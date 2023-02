SINGAPURA, 28 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A BingX, uma das principais exchanges de criptomoedas, tem o prazer de anunciar sua parceria com a Mercuryo. Essa colaboração entre as duas empresas líderes no setor fintech deve transformar o cenário de pagamentos digitais, fornecendo soluções seguras, rápidas e intuitivas para clientes em todo o mundo.

BingX anuncia parceria com a Mercuryo para pagamentos digitais mais inteligentes

A Mercuryo é uma plataforma global de infraestrutura de pagamentos, reinventando a facilidade de fazer pagamentos, pois fornece às empresas do mundo fiduciário e das criptomoedas uma ampla variedade de serviços e produtos financeiros, acessíveis por meio de uma única integração via API. Desde sua criação em 2018, a Mercuryo vem desenvolvendo uma plataforma fintech global com vários produtos, incluindo rampas on/off, Fiat Pay In-Out, BaaS (Banking-as-a-Service), CaaS (Crypto as a Service); Desde 2018, a Mercuryo integrou mais de 3 milhões de usuários ao web3. Seu principal produto, as rampas on/off, suporta mais de 20 tokens populares, incluindo BTC, ETH e USDT, além de uma ampla variedade de moedas locais e métodos de pagamento em todo o mundo.

A parceria permitirá que os usuários da BingX desfrutem de um processo de pagamento integrado que é mais rápido e mais seguro do que os métodos de pagamento tradicionais. Os usuários da BingX podem comprar criptomoedas pela Mercuryo com várias opções de pagamento, incluindo cartões de crédito e débito Visa e Mastercard, Apple Pay e Google Pay. A criptomoeda comprada será creditada diretamente na carteira do usuário logo após o pagamento. Outro benefício dessa colaboração é o compartilhamento de token KYC. A equipe habilitará tokens Sumsub para um compartilhamento integrado do KYC do usuário, evitando um segundo processo de verificação. Os clientes agora podem comprar criptomoedas sem a necessidade de uma verificação dupla, graças às parcerias da Mercuryo e à estreita colaboração com a equipe da BingX.

"Estamos muito animados por fazer parceria com a Mercuryo para oferecer aos nossos clientes uma solução de pagamento inovadora e segura", disse Elvisco Carrington, diretor de RP e comunicações da BingX. "Com essa colaboração, nosso objetivo é simplificar os pagamentos digitais e oferecer aos nossos clientes uma forma mais rápida, segura e conveniente de realizar transações. É interessante notar que nossos slogans têm muito em comum. A BingX busca a facilitação do trading enquanto a Mercuryo busca a facilitação dos pagamentos comerciais Trabalhando juntos, nós podemos e tornaremos isso uma realidade."

"Estamos muito animados com a parceria com a BingX para fornecer aos clientes opções tranquilas de pagamento com moedas fiduciárias", disse Petr Kozyakov, CEO da Mercuryo. "Nosso trabalho conjunto não transformará apenas o setor de pagamentos digitais, mas vai também acelerar a adoção de soluções baseadas em criptomoedas em todo o mundo. O compromisso da BingX em ser líder do setor nos inspira a fornecer soluções de alto nível para que a equipe da BingX possa atender os clientes e aumentar a fidelidade deles."

A parceria entre a BingX e a Mercuryo é um passo significativo para o setor fintech, pois abre caminho para um ecossistema de pagamentos digitais mais acessível e eficiente. É apenas o começo de uma nova era no setor de pagamentos digitais. Atualizações mais animadoras serão disponibilizadas em breve.

Sobre a BingX

A BingX é uma exchange líder de criptomoedas que oferece serviços spot, derivativos, copy trading e grid trading para mais de 100 países e regiões em todo o mundo, com mais de 5 milhões de usuários. A BingX continua conectando usuários com traders especialistas e com a plataforma de forma segura e inovadora.

