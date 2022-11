SINGAPUR, 25 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- BingX, la bolsa de criptomonedas líder a nivel mundial con características únicas de copy trading, anunció su sistema avanzado de incorporación de operadores y se convirtió en la primera en lanzar un sistema de revisión inteligente de operadores, lo que facilita y acelera su incorporación y el uso del sistema. BingX ha asumido el compromiso de construir un sistema líder, innovador y ecológico para el copy trading, donde la orientación al talento y el respaldo de la tecnología son la clave para mantener un crecimiento estable y saludable en un modelo de circuito cerrado para todos los operadores.

BingX acoge a operadores de todo el mundo con un sistema de incorporación de avanzada (PRNewsfoto/BingX)

BingX ha mejorado su procedimiento de solicitudes de ingreso de operadores con base en los principios de apertura, equidad, eficiencia y transparencia. En comparación con la revisión manual habitual en el mercado, este primer sistema de revisión inteligente especifica los requisitos y documentos necesarios con anticipación, de modo que se puedan recopilar y luego se envíen de una sola vez. Los operadores calificados tienen la posibilidad de que su aprobación demande apenas minutos en lugar de días enteros, después de los cual recibirán una guía detallada que los dirigirá a una exposición global e ingresos prometedores.

Como la primera y más grande plataforma de trading social de criptomonedas, BingX invita a los operadores de criptomonedas de todo el mundo a unirse y escalar nuevas alturas en esta plataforma. Con amplia experiencia en este circuito, BingX sabe cómo llevar a los operadores al siguiente nivel y se desarrollan estrategias personalizadas para los copy traders en diferentes etapas.

Por ejemplo, los copy traders profesionales serán generosamente recompensados en BingX. Según el programa Elite Trader de BingX, los copy traders pueden subir de rango a medida que continúan profundizando. Los operadores de nivel superior pueden disfrutar de una mayor tasa de participación en las utilidades de las operaciones del copy trading. Los operadores Gold y superiores recibirán un salario mensual de hasta USD 1,000 por parte de BingX. Además, en BingX los copy traders tienen derecho a una remuneración exclusiva por administración de fondos, una bonificación diaria equivalente a un porcentaje específico del total de activos en copia. Y este porcentaje también aumenta en forma acorde.

Por otro lado, BingX ofrece a los copy traders exposición exclusiva en sitios web, aplicaciones, comunidades y redes sociales, lo que ayuda a incubar copiadores potenciales. Esto es crucial, sobre todo, para los operadores recién incorporados. BingX también selecciona copy traders todas las semanas para que realicen promociones de marketing, que incluyen, entre otras cosas, eventos AMA (Ask me anything) y pósters exclusivos. Se invitará a los copy traders con mejor desempeño para que compartan sus experiencias y aumenten su influencia personal por este medio.

Como uno de los principales líderes en copy trading, BingX ha logrado excelentes resultados de mercado con esta sección. Por ejemplo, BingX es el único exchange de criptomonedas que incuba operadores de élite con más de 10,000 copiadores, y la única que admite operaciones de copy trading tanto en BingX como en otras plataformas a través del acceso a API. BingX sigue explorando todas las posibilidades y lanzando productos innovadores como el cupón Copy Trading Subsidy Voucher, que ayuda a cubrir posibles pérdidas comerciales, y el programa Elite Trader, que tiene como objetivo ofrecer más protección a los usuarios y atractivas recompensas a los copy traders de élite dentro de BingX.

"Damos la bienvenida a excelentes operadores con diferentes estrategias de trading. Es emocionante construir una comunidad diversificada y sólida donde los usuarios puedan hacer copy trading de acuerdo con sus preferencias", afirmó Elvisco Carrington, director de Relaciones Públicas y Comunicaciones de BingX. "Para aquellos que buscan una plataforma segura y estable para mejorar sus habilidades de trading y de seguimiento como copiadores, BingX es la elección perfecta. Se unirán a una comunidad colaborativa líder en la que podrán compartir, aprender y generar ganancias. BingX los espera con los brazos abiertos".

Acerca de BingX

BingX es un exchange de criptomonedas líder que ofrece servicios de trading al contado, derivados, de copia y de red a más de 100 países y regiones de todo el mundo, con más de 5 millones de usuarios. BingX sigue conectando a los usuarios con operadores expertos y con la plataforma de una manera segura e innovadora.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1955128/BingX_Embraces_Worldwide_Traders_With_Advanced_Onboarding_System.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1690963/BingX_Logo.jpg

FUENTE BingX

