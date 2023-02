BingX kondigt samenwerking met Mercuryo aan voor slimmere digitale betalingen

SINGAPORE, 28 februari 2023 /PRNewswire/ -- BingX, een van de toonaangevende cryptobeurzen, is verheugd zijn samenwerking met Mercuryo aan te kondigen. Deze samenwerking tussen de twee toonaangevende bedrijven in de fintechindustrie zal het digitale betalingslandschap veranderen door veilige, snelle en gebruiksvriendelijke oplossingen te bieden aan klanten wereldwijd.

BingX Announces Partnership With Mercuryo for Smarter Digital Payments

Mercuryo is een wereldwijd platform voor betalingsinfrastructuur dat het gemak van betalingen opnieuw uitvindt door bedrijven uit zowel de fiat- als de cryptowereld een breed scala aan financiële diensten en producten te bieden, toegankelijk via een enkele API-integratie. Sinds de oprichting in 2018 heeft Mercuryo een holistisch fintechplatform ontwikkeld met verschillende producten waaronder on- en off-ramps, Fiat Pay In-Out, BaaS (Banking-as-a-Service), CaaS (Crypto-as-a-Service). Sinds 2018 heeft Mercuryo meer dan 3 miljoen gebruikers laten instappen op web3. Zijn vlaggenschipproduct, on- en off-ramps, ondersteunt ruim 20 van de populairste tokens, waaronder BTC, ETH en USDT, evenals een breed scala aan lokale valuta en betaalmethoden wereldwijd.

Dankzij het partnerschap zullen BingX-gebruikers kunnen genieten van een naadloos betalingsproces dat sneller en veiliger is dan de traditionele betalingsmethoden. BingX-gebruikers kunnen via Mercuryo crypto kopen met een reeks betaalmogelijkheden, waaronder Visa en Mastercard credit- en debitcards, Apple Pay en Google Pay. De gekochte crypto wordt direct na betaling bijgeschreven op de portemonnee van de gebruiker. Een ander voordeel van deze samenwerking is het delen van KYC-tokens. Het team zal sumsub tokens mogelijk maken voor het naadloos delen van gebruikers KYC, zodat een tweede verificatie niet nodig is. Klanten kunnen nu crypto kopen zonder dubbele verificatie, dankzij de partnerschappen van Mercuryo en de nauwe samenwerking met het team van BingX.

"We zijn verheugd om samen te werken met Mercuryo om onze klanten een innovatieve en veilige betalingsoplossing te bieden," zei Elvisco Carrington, PR en Communications Director van BingX. "Met deze samenwerking willen we digitale betalingen vereenvoudigen en onze klanten een snellere, veiligere en handigere manier van betalen bieden. Interessant is dat onze slogans veel gemeen hebben. BingX streeft naar 'Trading Made Easy' en Mercuryo naar 'Business Payments Made Easy'. Door samen te werken kunnen en zullen we dit waarmaken."

"We zijn verheugd om samen te werken met BingX om klanten soepele fiat-betaalopties te geven," zei Petr Kozyakov, CEO van Mercuryo. "Onze gezamenlijke inspanningen zullen niet alleen de digitale betalingsindustrie transformeren, maar ook de wereldwijde toepassing van crypto-aangedreven oplossingen versnellen. Het engagement van BingX om een leider in de sector te zijn, inspireert ons om eersteklas oplossingen te bieden voor hun team om klanten te bedienen en klantentrouw te verhogen."

Het partnerschap tussen BingX en Mercuryo is een belangrijke stap voorwaarts voor de fintechindustrie, omdat het de weg vrijmaakt voor een toegankelijker en efficiënter ecosysteem voor digitale betalingen. Het is nog maar het begin van een nieuw tijdperk in de digitale betaalsector. Meer spannende updates zullen volgen.

Over BingX

BingX is een toonaangevende cryptobeurs die in meer dan 100 landen en regio's wereldwijd spot-, derivaten-, copy- en grid-handelsdiensten aanbiedt en als platform meer dan 5 miljoen gebruikers heeft. Via zijn platform verbindt BingX op een veilige en innovatieve manier eindgebruikers met deskundige handelaren.

