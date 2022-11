BingX adota traders em todo o mundo com o avançado Onboarding System

SINGAPURA, 25 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A BingX, a principal exchange de criptomoedas do mundo com recursos exclusivos de copy trading, anunciou seu sistema de integração de traders atualizado e se tornou a primeira a lançar o Intelligent Review System, que torna tudo mais fácil e rápido para que os investidores entrem no mercado e se integrem. A BingX está sempre comprometida em construir um sistema líder, inovador e ecológico para copy trading, onde o foco em talentos e tecnologia é a chave para manter um crescimento estável e saudável com loop fechado para todos os traders.

Procedimento de registro de trader otimizado da BingX segue formato aberto, justo, eficiente e transparente. Comparado com a revisão manual comum no mercado, este primeiro Intelligent Review System especifica os requisitos e documentos necessários com antecedência para que seja possível reunir todos para ser enviados de uma só vez. Os traders qualificados podem ser aprovados on-line em poucos minutos, em vez de dias, após o que receberão um guia detalhado direcionando-os para exposição global e renda promissora.

Como a primeira e maior plataforma de negociação social de criptomoedas, a BingX convida traders de criptomoedas de todo o mundo a participar e alcançar novos patamares nesta plataforma. Com ampla experiência neste cenário, a BingX sabe como levar os traders para o próximo nível e estratégias personalizadas são desenvolvidas para copy traders em diferentes estágios.

Por exemplo, os copy traders profissionais serão muito bem recompensados na BingX. De acordo com o BingX Elite Trader Program, os copy traders podem subir de nível à medida que continuam apostando. Os traders em níveis mais altos são capazes de desfrutar de maior taxa de participação nos lucros de copy trading. Os traders no nível ouro e acima receberão um salário mensal de até US$ 1.000 da BingX. Além disso, os copy traders na BingX têm direito à exclusiva Remuneração de Gestão de Fundos, um bônus diário em dinheiro equivalente a uma porcentagem específica do total de ativos mantidos para copy trading. E essa porcentagem também pode aumentar.

Enquanto isso, a BingX fornece aos copy traders exposições exclusivas em sites, aplicativos, comunidades e SNS, o que ajuda a desenvolver copy traders em potencial. Isso é crucial, especialmente para traders incorporados recentemente. A BingX também seleciona copy traders para realizar promoções de marketing todas as semanas, incluindo, entre outros, AMA e pôsteres exclusivos. Os copy traders com melhor desempenho serão convidados para compartilhar suas experiências e aumentar sua influência pessoal.

Como um dos principais líderes em copy trading, a BingX alcançou excelentes resultados neste segmento. Por exemplo, a BingX é a única exchange de criptografia que incuba traders de elite com mais de 10.000 copy traders e a única que oferece suporte a copy trading na BingX e em outras plataformas por meio de acesso à API. A BingX continua explorando todas as possibilidades e lançando produtos inovadores, como o Copy Trading Subsidy Voucher, que ajuda a cobrir possíveis perdas em trading, e o Elite Trader Program, que visa fornecer mais proteção aos usuários e recompensas atraentes para os copy traders de elite na BingX.

"Estamos abertos a receber excelentes traders com diferentes estratégias de negociação. É emocionante construir uma comunidade diversificada e sólida onde os usuários são livres para espelhar negociações de acordo com sua preferência em trading", disse Elvisco Carrington, PR e Diretor de Comunicações da BingX. "Para aqueles que procuram uma plataforma segura e estável para melhorar as habilidades de negociação e seguir copy traders, a BingX é a escolha perfeita. Você participará de uma comunidade colaborativa líder, onde poderá compartilhar, aprender e ganhar. A BingX está esperando você de braços abertos".

Sobre a BingX

A BingX é uma exchange líder de criptomoedas que oferece serviços spot, derivativos, copy trading e grid trading para mais de 100 países e regiões em todo o mundo, com mais de 5 milhões de usuários. A BingX continua conectando usuários com traders especializados e com a plataforma de forma segura e inovadora.

FONTE BingX

