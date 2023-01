BIT VOOR GEBRUIK VAN DE 'FIAT TO CRYPTO' ON-RAMP VAN CIRCLE EN DE IN USDC AFGEWIKKELDE PRODUCTEN

BIT zal Circle API's benutten om fiatfondsen naar USD-rekeningen op BIT te sluizen

benutten om fiatfondsen naar USD-rekeningen op BIT te sluizen USDC kan worden gebruikt als 1:1 handelsmarge ten opzichte van USD voor producten met USD-marges op BIT

Ter ondersteuning van een groter gebruik van USDC biedt BIT handelsparen met USD-marge aan op de spot-, futures- en optiemarkten, aangedreven door haar USD basket-programma dat nu USDC ondersteunt

MAHE, Seychellen, 31 januari 2023 /PRNewswire/ -- BIT, een professionele cryptomuntbeurs, werkte samen met Circle Internet Financial (Circle), een wereldwijd financieel technologiebedrijf en de emittent van USD Coin (USDC) en Euro Coin (EUROC), om een grotere toegang en adoptie van USDC met fiatfondsen en USD/USDC-afwikkelingsproducten te bevorderen en de groei van BIT als one-stop hub voor retail en institutionele cryptohandel te stimuleren.

Circle is de uitgever van USDC, een van de snelst groeiende stablecoins die momenteel beschikbaar is op veel van 's werelds toonaangevende blockchains, waarbij integratie van meer ketens wordt verwacht. Per 13 januari 2023 is er meer dan 43 miljard USDC in omloop.

Het BIT-platform biedt beveiliging van institutionele kwaliteit, aangevuld met functies zoals portfoliomarge en unified margin, die de margebehoefte op afgedekte posities tot een minimum beperkt. Het accepteert Bitcoin (BTC), Ether (ETH), USDC, Tether (USDT) en meer als onderpand met respectieve haircut ratio.

Dankzij deze samenwerking met Circle kunnen BIT-gebruikers fiat overmaken naar hun BIT-rekeningen als USDC en USDC naar USD opnemen via een bankoverschrijving.

Samen willen BIT en Circle het gebruik en het nut van crypto uitbreiden. In oktober lanceerde BIT in USD afgewikkelde opties. In USD afgewikkelde opties zijn beter schaalbaar voor het lanceren van opties op cryptocurrency.

Sinds de invoering van in USD afgewikkelde opties op haar platform heeft BIT alle doorlopende futures-paren vanaf 22 juli 2022 omgeschakeld van USDT-marges naar USD-marges.

De producten van BIT met USD-marges worden aangedreven door het USD-basket programma, dat nu ook USDC ondersteunt. De cryptomuntbeurs is ook van plan om in de toekomst meer stablecoins in zijn USD-basket op te nemen.

"BIT kijkt uit naar een lange en vruchtbare relatie met Circle", aldus Lan Yue, medeoprichter en COO van BIT. "Onze samenwerking helpt ons onze klanten nieuwe efficiëntie te bieden, waardoor particuliere en institutionele beleggers kostbare tijd besparen en zich uitsluitend op de handel kunnen toeleggen."

"We zijn enthousiast over de samenwerking met BIT en willen graag aan de slag gaan met hun team. Samen zullen we de stabiliteit van USDC aan BIT-klanten bieden en USDC toegankelijker maken", aldus Raagulan Pathy, Vice President Asia Pacific voor Circle.

Over BIT

BIT is een volledig uitgeruste cryptomuntbeurs die is ontworpen voor gebruik door professionals, met geavanceerd risicobeheer en fondsefficiëntie, ondersteund door Portfolio Margin en Unified Margin.

BIT werd in augustus 2020 gelanceerd als een filiaal van Matrixport, een vooraanstaand bedrijf voor financiële cryptodiensten. BIT is een van de topplatforms voor de handel in crypto-opties die innovatieve handelsparen met USD-marges aanbieden.

BIT streeft er altijd naar zijn selectie van tokens uit te breiden, zijn handelstools te verbeteren en de creatie van innovatieve financiële producten aan te moedigen.

Over Circle

Circle is een wereldwijd financieel technologiebedrijf dat bedrijven van elke omvang in staat stelt de kracht van digitale valuta en publieke blockchains te benutten voor betalingen, handel en financiële toepassingen wereldwijd. Circle maakt always-on internet-native handel en betalingen mogelijk en is de uitgever van USD Coin (USDC) en Euro Coin (EUROC). De transactiediensten, zakelijke rekeningen en platform-API's van Circle leiden vandaag tot een nieuwe generatie van financiële diensten en handelstoepassingen die de belofte inhouden om de wereldwijde economische welvaart voor iedereen te verhogen dankzij een naadloze uitwisseling van waarde. Circle verleent geen rechtstreekse diensten aan particulieren.

