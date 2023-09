Bitsight nommé leader global dans le rapport KuppingerCole Leadership Compass 2023 pour la gestion de la surface d'attaque

Bitsight est également identifié en tant que leader de produit, leader d'innovation et leader de marché

BOSTON, 27 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Bitsight, leader dans la gestion et la surveillance des cyber-risques, a annoncé aujourd'hui avoir été positionné par KuppingerCole Analysts AG comme un leader global dans le rapport Leadership Compass 2023 pour la gestion de la surface d'attaque. Ce rapport, qui fournit une vue d'ensemble et une comparaison des fournisseurs pertinents dans des segments définis, a également identifié Bitsight comme un leader dans plusieurs autres catégories, notamment leader de produit, leader d'innovation et leader de marché.

Les surfaces d'attaque des entreprises s'étendent rapidement avec l'adoption des technologies cloud et IdO, le passage à une main-d'œuvre à distance ou hybride et une chaîne d'approvisionnement croissante de fournisseurs numériques. Par conséquent, la gestion de la surface d'attaque externe (EASM) est devenue une capacité essentielle pour les entreprises afin de maintenir la visibilité sur leur empreinte numérique en expansion, de trouver et de hiérarchiser les zones d'exposition, et de réduire ainsi les cyber-risques. Le rapport met en évidence la façon dont les solides capacités EASM de Bitsight permettent aux responsables de la sécurité de mesurer, d'atténuer et de réduire l'exposition au sein de leur propre infrastructure et de leur chaîne d'approvisionnement, de manière proactive et à grande échelle.

« Nous sommes honorés d'être reconnus dans autant de catégories du Leadership Compass pour la gestion de la surface d'attaque. Notre objectif est de fournir à nos clients une visibilité inégalée sur leur surface d'attaque étendue, qui comprend leurs propres actifs, ainsi que leur chaîne d'approvisionnement », a déclaré Greg Keshian, vice-président principal et directeur général de Bitsight. « Les initiatives de transformation numérique ont créé des surfaces d'attaque en constante expansion et brouillé les frontières entre les entreprises et leurs chaînes d'approvisionnement. Cette surface d'attaque étendue est une cible attrayante pour les attaquants et doit être surveillée et gérée en permanence. Les capacités de Bitsight en matière de découverte et de cartographie des actifs et de détection des vulnérabilités, combinées à un cadre de priorisation pour traiter les problèmes d'exposition, permettent à nos clients de maintenir une visibilité sur leur surface d'attaque et de prendre des mesures dans les domaines à plus fort impact. La proactivité dans ce domaine leur permet de réduire leur cyber-risque global. »

Osman Celik et John Tolbert, analystes du rapport de KuppingerCole, ont écrit : « La combinaison de la gestion des actifs, de l'ASM et de la gestion des risques tiers fait de Bitsight une offre attrayante pour les entreprises qui recherchent des solutions consolidées sur le marché. »

Pour en savoir plus sur la façon dont les entreprises peuvent utiliser Bitsight pour découvrir, surveiller, remédier et répondre aux vulnérabilités au sein de leur surface d'attaque afin de limiter leur exposition globale, et pour approfondir les performances de Bitsight dans le rapport Leadership Compass 2023 de KuppingerCole pour la gestion de la surface d'attaque, cliquez ici .

À propos de KuppingerCole

KuppingerCole est un cabinet d'analyse international spécialisé dans la gestion des identités et des accès, la gouvernance, la fraude, les risques et la cybersécurité. Cette année, KuppingerCole Leadership Compass a évalué 20 fournisseurs dans la catégorie « gestion de la surface d'attaque » pour aider les responsables de la sécurité à identifier et à sélectionner les solutions qui auront le plus d'impact sur leurs programmes de cybersécurité.

À propos de Bitsight

Bitsight est un leader mondial de la gestion des cyber-risques qui transforme la façon dont les entreprises gèrent l'exposition, les performances et les risques pour elles-mêmes et leurs tiers. Les entreprises s'appuient sur Bitsight pour prioriser leurs investissements en matière de cybersécurité, renforcer la confiance dans leur écosystème et réduire leurs risques de pertes financières. Reposant sur plus d'une décennie d'innovation à la pointe du marché, ses solutions intégrées apportent de la valeur dans les domaines de la performance de la sécurité des entreprises, des chaînes d'approvisionnement numériques, de la cyber-assurance et de l'analyse des données.

