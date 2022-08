Blackview lança o Blackview Tab 13, que começa a ser vendido hoje

Altamente econômico: Bateria de 7280mAh, suporte Simo Internet, TÜV Rheinland Low Blue Light Certified, Doke OS_P 3.0 baseado no Android 12 com interação estilo PC

SHENZHEN, China, 23 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Blackview, um distinto fornecedor de dispositivos inteligentes, sempre tem uma propensão a fabricar tablets práticos e ultraduráveis, e o mais recente da marca não é diferente. Apresentado como Blackview Tab 13, o slate chega ao mercado hoje. Abaixo, estão listadas todas as características arrasadoras do Tab 13. Continue lendo para saber as surpresas que a Blackview está oferecendo.

O Blackview Tab 13 apresenta quatro grandes atualizações, respectivamente, em termos de eficiência, segurança, entretenimento e conveniência. Quanto à eficiência, o Blackview Tab 13 é fornecido com o rápido octa-core MediaTek Helio G85 com armazenamento interno de 128 GB e armazenamento expansível de até 1 TB, apoiado por tecnologia avançada de expansão de 6 GB+4 GB de RAM. Juntamente com o DokeOS_P 3.0 responsivo com base no Android 12, isso permite que os usuários armazenem mais conteúdo digital, ao mesmo tempo em que garantem multitarefa e jogos mais eficientes.

Quando se trata de segurança, o Blackview Tab 13 presta atenção especial aos cuidados com os olhos, sendo o primeiro tablet Blackview a ser vendido com um monitor de 10,1 polegadas FHD+ TÜV Rheinland Low Blue Light Certified. Com isso, o Tab 13 pode reduzir significativamente a exposição à luz azul, reduzindo o risco de tensão ocular após visualização de longo prazo em ambientes com pouca iluminação.

Falando em capacidade de entretenimento, o Blackview Tab 13 oferece uma bateria de 7280mAh e o suporte Simo Internet com o qual os usuários do Tab 13, sem comprar um cartão SIM, podem acessar a Internet ao ar livre mesmo quando não há conexão Wifi. Os primeiros três mil compradores da Blackview Tab 13 receberão gratuitamente o plano de dados de até 10GB durante os primeiros seis meses. Além disso, o Tab 13 oferece alto-falantes com suporte dual Smart-PA para melhor prazer de áudio.

Em relação à conveniência, os usuários do Blackview Tab 13 obtêm interação em estilo de laptop graças ao modo PC, que permite abrir várias janelas de aplicativos simultaneamente sem sacrificar a vantagem do toque na tela.

O valor inicial do Blackview Tab 13 é de US$ 133,99 com o uso de códigos e cupons de promoção limitados (de US$ 299,99) em sua venda de estreia de 22 a 26 de agosto. A oferta está acabando, portanto, não perca tempo para clicar aqui e adquirir o seu.

