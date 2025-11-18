Black Friday Narwal: il futuro della pulizia, subito a casa tua!

MILANO, 18 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Questo Black Friday, Narwal , leader globale nella pulizia intelligente dei pavimenti e tra i cinque principali marchi di robot aspirapolvere al mondo, invita le famiglie a scoprire una pulizia che guarda al futuro. I robot Narwal sono progettati per raggiungere ciò che gli aspirapolvere tradizionali non riescono a fare, aspirando, strofinando e muovendosi con precisione. Dallo sporco più profondo nei tappeti agli angoli nascosti, Narwal garantisce una casa fresca, igienica e senza sforzo — ogni giorno, per anni a venire.

Narwal Black Friday Deals

Per un periodo limitato, è possibile portare a casa questa attenzione maniacale alla pulizia a prezzi Black Friday, un'occasione per investire in un aggiornamento duraturo per la casa, più che in un semplice affare.

In evidenza questo Black Friday: pulizia profonda, pensata per durare

Narwal Flow — Pulizia impeccabile in una sola passata (risparmia €450)

Flow offre una pulizia profonda ad alte prestazioni e completamente automatica, ideale per chi cerca precisione e affidabilità. Il sistema Track Mop™ applica una pressione costante di 12N su una superficie più ampia rispetto ai classici mop a rullo, strofinando il pavimento in profondità, mentre il sistema CleanFlow™ mantiene il mop sempre fresco e pulito, evitando la ricontaminazione.Grazie a CarpetFocus™, i tappeti ricevono tutta la potenza necessaria, sfruttata al massimo per una pulizia profonda e costante. Disponibile a partire da €849 (Base Standard) e €1.049 (Base Compatta), Flow porta una pulizia meticolosa e senza fatica in ogni angolo della casa.

Freo Z10 Ultra — Il tuo esperto di pulizia profonda potenziato dall'IA (risparmia €750)

Grazie ai moci rotanti e all'estensione EdgeReach per raggiungere gli angoli più nascosti, uniti alla navigazione intelligente con doppio chip IA, il Z10 Ultra raggiunge ogni angolo muovendosi in modo silenzioso e preciso. Progettato per chi desidera una pulizia completa senza compromessi, è ora disponibile a €549, offrendo la tecnologia di punta a un prezzo sorprendente.

Freo Z10 — Immagina una vita senza grovigli (risparmia €440)

Grazie al sistema anti-groviglio DualFlow™, al mop estensibile e alla base completamente autonoma, il Z10 gestisce ogni operazione in automatico, mantenendo i pavimenti impeccabili con manutenzione minima. Ora disponibile a €459, rappresenta un investimento pratico e duraturo per una pulizia senza sforzo.

Freo X10 Pro — Zero grovigli, pulizia perfetta fino ai bordi (risparmia €200)

Compatto, intelligente ed efficiente, l'X10 Pro copre ogni superficie fino ai bordi grazie al mocio estensibile e alla base automatica senza manutenzione. Ogni passata è precisa e affidabile — ora disponibile a €399, ideale per chi cerca praticità senza compromessi.

Freo S — Semplicità e pulizia intelligente (Risparmia €100)

Piccolo e facile da usare, il Freo S è perfetto per chi si avvicina per la prima volta ai robot aspirapolvere o ha spazi ridotti. Con il funzionamento a pulsante e la base auto-svuotante 2 in 1, offre la stessa esperienza di pulizia senza sforzo caratteristica di Narwal. Disponibile a €199.

Questo Black Friday, Narwal offre la possibilità di portare a casa una pulizia più intelligente, profonda e duratura, con risultati costanti e senza sforzo. Sul sito ufficiale Narwal , alcuni bundle raggiungono un valore fino a €930, rappresentando un'opportunità unica per investire in una casa sempre pulita e curata nei minimi dettagli.

Chi è Narwal

Narwal è dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi che trasformano la vita quotidiana. La nostra gamma di soluzioni affronta sfide comuni, ponendo particolare attenzione alla comprensione e soddisfazione delle esigenze degli utenti grazie a un'intensa attività di ricerca e sviluppo. Questo impegno ha portato a innovazioni uniche nel settore, come il mocio auto-lavante, la tecnologia AI DirtSense e il sistema Zero-Tangle.

Curiamo ogni dettaglio per garantire che i nostri prodotti siano funzionali ed esteticamente gradevoli, puntando a un perfetto equilibrio tra design e performance per migliorare la vita di tutti i giorni.

Come uno dei primi cinque brand globali nel settore degli aspirapolvere, Narwal serve oltre 4 milioni di famiglie in 30 paesi, tra cui Europa, Nord America, Corea del Sud e Australia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2822481/banner_pc.jpg