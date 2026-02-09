bibigo fait découvrir la cuisine coréenne aux consommateurs du monde entier à Milan

- La société présente sa K-Food à la Villa Necchi Campiglio et offre des nouilles bibigo de style coréen aux visiteurs qui suivent le compte Instagram officiel de bibigo

SÉOUL, Corée du Sud, 9 février 2026 /PRNewswire/ -- CJ Foods a annoncé que sa marque mondiale de produits alimentaires coréens, bibigo, tenait actuellement un stand baptisé bibigo Zone au niveau de la Korea House (Maison de la Corée), gérée par le Comité sportif et olympique coréen (Korean Sport & Olympic Committee, KSOC) pendant les Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026. Le stand présente la K-Food (nourriture coréenne) aux visiteurs, profitant de l'un des plus grands événements mondiaux pour présenter les produits bibigo et accélérer l'expansion de CJ sur le marché européen de l'alimentation.

CJ Foods' bibigo Zone pop-up

La Korea House du KSOC, parrainée par CJ Group, a été installée dans Villa Necchi Campiglio, demeure historique au cœur de Milan, et sera ouverte du 5 au 22 février. Dans ce lieu, les visiteurs ont la possibilité de s'immerger dans la culture et la nourriture coréennes.

bibigo a ouvert un stand inspiré des magasins de proximité de Séoul dans la K-Culture Zone, sur le court de tennis extérieur de la Villa Necchi Campiglio. Les visiteurs qui suivent le compte Instagram officiel de bibigo peuvent obtenir sur place de portions de nouilles Ramyun bibigo dans deux saveurs (K-BBQ et Kimchi), qui viennent d'être lancées sur les marchés européens, en même temps que les saveurs Spicy Kimchi et K-Chicken.

En outre, le stand présente une variété de produits bibigo, notamment des mandus (raviolis de style coréen), du poulet, des algues, du tteokbokki et du kimchi, afin de renforcer la notoriété de la marque auprès des consommateurs et des acheteurs au détail. Cette initiative vise également à explorer de nouvelles possibilités de référencement dans les chaînes de détail du marché local.

« Nous nous attendons à ce que cet événement soit une occasion fantastique de présenter bibigo et la K-Food à un plus grand nombre de consommateurs du monde entier », a déclaré Stephan Czypionka, directeur général de CJ Foods. « En tant que marque leader de K-Food, nous allons continuer à promouvoir le goût de la cuisine coréenne dans le monde entier grâce à des activités de marketing ludiques et attrayantes. »

CJ Foods et bibigo participent à la Korea House depuis les Jeux olympiques d'été de 2024 à Paris afin de promouvoir les aliments traditionnels. À la Korea House de Paris, bibigo avait organisé un stand pop-up, proposant des menus combinés composés de tteokbokki, de raviolis mandu, de boulettes de riz et de kimchi. Le stand a connu une immense popularité, vendant 500 plats préparés par jour en quatre heures en moyenne.

L'Europe reste une région stratégique pour l'expansion mondiale des produits de K-Food de CJ. CJ Foods a officiellement fait son entrée sur le marché européen en rachetant l'entreprise allemande de produits surgelés Mainfrost en 2018. Depuis, l'entreprise n'a cessé d'étendre sa présence en fondant des filiales au Royaume-Uni (2022), en France et en Hongrie (2024). Actuellement, les produits bibigo sont vendus dans 27 pays européens, et les ventes annuelles de l'activité alimentaire européenne de CJ ont dépassé 100 milliards KRW pour la première fois en 2024. Au cours des trois premiers trimestres de 2025, les ventes ont augmenté de 25 % en glissement annuel.

Pour répondre à la demande locale croissante, CJ Foods construit actuellement une nouvelle usine près de Budapest, en Hongrie. L'usine, dont l'achèvement est prévu pour la fin de cette année, produira des raviolis et du poulet bibigo pour le marché européen.

À propos de bibigo

bibigo est une marque mondiale de produits alimentaires coréens de CJ Foods. Visant à enrichir la vie active et exigeante d'aujourd'hui, bibigo propose de la cuisine et de la culture coréennes sur les tables du monde entier sous le slogan « Live Delicious ».

La marque propose une gamme complète d'en-cas, d'amuse-bouche et de plats. Les produits bibigo sont vendus dans plus de 60 pays, et les produits phare de la marque, les « mandus », sont disponible sur six continents.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://bibigo.eu/en/

À propos de CJ Foods

CJ Foods, unité opérationnelle de CJ CheilJedang, est une entreprise alimentaire mondiale qui fournit une variété de produits alimentaires, des aliments surgelés/réfrigérés aux amuse-bouche. Principale entreprise alimentaire de Corée depuis des décennies, CJ Foods est aujourd'hui à la tête de la mondialisation de la cuisine coréenne avec sa célèbre marque « bibigo ». Sous la marque bibigo, elle propose de délicieux produits issus de la gastronomie coréenne, notamment des mandus (raviolis coréens), du poulet, du riz préparé, de la sauce coréenne, du kimchi, des gims (algues), des rouleaux et de la street food coréenne. L'entreprise exploite plus de 60 sites dans plusieurs régions du monde, notamment en Corée du Sud, aux États-Unis (sous le nom de CJ Schwan's), en Chine, au Japon, en Asie du Sud-Est, en Europe et en Océanie.

Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur https://www.cj.co.kr/en/aboutus/business/food

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2889559/CJ.jpg