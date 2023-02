BingX annonce un partenariat avec Mercuryo pour des paiements numériques plus intelligents

SINGAPOUR, 28 février 2023 /PRNewswire/ -- BingX, l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies, est heureuse d'annoncer son partenariat avec Mercuryo. Cette collaboration entre les deux principales entreprises de l'industrie des fintech va transformer le paysage des paiements numériques en offrant des solutions sécurisées, rapides et faciles à utiliser pour les clients du monde entier.

Mercuryo est une plateforme mondiale d'infrastructure de paiement, qui réinvente la facilité d'effectuer des paiements en fournissant aux entreprises des mondes fiat et crypto un large éventail de services et de produits financiers, accessibles par l'intégration d'une seule API. Depuis sa création en 2018, Mercuryo développe une plateforme fintech holistique avec plusieurs produits, y compris les rampes d'accès et de sortie, Fiat Pay In-Out, BaaS (Banking-as-a-Service), CaaS (Crypto-as-a-Service); Depuis 2018, Mercuryo a intégré plus de 3 millions d'utilisateurs au web3. Son produit phare, les rampes d'accès et de sortie, prend en charge plus de 20 jetons les plus populaires, notamment BTC, ETH et USDT, ainsi qu'un large éventail de devises locales et de méthodes de paiement à l'échelle mondiale.

Ce partenariat permettra aux utilisateurs de BingX de bénéficier d'un processus de paiement transparent, plus rapide et plus sûr que les méthodes de paiement traditionnelles. Les utilisateurs de BingX peuvent acheter des cryptomonnaies via Mercuryo avec une gamme d'options de paiement, notamment des cartes de crédit et de débit Visa et Mastercard, Apple Pay et Google Pay. Les cryptomonnaies achetées seront créditées directement sur le portefeuille de l'utilisateur immédiatement après le paiement. Un autre avantage de cette collaboration est le partage de jetons KYC. L'équipe activera les jetons Sumsub pour le partage transparent des renseignements KYC des utilisateurs, ce qui aidera à économiser d'une deuxième vérification. Grâce aux partenariats de Mercuryo et à une étroite collaboration avec l'équipe de BingX, les clients peuvent désormais acheter des cryptomonnaies en contournant une double vérification.

« Nous sommes ravis de nous associer à Mercuryo pour offrir à nos clients une solution de paiement innovante et sécurisée », a déclaré Elvisco Carrington, responsable des relations publiques et communications de BingX. « Grâce à cette collaboration, nous visons à simplifier les paiements numériques et à offrir à nos clients une façon plus rapide, plus sûre et plus pratique d'effectuer des transactions. Il est intéressant de noter que nos slogans ont beaucoup en commun. BingX s'efforce d'atteindre un objectif majeur : permettre des échanges simples (selon son slogan Trading Made Easy). Mercuryo, quant à elle, s'attache à faciliter les virements commerciaux (comme l'indique son slogan Business Payments Made Easy). En travaillant ensemble, nous pouvons faire en sorte, et nous ferons en sorte, que cela devienne réalité. »

« Nous sommes ravis de nous associer à BingX pour offrir aux clients des options de paiement fiat transparentes », a déclaré Petr Kozyakov, PDG de Mercuryo. « Nos efforts conjoints transformeront non seulement l'industrie des paiements numériques, mais accéléreront également l'adoption de solutions cryptographiques dans le monde entier. L'engagement de BingX à titre de leader de l'industrie nous inspire et nous encourage à offrir des solutions de première classe pour que son équipe serve les clients et améliore la fidélité de la clientèle ».

Le partenariat entre BingX et Mercuryo est une étape importante pour l'industrie des fintech, car il ouvre la voie à un écosystème de paiements numériques plus accessible et efficace. Ce n'est que le début d'une nouvelle ère dans l'industrie des paiements numériques. D'autres mises à jour intéressantes suivront.

