Guia gratuito para exame de câncer colorretal da NCCN agora disponível em mais de uma dúzia de idiomas

NCCN Guidelines for Patients: Colorectal Cancer Screening agora traduzido para vários idiomas para ajudar as pessoas em todo o mundo a entender por que, quando e como fazer o exame de câncer de colorretal.

PLYMOUTH MEETING, Pennsylvania , 28 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) anunciou hoje novas traduções das recém-publicadas NCCN Guidelines for Patients®: Colorectal Cancer Screening. Esse recurso gratuito, possibilitado por meio de financiamento da NCCN Foundation®, agora pode ser acessado por pacientes e cuidadores em árabe, chinês, francês, crioulo haitiano, hindi, hmong, italiano, japonês, coreano, polonês, português, russo, espanhol, somali, tagalo e vietnamita.

"A NCCN Foundation está comprometida em promover o tratamento do câncer para que todos os pacientes possam viver melhor, por meio de financiamento para fontes de informações médicas confiáveis e baseadas em evidências", declarou Patrick Delaney, diretor executivo da NCCN Foundation. "Ao traduzir este livro para vários idiomas, estamos assegurando que pacientes e cuidadores em todos os lugares possam tomar decisões compartilhadas sobre o exame certo para eles."

Os especialistas agora estão recomendando que o exame do câncer colorretal seja realizado aos 45 anos de idade para pessoas em risco médio e ainda mais jovem para alguns em grupos de maior risco. O acesso a informações precisas sobre o exame do câncer é particularmente necessário agora, já que a pandemia da COVID-19 gerou uma redução nos exames e diagnósticos oportunos do câncer — e estima-se que resulte em mais casos em estágio posterior. Saiba mais sobre como o "Cancer Won't Wait and Neither Should You" (O câncer não vai esperar e você também não deveria) no NCCN.org/resume-screening.

"O exame do câncer colorretal é uma ferramenta incrivelmente eficaz para melhorar os resultados e até mesmo prevenir esse câncer comum", disse Anjee Davis, MPPA, presidente da Fight Colorectal Cancer (Fight CRC). "O exame pode reduzir a taxa de morte por meio da detecção de CCR em um estágio mais precoce e tratável, e pode reduzir a incidência geral de câncer por meio da localização e remoção de pólipos pré-cancerosos. Estamos felizes que essas informações essenciais agora sejam acessíveis para ainda mais pessoas em todo o mundo."

Versões digitais gratuitas das NCCN Guidelines for Patients: Colorectal Cancer Screening estão disponíveis em NCCN.org/patientguidelines e por meio do aplicativo NCCN Patient Guides for Cancer. A crescente biblioteca das NCCN Guidelines for Patients inclui mais de 60 livros atualizados com frequência para pacientes e cuidadores que abrangem os principais tipos de cânceres, incluindo cânceres de cólon e retais, bem como recomendações de suporte e sobrevivência.

As NCCN Guidelines for Patients baseadas em evidências e em consenso de especialistas contêm as mesmas informações da NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®)—o padrão reconhecido para orientação clínica e política no tratamento do câncer e as diretrizes de prática clínica mais completas e atualizadas com frequência disponíveis em qualquer área da medicina. As versões do paciente são apresentadas em um formato fácil de ler—com gráficos, imagens e um glossário de termos médicos. Atualmente, existem mais de 50 versões traduzidas das NCCN Guidelines for Patients disponíveis.

Saiba mais e ajude a apoiar esses e outros recursos para as pessoas com câncer e seus cuidadores em NCCN.org/patients.

Sobre a National Comprehensive Cancer Network

A National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) é uma aliança sem fins lucrativos dos principais centros de câncer dedicados ao atendimento, pesquisa e educação de pacientes. A NCCN dedica-se a melhorar e facilitar o tratamento de câncer de qualidade, eficaz, equitativo e acessível, para que todos os pacientes possam viver uma vida melhor. Acesse NCCN.org para obter mais informações sobre as NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) e outras iniciativas. Siga a NCCN no Facebook @NCCNorg, Instagram @NCCNorg e Twitter @NCCN.

Sobre a NCCN Foundation

A NCCN Foundation® foi fundada pela National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) para capacitar as pessoas com câncer e promover a inovação em oncologia. A NCCN Foundation capacita as pessoas com câncer e seus cuidadores, oferecendo orientação especializada imparcial dos principais especialistas em câncer do mundo por meio da biblioteca da NCCN Guidelines for Patients® e outros recursos de educação de pacientes. A NCCN Foundation também está comprometida em promover o tratamento do câncer, financiando jovens pesquisadores promissores do país na vanguarda da pesquisa sobre o câncer. Para mais informações sobre a NCCN Foundation, acesse NCCN.org/foundation.

