách. Viac informácií o tom, ako „Rakovina nebude čakať a ani vy by ste nemali", nájdete na lokalite NCCN.org/resume-screening.

„Skríning kolorektálneho karcinómu je neuveriteľne účinný nástroj na zlepšenie výsledkov a dokonca aj na prevenciu tejto bežne sa vyskytujúcej rakoviny," povedala Anjee Davis, prezidentka boja proti kolorektálnej rakovine (Fight Colorectal Cancer - Fight CRC). „Skríning môže znížiť mieru úmrtnosti detekciou karcinómu CRC v skoršom, lepšie liečiteľnom štádiu a môže znížiť celkový výskyt rakoviny zistením a odstránením predrakovinových polypov. Sme radi, že tieto dôležité informácie sú teraz dostupné pre ešte viac ľudí na celom svete."

Bezplatné digitálne verzie usmernení pre pacientov „NCCN Guidelines for Patients": Skríning kolorektálneho karcinómu sú dostupné na stránke NCCN.org/patientguidelines a prostredníctvom aplikácie NCCN Patient Guides for Cancer App. Rozširujúca sa knižnica usmernení pre pacientov „NCCN Guidelines for Patients" obsahuje viac ako 60 často aktualizovaných kníh pre pacientov a opatrovateľov, ktoré zahŕňajú väčšinu hlavných typov rakoviny vrátane rakoviny hrubého čreva a rekta, ako aj podpornú starostlivosť. a odporúčania na jej zvládnutie.

Na dôkazoch založené, odborníkmi preverené usmernenia pre pacientov „NCCN Guidelines for Patients" obsahujú rovnaké informácie ako usmernenia pre klinickú prax v onkológii „NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology" (NCCN Guidelines®) — uznávaný štandard pre klinické predpisy a politiku v onkologickej starostlivosti a najdôkladnejšie a často aktualizované usmernenia pre klinickú prax, ktoré sú k dispozícii v akejkoľvek oblasti medicíny. Verzie pre pacientov sú prezentované v ľahko čitateľnom formáte — s grafmi, obrázkami a slovníkom medicínskych termínov. V súčasnosti je k dispozícii viac ako 50 preložených verzií usmernení pre pacientov „NCCN Guidelines for Patients".

Zistite viac a pomôžte podporiť tieto a ďalšie zdroje pre ľudí s rakovinou a ich opatrovateľov na lokalite NCCN.org/patients.

Informácie o sieti National Comprehensive Cancer Network

Sieť National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) je neziskové združenie popredných centier na výskum rakoviny a venuje sa starostlivosti o pacientov, výskumu a vzdelávaniu. NCCN sa venuje zlepšovaniu a uľahčovaniu kvalitnej, účinnej, spravodlivej a dostupnej onkologickej starostlivosti, aby všetci pacienti mohli žiť lepší život. Viac informácií o usmerneniach NCCN pre klinickú prax v onkológii „NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology" (NCCN Guidelines®) a iných iniciatívach nájdete na stránke NCCN.org. Sledujte NCCN na Facebooku @NCCNorg, Instagrame @NCCNorg a Twitteri @NCCN.

O nadácii NCCN Foundation

Nadáciu NCCN Foundation® založilo združenie National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) na podporu ľudí s rakovinou a napredovanie v oblasti onkologických inovácií. Nadácia NCCN Foundation pomáha ľuďom s rakovinou a ich opatrovateľom poskytovať nezaujaté odborné poradenstvo od popredných svetových odborníkov na rakovinu prostredníctvom knižnice usmernení NCCN pre pacientov „NCCN Guidelines for Patients®" a ďalších zdrojov vzdelávania pacientov. Nadácia NCCN Foundation sa tiež zaviazala napredovať v liečbe rakoviny financovaním nádejných domácich mladých výskumníkov, ktorí stoja v popredí výskumu rakoviny. Viac informácií o nadácii NCCN Foundation nájdete na lokalite NCCN.org/foundation.

