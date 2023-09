BitSight wird im 2023 KuppingerCole Leadership Compass Report für Attack Surface Management als führender Anbieter genannt

BitSight wird ebenso als Produktführer, Innovationsführer und Marktführer identifiziert

BOSTON, 27. September 2023 /PRNewswire/ -- BitSight, ein führendes Unternehmen für Management und Überwachung von Cyber-Risiken, gab heute bekannt, dass es von der KuppingerCole Analysts AG in dem 2023 KuppingerCole Leadership Compass Report für Attack Surface Management als führender Anbieter genannt wird. Der Bericht – der einen Überblick und einen Vergleich relevanter Anbieter in definierten Segmenten bietet – identifizierte BitSight auch als Marktführer in weiteren Kategorien, darunter Produktführer, Innovationsführer und Marktführer.

Die Angriffsflächen der Unternehmen werden mit der Einführung von Cloud- und IoT-Technologien, dem Übergang zu mobilen oder hybriden Arbeitsplätzen und einer wachsenden Lieferkette digitaler Anbieter immer größer. Infolgedessen hat sich dasExterne Angriffsflächenmanagement (EASM) zu einer entscheidenden Fähigkeit für Unternehmen entwickelt, um einen Überblick über die wachsende digitale Präsenz zu erhalten, gefährdete Bereiche zu identifizieren und zu priorisieren und dadurch das Cyber-Risiko zu reduzieren. Der Bericht erkennt an, wie die robusten EASM-Funktionen von BitSight es den Sicherheitsverantwortlichen ermöglichen, die Gefährdung ihrer eigenen Infrastruktur und ihrer Lieferkette proaktiv und im großem Maßstab zu messen, abzuschwächen und zu reduzieren.

„Wir fühlen uns geehrt, in so vielen Kategorien im Leadership Compass for Attack Surface Management anerkannt zu werden. Unser Ziel ist es, unseren Kunden einen beispiellosen Einblick in ihre erweiterte Angriffsfläche zu geben, die sowohl ihre eigenen Assets, als auch die ihrer Lieferkette umfasst", so Greg Keshian, BitSight SVP und GM. „Initiativen zur digitalen Transformation führen zu ständig wachsende Angriffsflächen und verwischen die Grenzen zwischen Unternehmen und ihren Lieferketten. Diese erweiterte Angriffsfläche ist ein attraktives Ziel für Angreifer und muss kontinuierlich überwacht und verwaltet werden. Die Funktionen von BitSight zur Identifikation und Zuordnung von Assets, sowie zur Erkennung von Schwachstellen in Kombination mit einem Priorisierungsrahmen für die Behebung von Problemen ermöglichen unseren Kunden eine Bewertung der Sicherheitsrisiken und sie können so gezielt Maßnahmen in den Bereichen mit den größten Auswirkungen ergreifen. Proaktivität in diesem Bereich ermöglicht es ihnen, ihr gesamtes Cyber-Risiko zu reduzieren".

Die Analysten Osman Celik und John Tolbert von KuppingerCole schreiben in ihrem Bericht: „Die Kombination aus Asset Management, ASM und Risikomanagement von Dritten macht BitSight zu einem attraktiven Angebot für Unternehmen, die auf dem Markt nach konsolidierten Lösungen suchen".

Um mehr darüber zu erfahren, wie Unternehmen BitSight nutzen können, um Schwachstellen innerhalb ihrer Angriffsfläche zu entdecken, zu überwachen und zu beheben, um so ihr Gesamtrisiko zu begrenzen, und um in dem KuppingerCole 2023 Leadership-Compass Attack Surface Management Report tiefer in die Leistungen von BitSight einzutauchen, klicken Sie hier

Informationen zu KuppingerCole

KuppingerCole ist ein globales Branchenanalysen-Unternehmen, das sich auf Identitäts- und Zugriffsmanagement, IT-Governance, Betrug, Risikomanagement und Cybersicherheit spezialisiert hat. Der diesjährige KuppingerCole Führungskompass bewertete 20 Anbieter in der KategorieAngriffsflächenmanagement, um den Sicherheitsverantwortlichen zu helfen, die Lösungen zu identifizieren, die den größten Einfluss auf ihre Cybersicherheitsprogramme haben werden.

Informationen zu BitSight

BitSight ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Cyber-Risikomanagement, das die Art und Weise, wie Unternehmen ihre eigene Angriffsfläche, Leistung und Risiken sowie ihrer Drittanbieter verwalten. Unternehmen verlassen sich auf BitSight, um ihre Investitionen in Cybersicherheit zu priorisieren, ein größeres Vertrauen innerhalb ihrer Ökosystem aufzubauen und das Risiko von finanziellen Verlusten zu reduzieren. Die integrierten Lösungen basieren auf mehr als einem Jahrzehnt marktführender Innovation und bieten Mehrwert für Unternehmenssicherheit, digitale Lieferketten, Cyber-Versicherungen und Datenanalysen.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2222489/Bitsight_Logo_Logo.jpg

SOURCE Bitsight