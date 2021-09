Bingbon s'intègre à TradingView et devient le dernier courtier à rejoindre cette plateforme

Le principe est le suivant : Bingbon intègre son courtage dans la plate-forme Web TradingView par le biais d'une puissante API, ce qui peut aider Bingbon à trouver de nouveaux utilisateurs dans un large public ciblé.

Les utilisateurs de Trading View peuvent alors se connecter à leur compte de courtage (ou en ouvrir un nouveau si nécessaire), obtenir les données en continu du courtier et envoyer des ordres directement à ce dernier. Le fait de devenir un courtier intégré à cette plateforme réduit le processus permettant à l'utilisateur d'ouvrir un compte et d'effectuer des transactions. Cette approche stratégique permet d'attirer les investisseurs tout en bâtissant une communauté cryptographique plus forte pour les deux parties.

En tant que plateforme de trading de dérivés de crypto-monnaies à expansion rapide, Bingbon enrichit son écologie de plateforme de trading social de crypto-monnaies en travaillant avec des entreprises et des communautés mondiales plus puissantes.

Le partenariat avec TradingView comporte plusieurs avantages prometteurs pour les utilisateurs du Bingbon et simplifiera davantage le processus de négociation et de perfectionnement des stratégies pour les traders, avec un meilleur accès à une technologie puissante et à des communautés de trading actives. En outre, cette intégration permet aux utilisateurs de Bingbon de gérer leurs transactions directement via TradingView, ce qui leur facilite la recherche, l'élaboration de stratégies d'investissement, le partage et la visualisation d'idées de trading.

Auparavant, Bingbon a achevé l'arrimage des données graphiques avec TradingView, qui comprend divers outils graphiques, indicateurs et calques. Les utilisateurs du Bingbon sont autorisés à vérifier les graphiques de trading de toutes les paires de contrats Bingbon via TradingView. Bingbon propose une interface utilisateur efficace, bien conçue et simple sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles pour le trading des marchés cryptographiques.

Grâce à une collaboration plus étroite avec TradingView, Bingbon peut améliorer l'expérience des utilisateurs comme jamais auparavant. Les utilisateurs disposeront des ressources nécessaires pour prendre des décisions financières plus intelligentes et mieux éclairées.

« Les données de marché de Bingbon sont en ligne sur TradingView depuis un an maintenant. Cette année, Bingbon a successivement obtenu des licences réglementaires auprès d'organismes tels que l'AUSTRAC, ce qui nous inspire une plus grande confiance pour le lancement de l'intégration du trading afin de fournir aux utilisateurs un meilleur environnement et une meilleure expérience de trading. Nous sommes impatients de voir d'autres projets de coopération entre Bingbon et TradingView à l'avenir. » - Directeur de la croissance de la Grande Chine chez TradingView, Mark Ting.

Grâce à l'exploration des services de courtage de TradingView, Bingbon pourra bâtir une communauté de trading ouverte, transparente et fiable afin d'attirer davantage de courtiers et de traders dans son écosystème. Les meilleurs courtiers sur TradingView permettront à Bingbon de faire preuve d'une plus grande transparence et d'offrir une meilleure expérience de trading. Parmi les courtiers ayant accès à TradingView figurent notamment AMP, Gemini, Alpaca et FXCM.

« Travailler avec TradingView est un réel plaisir pour nous. Ils nous aideront à transformer notre plateforme de trading social en un terrain de jeu de classe mondiale pour les traders. Le renforcement de la collaboration avec TradingView aidera Bingbon à développer son réseau d'investisseurs et de traders sur la plateforme. » - Responsable de la communication et des partenariats chez Bingbon, Elvisco Carrington

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1593397/Lark.jpg

SOURCE Bingbon