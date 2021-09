Bingbon é integrada à TradingView e torna-se a mais recente corretora na plataforma TradingView

Como isso funciona. A Bingbon integra sua corretagem na plataforma TradingView Web por meio de uma API poderosa, que pode ajudar a Bingbon a encontrar novos usuários em um grande público-alvo.

Os usuários da Trading View podem então acessar suas contas de corretagem (ou abrir uma nova, se necessário), receber os dados de streaming da corretora e enviar ordens diretamente para a corretora. Uma corretora com suporte encurta o caminho para o usuário abrir uma conta e fazer trades. Esta abordagem estratégica atrai investidores e ao mesmo tempo desenvolve uma comunidade de criptomoedas mais forte para ambas as partes.

Como uma plataforma emergente de negociação de derivativos de criptomoedas, a Bingbon está enriquecendo sua ecologia de plataforma de negociação social de criptomoedas ao trabalhar com empresas e comunidades globais mais poderosas.

A parceria com a TradingView oferece vários benefícios promissores para os usuários da Bingbon e simplificará ainda mais o processo de negociação e refinamento de estratégias para os traders, com maior acesso a tecnologias poderosas e comunidades de negociação ativa. Além disso, a integração permite que os usuários da Bingbon gerenciem seus negócios diretamente por meio da TradingView, tornando mais fácil para eles pesquisar, desenvolver estratégias de investimento, compartilhar e visualizar ideias de negociação.

Anteriormente, a Bingbon concluiu a integração de dados de gráficos com a TradingView, que inclui várias ferramentas de gráficos, indicadores e sobreposições. O usuário do Bingbon tem permissão para verificar os gráficos de negociação de todos os pares de contratos da Bingbon por meio da TradingView. A Bingbon oferece uma interface de usuário eficiente, bem elaborada e simples para desktops e dispositivos móveis para negociação dos mercados de criptomoedas.

Uma colaboração mais ampla com a TradingView significa que a Bingbon pode melhorar a experiência do usuário como nunca. Os usuários terão os recursos necessários para tomar decisões financeiras mais inteligentes e bem informadas.

"Os dados de mercado da Bingbon estão on-line há um ano na TradingView. Este ano, a Bingbon obteve sucessivamente licenças regulatórias como a AUSTRAC, o que nos dá mais confiança no lançamento da integração de negociação para oferecer aos usuários um ambiente e experiência de negociação aprimorados. Esperamos mais projetos de cooperação entre a Bingbon e a TradingView no futuro", afirmou Mark Ting, diretor de crescimento da TradingView na China Continental.

A exploração da Bingbon nos serviços de corretagem da TradingView os ajudará a construir uma comunidade comercial aberta, transparente e confiável para atrair mais corretoras e traders como parte de seu ecossistema. As corretoras de primeira linha na TradingView trarão maior transparência e experiência de negociação para a Bingbon. Entre as corretoras com acesso à TradingView estão AMP, Gemini, Alpaca e FXCM e muitas outras.

"Trabalhar com a TradingView é um prazer nosso. Eles nos ajudarão a transformar nossa negociação social em um parque de diversões de classe mundial para traders. Uma maior colaboração com a TradingView ajudará a Bingbon a desenvolver sua rede de investidores e traders na plataforma", afirmou o gerente de comunicações e parceria da Bingbon, Elvisco Carrington

