Birla Carbon annonce le lancement de sa première usine de post-traitement en Inde

Cette usine ultramoderne fournira des produits spécialisés pour les marchés des revêtements et des encres à partir de l'Inde.

MUMBAI, Inde, 16 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Birla Carbon, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de solutions à base de carbone de haute qualité, a annoncé le lancement de sa première usine de post-traitement en Asie (APT) en Inde. La friche industrielle est située dans l'unité de Patalganga, dans l'État de Maharashtra, en Inde. Cette installation de pointe, équipée des dernières technologies de traitement, devrait révolutionner l'industrie du noir de carbone en offrant les plus hauts niveaux de flexibilité, d'efficacité et de précision. L'usine répondra à la demande en forte croissance de noirs de carbone de haute performance dans des secteurs clés tels que les revêtements et les encres.

A propos de ce lancement, Rajeev Sonthalia, directeur de Birla Carbon, a déclaré : « Le lancement de l'usine de post-traitement d'Asie à Patalganga marque une étape importante dans le parcours de Birla Carbon vers la création et le déploiement de solutions technologiques de pointe pour nos clients. L'Asie est un marché émergent pour l'industrie du noir de carbone et l'emplacement stratégique de cette usine encouragera l'innovation avec nos partenaires ». Il a ajouté : « Cette installation permettra à Birla Carbon de tirer parti de ses capacités mondiales en matière de réacteurs, qui fonctionnent avec les rendements et l'efficacité les plus élevés. La précision de la technologie de fabrication garantit que nos produits répondent aux normes de qualité et de performance les plus élevées, afin de satisfaire les besoins spécifiques de nos divers clients, tant au niveau régional que mondial. Ce faisant, nous enrichissons la vie de nos consommateurs et inspirons la confiance à nos partenaires ».

La technologie avancée de l'installation Asia Post Treatment Plant garantit un contrôle précis des temps de réaction, ce qui facilite la production de qualités ultraperformantes adaptées aux besoins spécifiques des clients. Grâce à sa capacité à répondre aux normes strictes en matière de produits propres, l'installation APT offre un avantage certain par rapport aux produits traditionnels, positionnant Birla Carbon en tant que leader du marché dans la fourniture de solutions durables et de haute qualité.

En évoquant cette nouvelle étape, John Loudermilk, président et directeur général de Birla Carbon, a déclaré : « Le lancement de notre usine de traitement Asia Post reflète notre engagement à long terme vis-à-vis de l'industrie et des entreprises que nous servons. Cette installation nous permet de soutenir plus efficacement nos clients tout en renforçant la position de Birla Carbon en tant que leader d'opinion dans le développement de solutions durables et performantes à base de carbone pour l'avenir ». Il a ajouté : « Cette installation de traitement renforce notre engagement à répondre à la demande mondiale dans les secteurs à forte croissance et à mener l'industrie du noir de carbone vers plus de durabilité et d'efficacité. En donnant la priorité à l'innovation et à la durabilité dans tous les aspects de nos activités, nous ne nous contentons pas de répondre aux besoins actuels ; nous anticipons la demande future et établissons de nouvelles normes en matière de qualité, de fiabilité et de responsabilité environnementale. C'est ainsi que nous vivons notre objectif de « partager la force ».

Outre sa large gamme d'applications, notamment les encres d'emballage et les revêtements automobiles et industriels, l'installation ATP est stratégiquement conçue pour exploiter des marchés de niche tels que les jouets et les revêtements d'outils, où la demande de produits à faible teneur en HAP croît rapidement.

Située à Patalganga, en Inde, l'usine offre des avantages clés tels que la proximité des marchés asiatiques émergents. L'usine est le principal soutien de l'usine de Birla Carbon à North Bend, aux États-Unis.

Birla Carbon est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions à base de carbone. Birla Carbon est l'une des entreprises phares du principal conglomérat multinational indien, le Aditya Birla Group , et fournit des solutions innovantes et durables de noir de carbone qui améliorent les performances des peintures et des revêtements, des encres et des toners, des plastiques, des adhésifs, des produits d'étanchéité, des fibres textiles, des produits mécaniques en caoutchouc et des pneus, des systèmes énergétiques, des nanotubes de carbone et des matériaux carbonés durables. L'entreprise est présente dans 14 pays, avec 17 sites de production et trois centres technologiques de pointe à Marietta (États-Unis), Taloja (Inde) et Sambreville (Belgique), qui sont à la pointe de l'innovation dans l'industrie. Stratégie de développement durable de Birla Carbon - Share the Future Le rapport met l'accent sur la sécurité des employés, la gestion de l'environnement, l'utilisation efficace des sources de carbone et l'exercice d'une activité responsable sur le plan social et éthique.

