bibigo präsentiert in Mailand internationalen Verbrauchern koreanische Lebensmittel

- Präsentation von K-Food in der Villa Necchi Campiglio und Angebot von bibigo K-Style-Nudeln für Besucher, die dem offiziellen Instagram-Account von bibigo folgen

SEOUL, Südkorea, 9. Februar 2026 /PRNewswire/ -- CJ Foods hat bekannt gegeben, dass seine globale koreanische Lebensmittelmarke bibigo während der Olympischen Winterspiele 2026 in Milano Cortina einen bibigo Zone-Stand im Korea House unterhält, das vom Koreanischen Sport- und Olympischen Komitee (Korean Sport & Olympic Committee, KSOC) betrieben wird. Der Stand präsentiert den Besuchern K-Food und nutzt eine der weltweit größten Veranstaltungen, um bibigo-Produkte vorzustellen und die Expansion von CJ auf dem europäischen Lebensmittelmarkt voranzutreiben.

CJ Foods' bibigo Zone pop-up

Das Korea House des KSOC, gesponsert von der CJ Group, wurde in der historischen Villa Necchi Campiglio im Herzen von Mailand eingerichtet und ist vom 5. bis 22. Februar geöffnet. Hier können Besucher in die K-Kultur eintauchen, einschließlich K-Food.

bibigo hat einen Stand eröffnet, der von den Convenience Stores in Seoul inspiriert ist. Dieser befindet sich in der K-Culture Zone auf dem Tennisplatz im Freien der Villa Necchi Campiglio. Besucher, die dem offiziellen Instagram-Account von bibigo vor Ort folgen, können bibigo Ramyun in zwei Geschmacksrichtungen — K-BBQ und Kimchi — erhalten, die gerade auf den europäischen Märkten eingeführt wurden, ebenso wie die Geschmacksrichtungen Spicy Kimchi und K-Chicken.

Darüber hinaus werden am Stand verschiedene bibigo-Produkte vorgestellt, darunter Mandu (Teigtaschen nach koreanischer Art), Hähnchen, Seetang, Tteokbokki und Kimchi, um die Markenbekanntheit bei Verbrauchern und Einzelhandelseinkäufern zu steigern. Diese Initiative zielt auch darauf ab, neue Möglichkeiten für die Listung im Einzelhandel auf dem lokalen Markt zu erkunden.

„Wir glauben, dass diese Veranstaltung eine hervorragende Gelegenheit darstellt, bibigo und K-Food einem größeren internationalen Publikum vorzustellen", erklärte Stephan Czypionka, Leiter des globalen Marketings bei CJ Foods. „Als führende K-Food-Marke werden wir den Geschmack der koreanischen Küche weiterhin weltweit durch unterhaltsame und ansprechende Marketingaktivitäten fördern."

CJ Foods und bibigo beteiligen sich seit den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris am Korea House, um für K-Food zu werben. Im Pariser Korea House veranstaltete bibigo ein Pop-up und bot Kombi-Menüs mit Tteokbokki, Mandu-Klößen, Reisbällchen und Kimchi an. Der Stand erfreute sich großer Beliebtheit und verkaufte täglich 500 vorbereitete Mahlzeiten innerhalb von durchschnittlich vier Stunden.

Europa bleibt eine strategische Region für die globale K-Food-Expansion von CJ. CJ Foods ist 2018 durch die Übernahme des deutschen Tiefkühlkostherstellers Mainfrost offiziell in den europäischen Markt eingetreten. Seitdem hat das Unternehmen seine Präsenz durch die Gründung von Tochtergesellschaften in Großbritannien (2022), Frankreich und Ungarn (2024) kontinuierlich ausgebaut. Derzeit werden bibigo-Produkte in 27 europäischen Ländern verkauft, und das europäische Lebensmittelgeschäft von CJ erzielte im Jahr 2024 erstmals einen Jahresumsatz von über 100 Milliarden KRW. In den ersten drei Quartalen 2025 stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 25 %.

Um die wachsende lokale Nachfrage zu befriedigen, baut CJ Foods eine neue Fabrik in der Nähe von Budapest, Ungarn. Die Fabrik, deren Fertigstellung für Ende dieses Jahres geplant ist, wird bibigo-Teigtaschen und Hähnchen für den europäischen Markt produzieren.

Informationen zu bibigo

bibigo ist eine globale koreanische Lebensmittelmarke von CJ Foods. bibigo möchte das hektische und fordernde Leben von heute bereichern und bringt unter dem Motto „Live Delicious" koreanische Lebensmittel und Kultur auf die Tische weltweit.

Das Sortiment der Marke umfasst eine umfassende Auswahl an Snacks, Vorspeisen und Hauptgerichten. bibigo-Produkte werden weltweit in über 60 Ländern verkauft, und das Markenzeichen des Unternehmens, „Mandu", ist auf sechs Kontinenten erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter https://bibigo.eu/en/

Informationen zu CJ Foods

CJ Foods, eine Geschäftsbereich von CJ CheilJedang, ist ein weltweit tätiges Lebensmittelunternehmen, das eine Vielzahl von Produkten anbietet, die von frischen Lebensmitteln über Tiefkühlkost bis hin zu Snacks reichen. Als größtes koreanisches Lebensmittelunternehmen ist CJ Foods seit Jahrzehnten mit seiner bekannten Marke „bibigo" führend beim weltweiten Vertrieb koreanischer Lebensmittel. Unter der Marke bibigo werden köstliche K-Food-Produkte angeboten, darunter Mandu (Knödel nach koreanischer Art), Hühnchen, verarbeiteter Reis, koreanische Soße, Kimchi, Gim (Seetang), Rolls und koreanisches Streetfood. Das Unternehmen betreibt über 60 Standorte in verschiedenen Regionen weltweit, darunter Südkorea, die USA (als CJ Schwan's), China, Japan, Südostasien, Europa und Ozeanien.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.cj.co.kr/en/aboutus/business/food

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2889559/CJ.jpg