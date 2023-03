BingX se asocia con Mercuryo para pagos digitales inteligentes

SINGAPUR, 2 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- BingX, uno de los exchanges de criptomonedas líder, anunció su partnership con la plataforma global de pagos Mercuryo. Esta colaboración entre ambas compañías apuntan a transformar el escenario de pagos digitales brindando soluciones seguras, rápidas y fáciles de usar para los usuarios en todo el mundo.

Desde 2018, Mercuryo ha introducido a más de 3 millones de usuarios a web3 a través de su producto más destacado, el cual soporta más de 20 de las criptomonedas más reconocidas, como BTC, ETH y USDT. Este partnership le permitirá a los usuarios de BingX disfrutar de procesos de pago sin fricción alguna, los cuales son más seguros y rápidos que los medios de pago tradicionales.

Los usuarios de BingX pueden ahora comprar criptomonedas a través de Mercuryo con un gran abanico de opciones de pago, incluyendo tarjetas de crédito y débito Visa y Mastercard, Apple Pay y Google Pay. Las criptomonedas adquiridas se acreditarán en la billetera del usuario de manera inmediata tras el pago. Otro beneficio de esta colaboración es el KYC token sharing ya que los usuarios ahora pueden comprar criptomonedas pasando la doble verificación gracias a la asociación con Mercuryo y al trabajo del equipo de BingX.

Elvisco Carrington, Director de RRPP y Comunicación de BingX, afirmó que "estamos encantados con este partnership con Mercuryo, ya que nos permite ofrecer a nuestros usuarios una solución de pago innovadora y segura". "Con esta colaboración, apuntamos a simplificar los pagos digitales y proveer a nuestros usuarios de una manera de transaccionar más rápida, segura y conveniente. Es también interesante ver que nuestros eslogans tienen mucho en común. En BingX nos esforzamos por conseguir 'Hacer más fácil al trading', mientras que Mercuryo es 'Pagos empresariales hechos fácil'. Trabajando juntos, podremos hacer esto realidad y lo haremos", concluyó Carrington.

Por su parte, Petr Kozyakov, CEO de Mercuryo, declaró: "Estamos emocionados de asociarnos con BingX para poder brindarle a los usuarios opciones de pago en fiat fáciles de usar. Nuestros esfuerzos conjuntos no solo transformarán la industria de pagos digitales, sino que también acelerarán la adopción de soluciones impulsadas por cripto en todo el mundo. El compromiso de BingX de ser un líder de la industria nos inspira a proveer soluciones de primera clase para su equipo y así servir a sus usuarios y aumentar la fidelidad del usuario".

Mercuryo ya ha logrado reinventar la facilidad de los procesos de pago al brindar a negocios tanto fiat como cripto de gran variedad de servicios a través de una sola integración de API. La compañía desarrolló una plataforma fintech holística con servicios de on y off ramp, pagos fiat in y out, BaaS (Banking as a Service) y CaaS (Crypto as a Service), entre otros. Este partnership entre BingX y Mercuryo es un paso adelante significativo para la industria fintech, mientras asfalta el camino para un ecosistema digital de pagos más accesible y eficiente.

