BitMine Immersion (BMNR) annonce des avoirs en ETH dépassant les 3,03 millions de tokens et un total de 12,9 milliards de dollars d'avoirs en cryptomonnaies et en liquidités

BitMine possède désormais plus de 2,5 % de l'offre de jetons ETH, et se trouve à mi-chemin de "l'Alchimie des 5 %"

BitMine publie le message du président du mois d'octobre sur le supercycle de l'Ethereum

BitMine devance ses pairs en matière de trésorerie en cryptomonnaies, à la fois par la rapidité de l'augmentation de la valeur liquidative cryptographique par action et par la grande liquidité de l'action BMNR

Les avoirs de BitMine en cryptomonnaie, en liquidités et en "moonshots" s'élèvent à 12,9 milliards de dollars, dont 3,03 millions de jetons ETH, 104 millions de dollars en liquidités non grevées et d'autres avoirs en cryptomonnaie

Avec 3,5 milliards de dollars par jour (moyenne sur 5 jours), BitMine est la 22e action la plus échangée aux États-Unis

BitMine reste soutenue par un groupe d'investisseurs institutionnels de premier plan, parmi lesquels Cathie Wood d'ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital et l'investisseur personnel Thomas "Tom" Lee, au service de l'objectif de BitMine d'acquérir 5 % des ETH

LAS VEGAS, 14 octobre 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN : BMNR) BitMine Immersion Technologies ("BitMine" ou la "Société") une société de réseau Bitcoin et Ethereum axée sur l'accumulation de cryptomonnaies pour l'investissement à long terme, a annoncé aujourd'hui que la société de cryptomonnaies BitMine détenait des avoirs totaux de 13,4 milliards de dollars en cryptomonnaie, en liquidités et en "moonshots".

Au 12 octobre à 18h00 (Heure de l'Est), les avoirs en cryptomonnaies de la Société comprennent 3 032 188 ETH à 4 154 $ l'unité (Bloomberg), 192 Bitcoins (BTC), une participation de 135 millions de dollars dans Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) ("moonshots") et des liquidités non grevées de 104 millions de dollars.

Les avoirs en cryptomonnaies de BitMine figurent en première place des trésoreries Ethereum et en deuxième place des trésoreries à l'échelle globale, derrière Strategy Inc (MSTR), qui possède 640 031 BTC évalués à 73 milliards de dollars. BitMine reste la plus importante trésorerie d'ETH au monde.

« La liquidation des cryptomonnaies au cours des derniers jours a entraîné une baisse du prix de l'ETH, dont BitMine a profité. Nous avons acquis 202 037 jetons ETH au cours des derniers jours, ce qui porte nos avoirs en ETH à plus de 3 millions, soit 2,5 % de l'offre d'ETH », a déclaré Thomas "Tom" Lee de Fundstrat, président de BitMine. « Nous sommes maintenant plus qu'à mi-chemin de notre objectif initial, à savoir "l'alchimie des 5 %" d'ETH. »

La loi GENIUS et le projet de la SEC relatif aux cryptoactifs transforment tout autant les services financiers en 2025 que la fin du système de Bretton Woods et de l'étalon-or du dollar américain il y a 54 ans, le 15 août 1971. Cet événement de 1971 a été le catalyseur de la modernisation de Wall Street, créant les titans emblématiques de Wall Street et les réseaux financiers et de paiement d'aujourd'hui. Ceux-ci se sont avérés être de meilleurs investissements que l'or.

BitMine a également publié le message du président du mois d'octobre. Ce mois-ci, nous publions le discours du président Lee lors de la conférence Token2049 qui s'est tenue à Singapour, dans lequel il évoque le supercycle de l'Ethereum. La présentation correspondante est également publiée sur le site web de BitMine.

« La volatilité entraîne un désendettement, ce qui peut amener les actifs à se négocier avec des décotes substantielles par rapport aux fondamentaux ou, comme nous le disons, avec une "décote substantielle par rapport à l'avenir", ce qui crée des avantages pour les investisseurs, au détriment des traders », a poursuivi M. Lee. « Ce message du président explique pourquoi nous voyons l'Ethereum dans un supercycle tiré par l'IA et Wall Street se déplaçant dans la blockchain. »

BitMine est aujourd'hui l'une des actions les plus échangées aux États-Unis. Selon les données de Fundstrat, l'action a enregistré un volume moyen quotidien de transactions de 3,5 milliards de dollars (moyenne sur 5 jours, au 10 octobre 2025), se classant au 22e rang aux États-Unis, derrière Coinbase (21e rang) et devant UnitedHealth (23e rang) parmi les 5 704 actions cotées aux États-Unis ( statista.com et Fundstrat research).

« BitMine continue d'attirer des capitaux d'investisseurs institutionnels car sa grande liquidité est attrayante. La part combinée des volumes d'échanges de BitMine et de MSTR représente désormais 88 % de l'ensemble des volumes d'échanges mondiaux de trésorerie d'actifs numériques. Nous continuons de devancer nos pairs en matière de trésorerie en cryptomonnaies, tant par la rapidité avec laquelle nous augmentons la valeur nette d'actifs cryptographiques par action que par la forte liquidité de négociation de notre action », a déclaré M. Lee.

La société a récemment publié une présentation de l'entreprise, qui peut être consultée ici : https://bitminetech.io/investor-relations/

Le message du président est disponible ici :

https://www.bitminetech.io/chairmans-message

À propos de BitMine

BitMine est une Société de réseau Bitcoin et Ethereum qui se concentre sur l'accumulation de cryptoactifs pour l'investissement à long terme, à partir d'opérations de minage de Bitcoin ou du produit de levées de fonds. Les activités de la Société comprennent le minage de Bitcoin, le minage de Bitcoin synthétique par la participation au minage de Bitcoin, le taux de hachage comme produit financier, l'offre de services de conseil et de minage aux entreprises intéressées par des revenus libellés en Bitcoin, et des conseils généraux aux entreprises publiques en matière de Bitcoin. Les activités de BitMine sont situées dans des régions à faibles coûts énergétiques : Trinidad, Pecos (Texas) et Silverton (Texas).

