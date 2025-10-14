BitMine Immersion (BMNR) kondigt een ETH-bezit aan van meer dan 3,03 miljoen tokens en een totaal aan crypto- en geldmiddelen van $12,9 miljard

BitMine bezit nu meer dan 2,5% van de ETH-tokenvoorraad en is hiermee halverwege haar streefdoel van de 'alchemie van 5%'

BitMine publiceert de Chairman's Message van oktober over de supercyclus van Ethereum

BitMine loopt voorop bij crypto-treasurybedrijven, zowel in de snelheid waarmee de crypto-NAV per aandeel wordt opgebouwd als in de hoge verhandelbaarheid van BMNR-aandelen

BitMine bezit $12,9 miljard in totaal aan crypto + contanten + "moonshots", inclusief 3,03 miljoen ETH-tokens, $104 miljoen onbezwaarde cash en andere cryptomiddelen

BitMine is het 22e meest verhandelde aandeel in de VS, met een handel van $ 3,5 miljard per dag (gemiddelde over 5 dagen)

BitMine blijft gesteund door een vooraanstaande groep institutionele investeerders, waaronder Cathie Wood van ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital en persoonlijke investeerder Thomas "Tom" Lee, die de doelstelling van BitMine om 5% van ETH te verwerven helpen realiseren

LAS VEGAS, 14 oktober 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies ("BitMine" of het "Bedrijf") een Bitcoin- en Ethereum-netwerkbedrijf dat zich richt op de accumulatie van crypto voor langetermijninvesteringen, kondigde vandaag aan dat de totale bezittingen van crypto, contanten en "moonshots" van BitMine $ 13,4 miljard bedragen.

Op 12 oktober om 18.00 uur ET bestaan de cryptobezittingen van het bedrijf uit 3.032.188 ETH tegen $4.154 per ETH (Bloomberg), 192 Bitcoin (BTC), een belang van $135 miljoen in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") en $104 miljoen onbezwaarde cash.

De cryptobezittingen van BitMine zijn 's werelds grootste Ethereum-treasury en de op één na grootste treasury wereldwijd, achter Strategy Inc (MSTR), dat 640.031 BTC bezit ter waarde van $ 73 miljard. BitMine blijft de grootste ETH-treasury ter wereld.

"De cryptoliquidatie van de afgelopen dagen creëerde een prijsdaling in ETH, waar BitMine van profiteerde. De voorbije dagen hebben we 202.037 ETH tokens verworven, wat ons ETH-bezit op meer dan 3 miljoen brengt, of 2,5% van het ETH-aanbod," aldis Thomas "Tom" Lee van Fundstrat, voorzitter van BitMine. "We zijn nu meer dan halverwege ons oorspronkelijke streefdoel van de 'alchemie van 5%' van ETH."

De GENIUS Act en het Project Crypto van de SEC zijn net zo ingrijpend voor de financiële dienstverlening in 2025 als de Amerikaanse maatregel van 15 augustus 1971, waarmee 54 jaar geleden een einde kwam aan het Bretton Woods-systeem en de koppeling van de Amerikaanse dollar aan de goudstandaard. Deze gebeurtenis in 1971 zette de modernisering van Wall Street in de versnelling en creëerde de iconische Wall Street-titanen, samen met de financiële en betaalrails van vandaag. Dit bleken betere investeringen te zijn dan goud.

Bitmine publiceerde ook de Chairman's Message van oktober. Deze maand publiceren we de keynote van voorzitter Lee tijdens Token2049 in Singapore, waarin Lee de supercyclus van Ethereum Supercycle toelicht. De betreffende presentatie staat ook op de BitMine-website.

"Volatiliteit creëert schuldafbouw en dit kan ertoe leiden dat activa worden verhandeld tegen aanzienlijke kortingen op de fundamentals, of zoals wij zeggen, 'aanzienlijke kortingen op de toekomst'. Dit creëert voordelen voor beleggers, ten koste van traders," vervolgt Lee. "Deze Chairman's Message legt ons raamwerk uit waarom we Ethereum in een supercyclus zien die wordt aangedreven door AI en Wall Street die zich op de blockchain richt."

