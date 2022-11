BingX omarmt wereldwijd handelaren met een geavanceerd systeem voor de instroom van nieuwkomers

SINGAPORE, 25 nov. 2022 /PRNewswire/ -- BingX, 's werelds toonaangevende cryptobeurs met unieke kenmerken van copytrading, heeft zijn geüpgradede instroomsysteem voor handelaren aangekondigd en is de eerste die het Intelligent Review System voor handelaren gelanceerd heeft, waardoor het voor handelaren eenvoudiger en sneller wordt om in te stappen en ook te gaan handelen. BingX maakt zich continu sterk voor de totstandkoming van een toonaangevend, innovatief en ecologisch systeem voor copytrading, waarbij talentgericht en technologiegedreven de sleutel is tot het behoud van een stabiele en gezonde groei met een gesloten lus voor alle handelaren.

BingX Embraces Worldwide Traders With Advanced Onboarding System

BingX heeft de aanvraagprocedure voor handelaren geoptimaliseerd op basis van het principe van openheid, eerlijkheid, efficiëntie en transparantie. Vergeleken met de handmatige beoordeling die binnen de beurswereld gebruikelijk is, specificeert dit allereerste Intelligent Review System de benodigde vereisten en documenten vooraf, zodat deze allemaal in één keer kunnen worden verzameld en ingediend. Gekwalificeerde handelaren kunnen binnen enkele minuten in plaats van dagen online worden goedgekeurd, waarna ze een gedetailleerde handleiding ontvangen die hen leidt naar wereldwijde exposure en veelbelovende inkomsten.

Als het eerste en grootste crypto-sociale handelsplatform nodigt BingX cryptohandelaren over de hele wereld uit om op dit platform mee te doen en nieuwe hoogten te bereiken. Met ruime ervaring in deze materie weet BingX handelaren naar een hoger niveau te tillen door voor copytraders van elk ervaringsniveau verschillende maatwerkstrategieën te ontwikkelen.

Professionele copytraders worden bijvoorbeeld rijkelijk beloond op BingX. Volgens het BingX Elite Trader-programma kunnen copytraders een hogere rang krijgen terwijl ze zichzelf verder een weg blijven banen. Meer ervaren handelaren kunnen door copy trading profiteren van een hoger winstdelingspercentage. Goudhandelaren en hoger ontvangen van BingX een maandsalaris van maximaal $1.000. Daarnaast hebben copytraders op BingX recht op een exclusieve Fund Management Remuneration, een dagelijkse, contante bonus ter waarde van een bepaald percentage van het totale activa onder copy. En ook dit percentage stijgt dienovereenkomstig.

Ondertussen biedt BingX copytraders exclusieve exposure op websites, apps, communities en SNS, wat helpt bij het aantrekken van potentiële copytraders. Dit is vooral cruciaal voor handelaren die nieuw zijn op het platform. BingX selecteert ook copytraders om wekelijks marketingpromoties uit te voeren, inclusief maar niet beperkt tot AMA en exclusieve posters. De copytraders die het best gepresteerd hebben, worden hierbij als gast uitgenodigd om hun inzichten te delen en hierbij hun persoonlijke invloed te vergroten.

Als een van de grootste leiders op het gebied van copytrading heeft BingX hierin uitstekende resultaten behaald die de marktresultaten overtreffen. BingX is bijvoorbeeld de enige cryptobeurs die elitehandelaren met meer dan 10.000 copytraders faciliteert, en de enige die copytrading op zowel BingX als op andere platforms ondersteunt via API-toegang. BingX blijft alle mogelijkheden verkennen en lanceert baanbrekende producten zoals Copy Trading Subsidy Voucher, die mogelijke handelsverliezen helpt dekken, en Elite Trader Program, dat tot doel heeft meer bescherming te bieden aan gebruikers, en aantrekkelijke beloningen voor elite copy traders op BingX.

"We verwelkomen tophandelaren met verschillende handelsstrategieën. Het is geweldig om een gediversifieerde en degelijke community op te bouwen waar gebruikers vrij zijn om handelaren te kopiëren op basis van hun handelsvoorkeur", aldus Elvisco Carrington, PR- en communicatiedirecteur bij BingX. "Voor wie op zoek is naar een veilig en stabiel platform om handelsvaardigheden te verbeteren en copytraders te volgen, is BingX de perfecte keuze. U wordt lid van een toonaangevende samenwerkingscommunity waar u kunt delen, leren en verdienen. BingX verwelkomt u met open armen."

Over BingX

BingX is een toonaangevende cryptobeurs die in meer dan 100 landen en regio's wereldwijd spot-, derivaten-, copy- en grid-handelsdiensten aanbiedt en als platform meer dan 5 miljoen gebruikers heeft. Via zijn platform verbindt BingX op een veilige en innovatieve manier eindgebruikers met deskundige handelaren.

