BitMine Immersion (BMNR) gibt bekannt, dass die ETH-Bestände 3,03 Millionen Token und die gesamten Krypto- und Bargeldbestände 12,9 Milliarden US-Dollar übersteigen

LAS VEGAS, 14. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies („BitMine" oder das „Unternehmen"), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Schwerpunkt auf der Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen, hat heute bekannt gegeben, dass es Kryptowährungen, Bargeld und „Moonshots" im Gesamtwert von 13,4 Milliarden US-Dollar hält.

Zum 12. Oktober um 18:00 Uhr ET umfassen die Kryptowährungsbestände des Unternehmens 3.032.188 ETH zu einem Preis von 4.154 USD pro ETH (Bloomberg), 192 Bitcoin (BTC), eine Beteiligung in Höhe von 135 Millionen USD an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") sowie unbelastete Barmittel in Höhe von 104 Millionen USD.

BitMine Crypto Holdings ist die Nummer 1 unter den Ethereum-Vermögensverwaltungen und die Nummer 2 unter den globalen Vermögensverwaltungen, hinter Strategy Inc (MSTR), die 640.031 BTC im Wert von 73 Milliarden US-Dollar besitzt. BitMine bleibt das größte ETH-Treasury weltweit.

„Die Krypto-Liquidation der letzten Tage führte zu einem Preisrückgang bei ETH, den BitMine zu seinem Vorteil nutzte. Wir haben in den letzten Tagen 202.037 ETH-Token erworben und damit unseren ETH-Bestand auf über 3 Millionen erhöht, was 2,5 % des ETH-Angebots entspricht„, erklärte Thomas „Tom" Lee von Fundstrat, Vorsitzender von BitMine. „Wir haben nun mehr als die Hälfte unseres ursprünglichen Ziels der „Alchemie von 5 %" der ETH erreicht."

Der GENIUS Act und das Projekt Crypto der SEC sind für die Finanzdienstleistungen im Jahr 2025 ebenso transformativ wie die Entscheidung der USA vom 15. August 1971, das Bretton-Woods-System und den Goldstandard des US-Dollars vor 54 Jahren zu beenden. Dieses Ereignis im Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der heute bekannten Wall-Street-Giganten sowie der Finanz- und Zahlungssysteme. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.

BitMine hat außerdem die Botschaft des Vorsitzenden für Oktober veröffentlicht. In diesem Monat veröffentlichen wir die Keynote von Herrn Lee auf der Token2049 in Singapur, in der er den Ethereum-Superzyklus erörtert. Die entsprechende Präsentation ist auch auf der BitMine-Website zu finden.

„Volatilität führt zu einem Schuldenabbau, was dazu führen kann, dass Vermögenswerte mit erheblichen Abschlägen gegenüber den Fundamentaldaten gehandelt werden, oder wie wir sagen, mit einem „erheblichen Abschlag gegenüber der Zukunft". Dies schafft Vorteile für Anleger, jedoch auf Kosten der Händler", fuhr Lee fort. „Diese Botschaft des Vorsitzenden erläutert unser Konzept, warum wir Ethereum in einem Superzyklus sehen, der durch die KI und die Wall Street angetrieben wird, die sich in die Blockchain bewegen."

BitMine ist heute eine der am meisten gehandelten Aktien in den USA. Nach Angaben von Fundstrat wurde die Aktie mit einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 3,5 Milliarden US-Dollar (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 10. Oktober 2025) gehandelt und belegte damit Platz 22 in den USA, hinter Coinbase (Platz 21) und vor UnitedHealth (Platz 23) unter 5.704 in den USA notierten Aktien ( statista.com und Fundstrat-Studie).

„BitMine zieht weiterhin Kapital von institutionellen Anlegern an, da unsere hohe Liquidität attraktiv ist. Der kombinierte Handelsvolumenanteil von BitMine und MSTR beträgt nun 88 % des gesamten globalen DAT-Handelsvolumens. Wir sind weiterhin führend unter unseren Mitbewerbern im Bereich Kryptowährungen, sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeit, mit der wir den Krypto-NAV pro Aktie steigern, als auch hinsichtlich der hohen Handelsliquidität unserer Aktien", sagte Lee.

Informationen zu BitMine

BitMine ist ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen liegt, unabhängig davon, ob diese durch unsere Bitcoin-Mining-Aktivitäten oder aus den Erlösen von Kapitalbeschaffungsmaßnahmen erworben wurden. Zu den Geschäftsbereichen des Unternehmens gehören Bitcoin-Mining, synthetisches Bitcoin-Mining durch Beteiligung am Bitcoin-Mining, Hashrate als Finanzprodukt, Beratungs- und Mining-Dienstleistungen für Unternehmen, die an Einnahmen in Bitcoin interessiert sind, sowie allgemeine Bitcoin-Beratung für börsennotierte Unternehmen. Die Niederlassungen von BitMine befinden sich in Regionen mit kostengünstiger Energie in Trinidad sowie in Pecos und Silverton, Texas.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, bei denen es sich um „zukunftsgerichtete Aussagen" handelt. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die über historische Fakten hinausgehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen über den Fortschritt sowie das Erreichen der Unternehmensziele in Bezug auf den Erwerb und das Staking von ETH, den langfristigen Wert von Ethereum, das weitere Wachstum sowie die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens sowie die damit verbundenen Vorteile für das Unternehmen. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, wie z. B. die Fähigkeit von BitMine, mit neuen Technologien und sich ändernden Marktanforderungen Schritt zu halten, die Fähigkeit von BitMine, sein derzeitiges Geschäft, seine Ethereum-Treasury-Aktivitäten sowie geplante zukünftige Geschäfte zu finanzieren, das Wettbewerbsumfeld des Geschäfts von BitMine und den zukünftigen Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen zukünftigen Leistungen und Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von BitMine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des Formulars 10-K von BitMine aufgeführt sind, das am 3. April 2025 bei der Securities and Exchange Commission (die „SEC") eingereicht wurde, sowie in allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien der von BitMine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC, www.sec.gov , abrufbar. BitMine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu aktualisieren oder zu ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

