Black Friday Narwal: Le futur du nettoyage commence ici

PARIS, 18 novembre 2025 /PRNewswire/ -- A l'occasion du Black Friday, Narwal ouvre la voie à une nouvelle ère du nettoyage domestique : plus intelligent, plus efficace et conçu pour durer. Chaque robot Narwal dépasse les limites de l'aspirateur traditionnel : il aspire, lave et frotte avec une précision inégalée, laissant chaque sol impeccable, jour après jour, sans effort.

Durant une période limitée, la performance haut de gamme Narwal devient accessible à prix exceptionnels. Une occasion de transformer son quotidien durablement, bien au-delà d'une simple promotion.

Narwal Black Friday Deals

Les offres Black Friday Narwal : l'innovation à prix réduits

Narwal Flow - Le nettoyage tout-en-un de nouvelle génération (Jusqu'à 450 € d'économies)

Le Narwal Flow assure un lavage en profondeur grâce à sa technologie Track Mop™(pression constante de 12 N) et à son système CleanFlow™ qui garde la serpillière propre en continu. Sa technologie CarpetFocus™ adapte automatiquement la puissance d'aspiration selon le type de surface, du parquet au tapis. Disponible à partir de 849 € (version Standard) et 1 049 € (version Compact), le Narwal Flow offre un nettoyage méticuleux et intelligent jusque dans les moindres recoins.

Freo Z10 Ultra - L'assistant de nettoyage le plus complet (Jusqu'à 750 € d'économies)

Grâce à sa navigation à double puce et sa serpillière extensible, le Freo Z10 Ultra atteint les zones les plus étroites tout en se déplaçant en silence. Polyvalent, autonome et puissant, il est désormais proposé à 549 €, une opportunité rare d'accéder à l'innovation haut de gamme.

Freo Z10 - Zéro noeuds, zéro contrainte (Jusqu'à 440 € d'économies)

Doté du système anti-enchevêtrement DualFlow™, d'une serpillière extensible et d'une base entièrement autonome, le Freo Z10 nettoie, lave et s'entretient tout seul. Disponible à 459 €, c'est l'allié idéal pour un intérieur impeccable et sans effort.

Freo X10 Pro - Compact, précis et toujours prêt (Jusqu'à 170 € d'économies)

Petit par la taille mais grand par la performance, le Freo X10 Pro combine serpillière extensible, base de lavage automatique et nettoyage constant. Proposé à 429 €, il est idéal pour ceux qui recherchent la praticité sans compromis.

Freo S – L'essentiel du nettoyage intelligent (Jusqu'à 100 € d'économies)

Idéal pour les petits espaces, le Freo S offre une utilisation à un seul bouton et une base 2-en-1 auto-vidante. Disponible à 199 €, il rend la technologie Narwal accessible à tous.

Pendant le Black Friday, Narwal démocratise le nettoyage intelligent : des technologies avancées, des performances constantes et des résultats durables. Sur le site officiel de Narwal , certaines offres groupées permettent d'économiser jusqu'à 930 €, une opportunité unique pour investir dans un foyer toujours impeccable.

A propos de Narwal

Fondée en 2016 par Junbin Zhang, Narwal conçoit des produits innovants qui transforment le quotidien.

Chaque solution développée répond à des problématiques concrètes, avec une attention particulière portée à la compréhension des besoins utilisateurs grâce à une recherche et un développement approfondi. Cette démarche a donné naissance à plusieurs premières mondiales, telles que la serpillière auto-nettoyante, la technologie DirtSense pilotée par IA, ou encore le système Zéro-enchevêtrement. Chaque détail est minutieusement étudié pour offrir des produits à la fois performants et esthétiques, alliant design et fonctionnalité au service d'un quotidien simplifié.

Figurant parmi les cinq premières marques mondiales d'aspirateurs, Narwal équipe plus de 4 millions de foyers présents en Europe, en Amérique du Nord, ainsi qu'en Corée du Sud et en Australie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2822481/banner_pc.jpg