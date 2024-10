Birla Carbon kündigt die Inbetriebnahme seiner ersten asiatischen Nachbehandlungsanlage in Indien an

Die hochmoderne Anlage wird Spezialprodukte für den Lack- und Druckfarbenmarkt aus Indien liefern

MUMBAI, Indien, 16. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Birla Carbon, einer der führenden Hersteller und Anbieter von hochwertigen Lösungen auf Kohlenstoffbasis, gab die Inbetriebnahme seiner ersten APT-Anlage (Asia Post Treatment) in Indien bekannt. Die Initiative für die Industriebrache befindet sich in der Anlage in Patalganga im indischen Bundesstaat Maharashtra. Diese hochmoderne Anlage, die mit der neuesten Behandlungstechnologie ausgestattet ist, soll die Rußindustrie revolutionieren, indem sie ein Höchstmaß an Flexibilität, Effizienz und Präzision bietet. Die Anlage wird die schnell wachsende Nachfrage nach Hochleistungsrußsorten in Schlüsselindustrien wie Beschichtungen und Druckfarben bedienen.

Rajeev Sonthalia, Direktor von Birla Carbon, äußerte sich wie folgt zum Start: „Der Start der Nachbehandlungsanlage in Patalganga ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg von Birla Carbon zur Entwicklung und zum Einsatz modernster technologischer Lösungen für unsere Kunden . Asien ist ein aufstrebender Markt für die Rußindustrie, und der strategische Standort dieser Anlage wird die Innovation mit unseren Partnern fördern." Er fügte hinzu: „Diese Brownfield-Anlage wird Birla Carbon in die Lage versetzen, seine globalen Reaktorkapazitäten zu nutzen und mit höchster Ausbeute und Effizienz zu arbeiten. Die Präzision in der Fertigungstechnologie stellt sicher, dass unsere Produkte die höchsten Qualitäts- und Leistungsstandards erfüllen und den spezifischen Bedürfnissen unserer vielfältigen Kunden sowohl regional als auch weltweit gerecht werden. Auf diese Weise bereichern wir das Leben unserer Verbraucher und schaffen Vertrauen bei unseren Partnern".

Die fortschrittliche Technologie der Anlage in Asia Post Treatment Plant gewährleistet eine präzise Kontrolle der Reaktionszeiten und ermöglicht die Herstellung von Hochleistungsprodukten, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Mit ihrer Fähigkeit, strenge Standards für saubere Produkte zu erfüllen, bietet die APT-Anlage einen deutlichen Vorteil gegenüber herkömmlichen Produkten und positioniert Birla Carbon als Marktführer bei der Bereitstellung nachhaltiger, hochwertiger Lösungen.

John Loudermilk, President und Chief Executive Officer von Birla Carbon, äußerte sich zu diesem neuen Meilenstein wie folgt: „Die Inbetriebnahme unserer Nachbehandlungsanlage in Asien spiegelt unser langfristiges Engagement für die Industrie und die von uns belieferten Unternehmen wider. Mit dieser Anlage können wir unsere Kunden noch effektiver unterstützen und gleichzeitig die Position von Birla Carbon als Vordenker bei der Entwicklung nachhaltiger, leistungsstarker Lösungen auf Kohlenstoffbasis für die Zukunft stärken." Er fügte hinzu: „Diese Aufbereitungsanlage stärkt unser Engagement, die weltweite Nachfrage in wachstumsstarken Sektoren zu decken und die Rußindustrie zu mehr Nachhaltigkeit und Effizienz zu führen. Indem wir Innovation und Nachhaltigkeit in allen Aspekten unserer Tätigkeit in den Vordergrund stellen, reagieren wir nicht nur auf aktuelle Bedürfnisse, sondern antizipieren die künftige Nachfrage und setzen neue Standards für Qualität, Zuverlässigkeit und Umweltverantwortung. So leben wir unser Ziel, die Stärke zu teilen".

Die ATP-Anlage ist nicht nur für ein breiteres Spektrum von Anwendungen wie Verpackungsdruckfarben, Automobil- und Industrielacke geeignet, sondern auch für die Erschließung von Nischenmärkten wie Spielzeug und Werkzeugbeschichtungen, in denen die Nachfrage nach PAK-armen Produkten rasch wächst.

Der Standort in Patalganga, Indien, bietet entscheidende Vorteile wie die Nähe zu den aufstrebenden asiatischen Märkten. Es dient als wichtiges Backup für die Anlage von Birla Carbon in North Bend, USA.

Über Birla Carbon

Birla Carbon ist einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen auf Kohlenstoffbasis. Als eines der Flaggschiffe des führenden multinationalen indischen Mischkonzerns, der Aditya Birla Group, bietet Birla Carbon innovative, nachhaltige Rußlösungen an, die die Leistung von Farben und Beschichtungen, Tinten und Tonern, Kunststoffen, Klebstoffen, Dichtungsmitteln, Textilfasern, mechanischen Gummiwaren und Reifen, Energiesystemen, Kohlenstoff-Nanoröhren und nachhaltigen kohlenstoffhaltigen Materialien verbessern. Das Unternehmen ist in 14 Ländern tätig und verfügt über 17 Produktionsstätten und drei hochmoderne Technologiezentren in Marietta (USA), Taloja (Indien) und Sambreville (Belgien), die in der Branche als Vorreiter für Innovationen gelten. Die Nachhaltigkeitsstrategie von Birla Carbon - Share the Future - konzentriert sich auf die Sicherheit der Mitarbeiter, den Schutz der Umwelt, die effiziente Nutzung von Kohlenstoffquellen und eine sozial und ethisch verantwortungsvolle Arbeitsweise.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.birlacarbon.com