BitMine is nu een van de meest verhandelde aandelen in de VS. Volgens gegevens van Fundstrat heeft het aandeel een gemiddeld dagelijks dollarvolume van $3,5 miljard verhandeld (5-daags gemiddelde, zoals op 10 oktober 2025), waarmee het op de 22e plaats staat in de VS, achter Coinbase (21e plaats) en voor UnitedHealth (23e plaats) onder 5.704 in de VS genoteerde aandelen ( statista.com en Fundstrat-onderzoek).

"BitMine blijft kapitaal van institutionele investeerders aantrekken omdat onze hoge liquiditeit aantrekkelijk is. Het gecombineerde aandeel van BitMine en MSTR in het handelsvolume is nu 88% van het wereldwijde DAT-handelsvolume. We blijven koploper ten overstaan van onze concurrenten op gebied van cryptovaluta door zowel de snelheid waarmee we de cryptovaluta-NAV per aandeel verhogen als door de hoge handelsliquiditeit van onze aandelen," aldus Lee.

Het bedrijf heeft onlangs een bedrijfspresentatie uitgebracht







Over BitMine

BitMine is een Bitcoin- en Ethereum-netwerkbedrijf dat zich richt op de accumulatie van crypto voor langetermijninvesteringen, of deze nu worden verkregen door onze Bitcoin-mijnactiviteiten of uit de opbrengsten van kapitaalverhogingstransacties. De bedrijfsactiviteiten omvatten Bitcoin Mining, synthetische Bitcoin-mijnbouw door middel van betrokkenheid bij Bitcoin-mijnbouw, hashrate als een financieel product, het aanbieden van advies- en mijnbouwdiensten aan bedrijven die geïnteresseerd zijn in het verdienen van Bitcoin-inkomsten, en algemeen Bitcoin-advies aan openbare bedrijven. De activiteiten van BitMine bevinden zich in regio's met lage energiekosten in Trinidad, Pecos, Texas en Silverton, Texas.

Dit persbericht bevat verklaringen die "toekomstgerichte verklaringen" zijn. De verklaringen in dit persbericht die niet louter historisch zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Dit document bevat specifiek toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de vooruitgang en verwezenlijking van de doelstellingen van het bedrijf inzake ETH-acquisitie en staking, de langetermijnwaarde van Ethereum, de aanhoudende groei en vooruitgang van de Ethereum treasury-strategie van het bedrijf en de toepasselijke voordelen voor het bedrijf. Bij het beoordelen van deze toekomstgerichte verklaringen dient u rekening te houden met verschillende factoren, waaronder het vermogen van BitMine om nieuwe technologie en veranderende marktbehoeften bij te houden; het vermogen van BitMine om de huidige activiteiten, de Ethereum kasactiviteiten en de voorgestelde toekomstige activiteiten te financieren; de concurrentieomgeving van BitMine's activiteiten; en de toekomstige waarde van Bitcoin en Ethereum. De werkelijke toekomstige resultaten en resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten uitgedrukt in toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan talrijke omstandigheden, waarvan vele buiten de controle van BitMine liggen, waaronder de omstandigheden die worden uiteengezet in het gedeelte Risicofactoren van het Formulier 10-K van BitMine dat op 3 april 2025 is ingediend bij de Securities and Exchange Commission (de "SEC"), evenals alle andere SEC-deponeringn, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of bijgewerkt. Kopieën van de deponeringen van BitMine bij de SEC zijn beschikbaar op de website van de SEC op www.sec.gov . BitMine neemt geen verplichting op zich om deze verklaringen bij te werken vanwege herzieningen of wijzigingen na de datum van deze uitgave, tenzij het hiertoe wettelijk verplicht is.

