Black Friday Narwal: Nicht verpassen, jetzt reinigen lassen!

BERLIN, 18. November 2025 /PRNewswire/ -- Zum diesjährigen Black Friday lädt Narwal , weltweit führend im Bereich intelligenter Bodenpflege und eine der fünf größten Staubsaugermarken, Haushalte dazu ein, Reinigung zu erleben, die einen Schritt vorausdenkt. Jeder Narwal-Roboter ist darauf ausgelegt, Stellen zu erreichen, die normale Staubsauger nicht schaffen, und sorgt mit präzisem Schrubben, Wischen und Navigieren für Sauberkeit. Von tiefsitzendem Schmutz in Teppichen bis hin zu versteckten Ecken und Kanten sorgt Narwal für ein Zuhause, das frisch, hygienisch und mühelos sauber bleibt — Tag für Tag, Jahr für Jahr.

Narwal Black Friday Deals

Nur für kurze Zeit können Nutzer*innen diese kompromisslose Sauberkeit zu Black-Friday-Preisen nach Hause holen — eine Chance, in ein dauerhaftes Upgrade für das Zuhause zu investieren, statt nur ein einfaches Schnäppchen zu ergattern.

Black Friday Highlights: Tiefenreinigung, für langanhaltende Sauberkeit gemacht

Narwal Flow — Deep Clean, All in One Flow (Spare bis zu 450 €)

Flow bietet kompromisslose und leistungsstarke Tiefenreinigung: Hartnäckige Flecken sind dank Track Mop™-System mit konstant 12 N Druck im Nu beseitigt, während der CarpetFocus™ maßgeschneiderte Teppichreinigung bietet. Das CleanFlow™-Wasseraustauschsystem hält die Mopps in Echtzeit hygienisch frisch. Flow ist erhältlich von €849 (Standard) und €1,049 (Compact) als Standard und Compact (mit Wasseranschluss) Version.

Freo Z10 Ultra — Ihre KI Reinigungsassistent (Spare bis zu 750 €)

Der Freo Z10 Ultra reinigt durch Dual-Chip-KI-Navigation auch versteckte Winkel mühelos. Zwei Rouleaux-Mops und ein ausziehbarer Mopp für enge Ecken halten jedes Zuhause sauber. Für alle, die Gründlichkeit ohne Kompromisse suchen: Jetzt für 549 € erhältlich – eine Gelegenheit, Innovation auf Flaggschiff-Niveau zum Durchbruchspreis der Mittelklasse zu erleben.

Freo Z10 — Ein Leben ohne Knoten (Spare bis zu 440 €)

Mit dem DualFlow™-Anti-Verwicklungs-System, einem ausziehbaren Mopp und einer selbstwartenden Basis erledigt der Z10 die Reinigung vollautomatisch – ohne großen Wartungsaufwand. Jetzt für 459 € erhältlich – eine praktische, langfristige Investition in müheloses Reinigen

Freo X10 Pro — Null Knoten, perfekte Kanten (Spare bis zu 200 €)

Der kompakte, intelligente und effiziente X10 Pro bietet mit einem ausziehbaren Mopp und einer automatischen Waschstation eine zuverlässige und lückenlose Reinigung mit gleichmäßigen Ergebnissen. Jetzt für 399 € erhältlich, ideal für alle, die Komfort ohne Kompromisse suchen.

Freo Z UItra —Fortschrittliche Hindernisvermeidung (Spare 100 €)

Narwals Flaggschiff 2024, der Freo Z Ultra kombiniert KI-Hindernisvermeidung, präzise Navigation und eine vollautomatische hygienische Wartung, um ein stets makelloses Zuhause zu gewährleisten. Für vielbeschäftigte, moderne Haushalte konzipiert, bietet er zuverlässige, freihändige Reinigung bei minimalem Eingriff. Ab 499 € erhältlich, bringt er intelligente und effiziente Tiefenreinigung in Haushalte, die sowohl Wert auf Leistung als auch auf Komfort legen.

Freo X UItra — Mühelos, hochentwickelt in der Reinigung (Spare 40 €)

Kompakt und dennoch leistungsstark: Der Freo X Ultra macht mit der wartungsfreien All-in-One-Basis fortschrittliche Reinigung einfach. Eine Anti-Verwicklungsbürste verhindert zusätzlich das Verstopfen des Systems. Ab 459 € erhältlich, sorgt er für intelligente und gründliche Reinigung in jedem Haushalt bei minimalem Wartungsaufwand.

Freo S — Einfachheit trifft auf intelligente Reinigung (Spare bis zu 100 €)

Der perfekte Einstieg in die Welt der automatisierten Reinigung – Der Freo S kombiniert starke Reinigungsleistung mit einer Ein-Knopf-Bedienung und 2-in-1-Selbstleerungsstation. Für 199 € erhältlich – bringt Narwals müheloses Reinigungserlebnis in jedes Zuhause.

Diesen Black Friday ermöglicht Narwal seinen Nutzer*innen, eine Reinigung nach Hause zu holen, die intelligenter, gründlicher und langlebig ist und freihändig tiefenreine Ergebnisse mit müheloser Beständigkeit liefert. Bei Narwal ist mit den Deals noch lange nicht Schluss, denn nach wie vor kann auch bei Bundles im offiziellen Narwal Shop bis zu 930 € gespart werden. Die Kombination aus saugstarken Reinigungsrobotern und Zubehör für ein Jahr ist der perfekte Start in die Welt automatisierter Haushaltshelfer.

Über Narwal

Narwal engagiert sich dafür, innovative Produkte zu entwickeln, die den Alltag verändern. Unser Lösungsangebot adressiert alltägliche Herausforderungen, wobei der Fokus darauf liegt, die Bedürfnisse der Nutzer*innen durch umfassende Forschung und Entwicklung zu verstehen und zu erfüllen. Dieses Engagement hat branchenweite Innovationen hervorgebracht, wie den Auto-Waschmopp, die KI-gestützte DirtSense-Technologie und das Zero-Tangle-System.

Wir perfektionieren jedes Detail, um sicherzustellen, dass unsere Produkte sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend sind, mit dem Ziel, Design und Leistung für ein besseres Alltagsleben zu vereinen.

Als eine der fünf führenden globalen Staubsaugermarken bedient Narwal über 4 Millionen Familien in 30 Ländern, darunter Europa, Nordamerika, Südkorea und Australien.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2822481/banner_pc.jpg