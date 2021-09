Bingbon łączy się z TradingView, zostając najnowszym brokerem na platformie TradingView

Sposób działania jest taki, że platforma Bingbon integruje swoje usługi pośrednictwa z Platformą Internetową TradingView dzięki potężnemu API, które może pomóc jej znaleźć nowych użytkowników w dużej i określonej grupie odbiorców.

Użytkownicy TradingView mogą się zalogować na swoje konta brokerskie (lub otworzyć nowe, jeśli będzie taka potrzeba), uzyskać strumieniowane dane od brokera i przesyłać zlecenia bezpośrednio do niego. Status wspieranego pośrednika skraca ścieżkę użytkownika do otwarcia konta i zlecania transakcji. To strategiczne podejście przyciąga inwestorów, jednocześnie budując silniejszą społeczność wokół kryptowalut na obu platformach.

Jako dynamicznie rozwijająca się platforma do handlu kryptowalutowymi instrumentami pochodnymi, Bingbon wzbogaca otoczenie swojej społecznościowej platformy handlu kryptowalutami, współpracując z coraz bardziej wpływowymi spółkami światowymi i społecznościami.

Partnerstwo z TradingView niesie ze sobą kilka obiecujących korzyści dla użytkowników tej platformy i jeszcze bardziej uprości proces handlu i dostosowywania strategii dla uczestników rynku, dając większy dostęp do potężnych technologii i aktywnych społeczności handlowych. Ponadto integracja z TradingView pozwoli użytkownikom Bingbon na zarządzanie swoimi transakcjami bezpośrednio za pośrednictwem tej platformy, co ułatwi rozeznanie, opracowywanie strategii inwestycyjnych, udostępnianie i przeglądanie pomysłów na transakcje.

Poprzednio Bingbon połączył dane wykresowe z TradingView, obejmujące różne narzędzia do tworzenia wykresów, wskaźniki i nakładki. Użytkownicy Bingbon mają możliwość przeglądania wykresów transakcyjnych wszystkich umownych par transakcyjnych poprzez TradingView. Bingbon zapewnia wydajny, dobrze zaprojektowany i prosty interfejs użytkownika na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych do handlu na rynkach kryptowalut.

Pogłębiona współpraca z TradingView oznacza, że Bingbon będzie mógł w jeszcze większym stopniu zadbać o komfort swoich użytkowników. Otrzymają oni niezbędne zasoby do podejmowania bardziej inteligentnych i lepiej umotywowanych decyzji finansowych.

„Dane rynkowe Bingbon są już na platformie TradingView od roku. W tym roku Bingbon kolejno uzyskiwał licencje, takie jak AUSTRAC, które dają nam większą pewność podczas wprowadzania integracji platform handlowych, aby oferować użytkownikom lepsze środowisko do prowadzenia transakcji i wyższą jakość korzystania. Spodziewamy się udziału w większej liczbie wspólnych projektów Bingbon i TradingView w przyszłości" - powiedział dyrektor ds. rozwoju w regionie Chin w TradingView, Mark Ting.

Obranie przez Bingbon kierunku usług brokerskich TradingView pomoże zbudować otwartą, transparentną i zaufaną społeczność handlową, która przyciągnie nowych brokerów i uczestników do całego ekosystemu. Najlepsi brokerzy na platformie TradingView przyczynią się do uzyskania większej przejrzystości i lepszych doświadczeń z transakcji w Bingon. Brokerzy z dostępem do TradingView obejmują m.in. AMP, Gemini, Alpaca i FXCM.

„Współpraca z TradingView to dla nas ogromna przyjemność. Platforma pomoże nam zmienić naszą platformę społecznościową w światowej klasy teren dla wszystkich handlujących na tym rynku. Dalsza współpraca z TradingView pomoże Bingbon powiększyć swoją sieć inwestorów i osób handlujących na platformie" – powiedział kierownik ds. komunikacji i współpracy w Bingbon, Elvisco Carrington.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1593397/Lark.jpg

SOURCE Bingbon